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    Nokia markasının sahibi HMD Global, Avrupa'da 5G telefon üretmeye başladı

    Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran HMD Global, Avrupa'da 5G telefon üretmeye başladı. Şirketin Avrupa üretimi ilk modeli Macaristan'da montajlanan Nokia XR21 modeli oldu.
    Nokia markasının sahibi HMD, Avrupa'da telefon üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    HMD Global, Avrupa topraklarında akıllı telefon üretmeye başladı. Hatta Finlandiyalı şirket, üretimini Avrupa'ya taşıyan ilk büyük global akıllı telefon üreticisi olduğunu iddia ediyor. Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran firma, veri güvenliğine önem veren müşterilere yönelik ilk 5G modelinin piyasaya sürülmesi ile bu hedefine ulaştı.

    HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, Macaristan fabrikasında montajlanan ilk akıllı telefonun Nokia XR21 olduğunu duyurdu. Deneyimli yönetici "İmzamız niteliğindeki dayanıklı 5G telefonumuz Nokia XR21'i Avrupa'da üretiyor olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

    Nokia markasının sahibi HMD, Avrupa'da telefon üretmeye başladı Tam Boyutta Gör

    "Verileri Finlandiya'daki sunucularda tutuyoruz"

    HMD Global, Macaristan operasyonlarını başlatmadan önce, Apple ve Samsung gibi büyük şirketler maliyetleri düşürmek için telefonlarını Asya ülkelerinde ürettiğinden Avrupa'da büyük ölçekli akıllı telefon üretimi yoktu. HMD CEO'su ayrıca Avrupa'da üretilen bu ilk modelin ek güvenlik talep eden kurumsal müşteriler için tasarlandığını söylüyor.

    Nokia markasının sahibi HMD, Avrupa'da telefon üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Jean-Francois Baril konuyla ilgili olarak "Cihazlarımızı daha güvenli ve daha uzun ömürlü hale getiren güvenlik, teknoloji ve üretim süreçlerine yatırım yapmaya kendimizi adadık" dedi. Baril ayrıca HMD Global'in 2019 yılından beri tüm akıllı telefonlarının tüketici ve kurumsal verilerini Avrupa'da depoladığına dikkat çekti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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