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Nokia N8'in satışı başladı

8 yıl
34b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia merakla beklenen N8 modelinin satışına başladı. Symbian^3 platformunu kullanan ilk model olmasının yanında Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirecek model olarak yorumlanan N8, Alüminyum kasasının üzerinde 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5*inç OLED kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 256MB RAM ve 512MB ROM ile gelen Nokia N8, 16GB dahili bellek kapasitesine ve microSD slotuna sahip olan telefon, Carl Zeiss mercekli 12MP çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefon bu sayede 20x dijital yakınlaştırma ve 720p video kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile çekilen görüntülerin farklı kaynaklara aktarılmasına olanak tanıyan telefon, FM Radyo, GPS ve Akselometre gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine, kablolu bağlantı içinse USB portuna sahip Nokia N8, gelişmiş çoklu ortam özelliklerini 3.5mm kulaklık girişi ile tamamlıyor. 1200mAh pil kullanan telefon için Nokia'nın akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jo Harlow açıklamasında, N8 ve yeni Symbian yazılımıyla birlikte tanıdık, daha hızlı ve sezgisel kullanıcı deneyimini dünyanın en popüler akıllı telefon platformuna sunduklarını söyledi.

Nokia N8'in Avrupa'daki liste fiyatı 450 ile 460 Avro arasında değişiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
COK GUZELMIS
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bortecinenumu 8 yıl
1 değil 2 ghz işlemci koysunlar ne olacak sanki...
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DH Misafiri 8 yıl
bence nokia n8 süper
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DH Misafiri 8 yıl
bekledığımıze deyse barı ne zaman gelecek bu telefon turkıyeye allah aşkına ya
bır bılen varsa soylesın ne olur
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Grader 8 yıl
N8-01 çıkıyormuş. İşlemci 1 Ghz olacakmış, diyorlar. (Erkan TAN gibi konuştum haa
)
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lapya 8 yıl
Ben sekil ve tasarim olarak da cok begendim, cok sade bir durusu var, hatlari yumusak cizilmis. Bakalim ne zaman gelecek bize?
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atlantis. 8 yıl
O test fotolarına aldırmayın,iphone 4 var,ev içinde berbat kumlu çekiyor,gün ışıgındada denk gelirse iyi ışık,bu insanlar nasıl test yapiyorlar anlamiyorum.
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Mr. Blonde 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek bi bilgi bulamadım? tarih
?
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lapya 8 yıl
Ben video kaydini cok begendim, iphone4 ile karsilastirilan bir cok video var youtube'da...







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norton772 8 yıl
bence nokia keskinlik anlamında bir çıt daha iyi gibi. fakat renk doygunluğu anlamında iphone daha iyi gibi. ayrıca nokia geniş açı daha uzak çekiyor, iphone daha yakın çekim. çok da fark yok açıkçası aralarında. bence burda belirleyici olan beklentiler ne telefondan.
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marikanwap 8 yıl
@sugar_kahveci

USB OTG'den kasıt usb üzerinden harici veri okumak ise bu daha önce Toshiba G900'de de vardı. Yok çok farklı bişe bu diyorsanız bilemeyeceğim.

Bu cihazı öne çıkaran kamerası. Eğer fiyatı 1200TL üzeri olursa işi çok zor. 200-300TL fark verilerek iPhone 4 ve Galaxy S tercih eden çok fazla olacaktır.

Geriye kalanı ise "aa iPhone 4 çıkmış" diye gösteriş için alanlar gibi "aa Nokia 12mp kameralı telefon yapmış" diye alanlar olacaktır:)

Kamera sizin için önemli ise iyi tercih. Sensör boyutu gerçekten çok iyi.
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Mr. Jingles 8 yıl

marikanwap

@sugar_kahveci

USB OTG'den kasıt usb üzerinden harici veri okumak ise bu daha önce Toshiba G900'de de vardı. Yok çok farklı bişe bu diyorsanız bilemeyeceğim.

N8 G900 gibi sadece okumuyor. Harici belleğe veri transferi yapabiliyor.
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norton772 8 yıl
Valla, videoları sorunsuz açacak flash desteği sunan ilk telefon bence piyasaya hakim olur. Bana ne 12 mp resimden, poster bastırmıcam ki ben. 3-5 mp arası bir foto kalitesi her türlü yeterli olur normal kullanıcılar için. Zaten öyle resim kalitesi arayan biri de gidip telefonla resim çekmez gider profesyonel bir makina alır. Videoları açsın, iyi internet, iyi video ve resim kalitesi sunsun, flaşlı,3g,wi-fi,gps, kullanımı ve ekranı kolay kullanılır olsun, hdmi, usb vs çıkışı olsun tamam. Yani bir kısım özelliği uçlarda barındıracağına , hepsini normaller içersinde sunması daha efektif olan bir alet işi götürür. Ben kendi adıma bunu istiyorum. tipi falan umurumda değil, gösteriş budalası değilim, fonksiyonellik daha önemli benim için
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mcebi001 8 yıl
Kaliteli bir telefondan 3 beklentim var.. iyi müzik çalması, iyi video kaydetmesi ve iyi fotograf çekmesi bunlardan aslında ikisine wave ile sahibim ama fotograf kalitesini begendiğimi söyleyemem çok küçük merceği var; sensörde haliyle öyle.....ama n8 inde symbıan ve düşük ekran çözünürlüğü sorun bence ..yinede iyi bir fiyat etiketiyle düşünüle bilir.. tabi şeye benzeyen tipinede alışmak lazım....
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ironman 8 yıl



MAX 900 Lira olması gerekir...
Yoksa zor satar

]Samsung 8500 den çok mu iyi sanki bu telefon
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philanthropic 8 yıl
Mrb.
Keşke dediğiniz gibi olsa ama 12mp ve xn. Flash başta olmak üzere daha birçok ilkleri barındıran bır tlf. Ayrıca N96 ve n97 çıkış fiyatlarını hatırlarsanız beklentilerimin böyle olmasını normal karşılarsınız sanınırım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa.
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MK* 8 yıl
philanthropic

Mrb.
Keşke dediğiniz gibi olsa ama 12mp ve xn. Flash başta olmak üzere daha birçok ilkleri barındıran bır tlf. Ayrıca N96 ve n97 çıkış fiyatlarını hatırlarsanız beklentilerimin böyle olmasını normal karşılarsınız sanınırım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa.

telefonun fabrika çıkış fiyatı 370€ vergiler, kâr falan filan eklesek 500€ oldu diyelim bilemedin 550€... günümüzde € 1.99, 2 olsun buda 550€ ozaman 1100 tl yapar yani 1300-1500 ü görmez bile bence telefon 1200-1300 arası gelecek
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Grader 8 yıl
philanthropic

Mrb.
Keşke dediğiniz gibi olsa ama 12mp ve xn. Flash başta olmak üzere daha birçok ilkleri barındıran bır tlf. Ayrıca N96 ve n97 çıkış fiyatlarını hatırlarsanız beklentilerimin böyle olmasını normal karşılarsınız sanınırım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa.

12 Mp ve xenon flaş ilk değil. Samsung ve SE zaten çoktan yapmışlardı ve sattılar. Sadece nokia yeni yapmaya karar verdi.

Satio
Pixon

Symbian 3 ile yenilik yapmaya çalışıyor nokia sadece. USB özelliği de yeni değil. Yanlış hatırlamıyorsam Toshiba G900'e de bellek vs. takılabiliyordu. Eğer samsung i8920 Omnia HD 2'yi çıkarırsa ki inşallah çıkarır eminim N8den çok daha iyi olacaktır. En azından şuanki işlemcisini bile kullansa arada fark olacaktır. Sonuç itibariyle N8 yeniliklerle değil sadece yenilikleri takip etmeye çalışarak geliyor. O yüzden çok fazla abartmayalım lütfen.
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