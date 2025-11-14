DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan belediye sayısı artmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen güneş enerjisi santrali (GES), ihtiyacın yüzde 60’ını karşılıyor.

Karapınar GES'e 500 megavatlık ekleme yapılıyor 1 gün önce eklendi

Bir ayda 5 milyon TL tasarruf

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kırsal ve atıl durumdaki 100 dönümlük araziye kurulan GES, Ekim ayında faaliyete geçti. Yaklaşık 6 megavat kurulu gücüyle nispeten küçük bir santral gibi gözükse de belediye tesislerindeki elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor. Ekim ayında yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlandı. Uzun vadede belediyenin enerji maliyetlerini düşürerek bütçeye katkı sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Tesis 140 milyon TL’lik yatırımla kuruldu. Çift taraflı 10 bin 400 adet güneş paneli bulunuyor. Şehrin en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Kahramanmaraş'ta belediye güneşten kendi elektriğini üretiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: