Kahramanmaraş'ta belediye güneşten kendi elektriğini üretiyor

Bir ayda 5 milyon TL tasarruf
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kırsal ve atıl durumdaki 100 dönümlük araziye kurulan GES, Ekim ayında faaliyete geçti. Yaklaşık 6 megavat kurulu gücüyle nispeten küçük bir santral gibi gözükse de belediye tesislerindeki elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Ekim ayında yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlandı. Uzun vadede belediyenin enerji maliyetlerini düşürerek bütçeye katkı sağlayacak.