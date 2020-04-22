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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı

    Üst seviye soğutma çözümleriyle tanıdığımız Noctua, mevcut modelleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı
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    Intel’in Comet Lake işlemcileri LGA 1200 soketiyle gelecek. Hali hazırdaki soğutucularla uyumun korunacağı yeni soket öncesinde soğutucu üreticilerinden açıklamalar gelmeye başladı. Noctua geniş ürün gamı için bir liste yayınladı.

    NM-i115X kitiyle uyum sağlanacak

    Noctua’nın hali hazırda LGA 115X destekli tüm işlemci soğutucuları ekstra bir kit gerekmeksizin LGA 1200 soketli anakartlarla uyumlu. Diğer taraftan Avusturyalı üretici LGA 115X destekli olmayan bazı soğutucularına NM-i115X yükseltme kitiyle LGA 1200 desteği eklemiş.

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    Aşağıdaki soğutucular ekstra kit gerektirmeyenlerden oluşuyor.

    • NH-C12P SE14
    • NH-C14
    • NH-C14S
    • NH-D15
    • NH-D15 chromax.black
    • NH-D15S
    • NH-D14
    • NH-L12
    • NH-L12S
    • NH-L9i
    • NH-L9i chromax-black
    • NH-L9x65
    • NH-U14S
    • NH-U12A
    • NH-U12S
    • NH-U12S chromax.black
    • NH-U12P SE2
    • NH-U9S
    • NH-D9L
    • NH-U9B SE2

    Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı
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    Buradaki LGA 115X desteği olmayan soğutucu sahipleri Noctua’dan ücretsiz edinecekleri NM-I3 kitiyle soğutucularını güncel platform üzerinde kullanmaya devam edebilecek. 

    • NH-C12P
    • NH-D15 SE-AM4
    • NH-L9x65 SE-AM4
    • NH-U12
    • NH-U12F
    • NH-U12P
    • NH-U12P SE1366
    • NH-U12S SE-AM4
    • NH-U9
    • NH-U9F
    • NH-U9B.

    Aşağıdaki soğutucuları kullananların LGA 1200’e yükseltme yapabilmesi için NM-i115x kitini satın almaları gerekecek.

    • NH-U12DX
    • NH-U12DX 1366
    • NH-U12DX i4
    • NH-U9DX i4
    • NH-U9DX 1366
    • NH-U9DO (Note that the A3 version is not compatible!)

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde"

    Son olarak aşağıdaki modeller herhangi bir şekilde destek listesinde yer almıyor.

    • NH-U12S TR4-SP3
    • NH-U9 TR4-SP3
    • NH-U12DO A3
    • NH-U9 DO A3
    • NH-L9a
    • NH-L9a-AM4
    • NH-L9a-AM4 chromax.black


    https://www.guru3d.com/news-story/noctua-confirms-cpu-coolers-are-compatible-with-intel-lga1200.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    experiment67 (Erman Bey) 38 dk.
    Noctua D14 kullanıyorum. 2001-3 soket ile kullandım. Şuan Am4 kit satın alarak AMD 3900x işlemcim için de kullanabiliyorum. Diğer firmalar gibi üretip unutmamaları desteklemeleri markanın başarılı performans sunmasından sonra bu markanın sevdiğim en güzel özelliği
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    Me[S]uT (Mesut K.) 1 sa.
    LGA1151 V3 bekliyordum olmadı intel
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