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Nokia, Maemo platformunu yeni modellerle yaygınlaştırmayı hedefliyor

9 yıl
7,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia, Maemo platformunu yeni modellerle yaygınlaştırmayı hedefliyor
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Jonas Geust

Mobil iletişim teknolojilerinde endüstriye yön veren isimlerden birisi olan Nokia, N900 modelinde kullandığı Linux tabanlı Maemo platformunu yaygınlaştırmayı planlıyor. Akıllı telefonlarında şimdiye kadar Symbian platformunu kullanan, çıkan onlarca spekülasyona rağmen Windows Mobile platformuyla ilgili ciddi herhangi bir girişimdeyse bulunmayan Nokia, Linux'un mobil iletişim cihazlarında yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenebilir zira firmanın N serisi akıllı telefon modellerinden sorumlu başkan yardımcısı Jonas Geust, Maemo platformunu temel alan yeni mobil işlem çözümlerinin yolda olduğunu açıkladı.

Intel ile yapılan iş birliği çerçevesinde Atom platformunu temel alan Booklet 3G isimli yeni netbook modelini önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlanan Nokia'nın ayrıca Qualcomm alt yapısını kullanan ve netbook'lara alternatif olması beklenen Smartbook modelini de 2010 yılında duyurması bekleniyor. Yeni nesil mobil iletişim cihazlarında Maemo platformunu hızlı bir şekilde yayıgnlaştırmayı planlayan firmanın bu hedef doğrultusunda MID (Mobil İnternet Cihazı) geliştirme çalışmalarına yoğunlaştığı ve N900 ile başlayan Maemo hareketini üst seviye mobil cihazlar ile geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Netbook modellerinde Windows 7, N900 gibi yeni nesil mobil işlem cihazlarıyla Maemo platformunu ve diğer çözümlerinde ise Symbian işletim sistemini kullanacak olan Nokia'nın herhangi bir yeni işletim sistemine gerek duymadığını belirten Jonas Geust, global pazarda (akıllı telefon) 4 veya 5 yazılım platformunun olacağını belirtti. Geust açıklamasının devamında, Symbian S60'ın pazarın bir kısmını alacağını ve lanse edilecek yeni cihazlarla Maemo platformunun pazar payını genişleteceğini ifade ederken, Windows Mobile ve Android tabanlı cihazlar için de pazarda yer olacağını sözlerine ekledi.


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