Nokia markasının sahibi HMD Global, Avrupa'da 5G telefon üretmeye başladı

HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, Macaristan fabrikasında montajlanan ilk akıllı telefonun Nokia XR21 olduğunu duyurdu. Deneyimli yönetici "İmzamız niteliğindeki dayanıklı 5G telefonumuz Nokia XR21'i Avrupa'da üretiyor olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
"Verileri Finlandiya'daki sunucularda tutuyoruz"
HMD Global, Macaristan operasyonlarını başlatmadan önce, Apple ve Samsung gibi büyük şirketler maliyetleri düşürmek için telefonlarını Asya ülkelerinde ürettiğinden Avrupa'da büyük ölçekli akıllı telefon üretimi yoktu. HMD CEO'su ayrıca Avrupa'da üretilen bu ilk modelin ek güvenlik talep eden kurumsal müşteriler için tasarlandığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.