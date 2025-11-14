Giriş
    Kahramanmaraş'ta belediye güneşten kendi elektriğini üretiyor

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan güneş enerjisi santrali, belediye tesislerindeki elektirk ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor.  

    Kahramanmaraş'ta belediye güneşten kendi elektriğini üretiyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan belediye sayısı artmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen güneş enerjisi santrali (GES), ihtiyacın yüzde 60’ını karşılıyor.

    Bir ayda 5 milyon TL tasarruf

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kırsal ve atıl durumdaki 100 dönümlük araziye kurulan GES, Ekim ayında faaliyete geçti. Yaklaşık 6 megavat kurulu gücüyle nispeten küçük bir santral gibi gözükse de belediye tesislerindeki elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor. Ekim ayında yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlandı. Uzun vadede belediyenin enerji maliyetlerini düşürerek bütçeye katkı sağlayacak.

    Kahramanmaraş'ta belediye güneşten kendi elektriğini üretiyor Tam Boyutta Gör
    Tesis 140 milyon TL’lik yatırımla kuruldu. Çift taraflı 10 bin 400 adet güneş paneli bulunuyor. Şehrin en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

