Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı

Tam Boyutta Gör

Intel’in Comet Lake işlemcileri LGA 1200 soketiyle gelecek. Hali hazırdaki soğutucularla uyumun korunacağı yeni soket öncesinde soğutucu üreticilerinden açıklamalar gelmeye başladı. Noctua geniş ürün gamı için bir liste yayınladı.

NM-i115X kitiyle uyum sağlanacak

Noctua’nın hali hazırda LGA 115X destekli tüm işlemci soğutucuları ekstra bir kit gerekmeksizin LGA 1200 soketli anakartlarla uyumlu. Diğer taraftan Avusturyalı üretici LGA 115X destekli olmayan bazı soğutucularına NM-i115X yükseltme kitiyle LGA 1200 desteği eklemiş.

İlginizi Çekebilir

Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu

Aşağıdaki soğutucular ekstra kit gerektirmeyenlerden oluşuyor.

NH-C12P SE14

NH-C14

NH-C14S

NH-D15

NH-D15 chromax.black

NH-D15S

NH-D14

NH-L12

NH-L12S

NH-L9i

NH-L9i chromax-black

NH-L9x65

NH-U14S

NH-U12A

NH-U12S

NH-U12S chromax.black

NH-U12P SE2

NH-U9S

NH-D9L

NH-U9B SE2

Tam Boyutta Gör

Buradaki LGA 115X desteği olmayan soğutucu sahipleri Noctua’dan ücretsiz edinecekleri NM-I3 kitiyle soğutucularını güncel platform üzerinde kullanmaya devam edebilecek.

NH-C12P

NH-D15 SE-AM4

NH-L9x65 SE-AM4

NH-U12

NH-U12F

NH-U12P

NH-U12P SE1366

NH-U12S SE-AM4

NH-U9

NH-U9F

NH-U9B.

Aşağıdaki soğutucuları kullananların LGA 1200’e yükseltme yapabilmesi için NM-i115x kitini satın almaları gerekecek.

NH-U12DX

NH-U12DX 1366

NH-U12DX i4

NH-U9DX i4

NH-U9DX 1366

NH-U9DO (Note that the A3 version is not compatible!)

Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde"

Son olarak aşağıdaki modeller herhangi bir şekilde destek listesinde yer almıyor.

NH-U12S TR4-SP3

NH-U9 TR4-SP3

NH-U12DO A3

NH-U9 DO A3

NH-L9a

NH-L9a-AM4

NH-L9a-AM4 chromax.black

https://www.guru3d.com/news-story/noctua-confirms-cpu-coolers-are-compatible-with-intel-lga1200.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.