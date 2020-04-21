Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde

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Intel 14 nm sürecini bir kere daha kullanacağı Comet Lake işlemcilerini önümüzdeki ay satışa sunmaya hazırlanıyor.8/16 ve 6/12 yongaların GeekBench testi gün yüzüne çıktı.

Core i7-10700K

Core i7-10700K’dan başlamak gerekirse modelin 34133 puan almayı başardığı testte 5.1 GHz’lik tepe frekans rapor edilmiş. Model bu haliyle Ryzen 7 3800X’e bir hayli yakın.

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Core i5-10600K

Core i5-10600K ise çoklu çekirdek testinde 28523 puan alarak çekirdek/izlek sayısı itibariyle rakiplerinden Ryzen 5 3600X puan aralığına girmeyi başarmış. Modelin boost frekansı ise 4.8 GHz olarak kayda geçmiş.

Intel IPC performansında geride

Test sonuçlarına göre Intel frekans avatantajına rağmen AMD’nin yongalarına ancak yetişmişe benziyor. Dolayısıyla kırmızı ekibin IPC avantajını elinde tuttuğu açık bir şekilde ortada.

Bununla birlikte Intel’in çözümlerinin nihai sürüm olmayabileceğini de unutmamak gerek. Yine de önümüzdeki ay sonunda satışa sunulacak işlemciler için son hale oldukça yakın oldukları yorumunu yapmak mümkün.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i7-10700k-and-i5-10600k-spotted-in-geekbench.html

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