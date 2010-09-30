Nokia N8'in satışı başladı

Nokia merakla beklenen N8 modelinin satışına başladı. Symbian^3 platformunu kullanan ilk model olmasının yanında Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirecek model olarak yorumlanan N8, Alüminyum kasasının üzerinde 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5*inç OLED kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 256MB RAM ve 512MB ROM ile gelen Nokia N8, 16GB dahili bellek kapasitesine ve microSD slotuna sahip olan telefon, Carl Zeiss mercekli 12MP çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefon bu sayede 20x dijital yakınlaştırma ve 720p video kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile çekilen görüntülerin farklı kaynaklara aktarılmasına olanak tanıyan telefon, FM Radyo, GPS ve Akselometre gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine, kablolu bağlantı içinse USB portuna sahip Nokia N8, gelişmiş çoklu ortam özelliklerini 3.5mm kulaklık girişi ile tamamlıyor. 1200mAh pil kullanan telefon için Nokia'nın akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jo Harlow açıklamasında, N8 ve yeni Symbian yazılımıyla birlikte tanıdık, daha hızlı ve sezgisel kullanıcı deneyimini dünyanın en popüler akıllı telefon platformuna sunduklarını söyledi.

Nokia N8'in Avrupa'daki liste fiyatı 450 ile 460 Avro arasında değişiyor.