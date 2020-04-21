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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde

    Mavi ekibin Comet Lake işlemcileri testlerde ortaya çıkmaya devam ediyor. Son test sonuçları ümit verici olabilir.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde
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    Intel 14 nm sürecini bir kere daha kullanacağı Comet Lake işlemcilerini önümüzdeki ay satışa sunmaya hazırlanıyor.8/16 ve 6/12 yongaların GeekBench testi gün yüzüne çıktı.

    Core i7-10700K

    Core i7-10700K’dan başlamak gerekirse modelin 34133 puan almayı başardığı testte 5.1 GHz’lik tepe frekans rapor edilmiş. Model bu haliyle Ryzen 7 3800X’e bir hayli yakın.

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    Core i5-10600K

    Core i5-10600K ise çoklu çekirdek testinde 28523 puan alarak çekirdek/izlek sayısı itibariyle rakiplerinden Ryzen 5 3600X puan aralığına girmeyi başarmış. Modelin boost frekansı ise 4.8 GHz olarak kayda geçmiş.

    Intel IPC performansında geride

    Test sonuçlarına göre Intel frekans avatantajına rağmen AMD’nin yongalarına ancak yetişmişe benziyor. Dolayısıyla kırmızı ekibin IPC avantajını elinde tuttuğu açık bir şekilde ortada.

    Bununla birlikte Intel’in çözümlerinin nihai sürüm olmayabileceğini de unutmamak gerek. Yine de önümüzdeki ay sonunda satışa sunulacak işlemciler için son hale oldukça yakın oldukları yorumunu yapmak mümkün.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i7-10700k-and-i5-10600k-spotted-in-geekbench.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 dk.
    eskiden amd intelin ensesinde diye okurduk. vay be ne günlerdi:)
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 10 dk.
    3800x'in mi ensesinde önce stok+pbo 3700x'i yakalasın.


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    browser.geekbench.com/...
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    Musty3535123 35 dk.
    iyi hoşta intelde keşvedilecek olan yeni açıklarla performansı düşünce ne olacak ?
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    Edward Teach 45 dk.
    geekbench4 4.3.3 olarak görünüyor yaptıkları versiyon ama şu anda 4 diye indirirseniz 4.4.2 ve geekbench5 diye indirirseniz 5.1.0 var.versiyona göre değişiyor mu bu iş?
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    sething (Sélahattin Işık) 46 dk.
    açık ara öne geçeceği tek konu tdp olacaktır.

    azcık hız için tdp yi uçurmak yerine benzer hılzarda serin işlemci üretip benzer fiyata satsa klası bozulur..
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    YesimCirakli 49 dk.
    Güç tüketimi konusunda AMD'ye ne kadar yakın acaba? Yoksa elektrik faturalarımızı Intel mi ödeyecek?
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    OnTEC (Onur Unlu) 1 sa.
    Amd gibi yapsın amd fiyat etiketinin %20 altına çeksin fiyatkarini belki satılır bu hali ile satışa çıkacaksa.
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