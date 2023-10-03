Nokia markasının sahibi HMD Global, Avrupa'da 5G telefon üretmeye başladı

Tam Boyutta Gör HMD Global, Avrupa topraklarında akıllı telefon üretmeye başladı. Hatta Finlandiyalı şirket, üretimini Avrupa'ya taşıyan ilk büyük global akıllı telefon üreticisi olduğunu iddia ediyor. Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran firma, veri güvenliğine önem veren müşterilere yönelik ilk 5G modelinin piyasaya sürülmesi ile bu hedefine ulaştı.

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HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, Macaristan fabrikasında montajlanan ilk akıllı telefonun Nokia XR21 olduğunu duyurdu. Deneyimli yönetici "İmzamız niteliğindeki dayanıklı 5G telefonumuz Nokia XR21'i Avrupa'da üretiyor olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

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"Verileri Finlandiya'daki sunucularda tutuyoruz"

HMD Global, Macaristan operasyonlarını başlatmadan önce, Apple ve Samsung gibi büyük şirketler maliyetleri düşürmek için telefonlarını Asya ülkelerinde ürettiğinden Avrupa'da büyük ölçekli akıllı telefon üretimi yoktu. HMD CEO'su ayrıca Avrupa'da üretilen bu ilk modelin ek güvenlik talep eden kurumsal müşteriler için tasarlandığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Jean-Francois Baril konuyla ilgili olarak "Cihazlarımızı daha güvenli ve daha uzun ömürlü hale getiren güvenlik, teknoloji ve üretim süreçlerine yatırım yapmaya kendimizi adadık" dedi. Baril ayrıca HMD Global'in 2019 yılından beri tüm akıllı telefonlarının tüketici ve kurumsal verilerini Avrupa'da depoladığına dikkat çekti.

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