Nokia N8'in satışı başladı

Nokia merakla beklenen N8 modelinin satışına başladı. Symbian^3 platformunu kullanan ilk model olmasının yanında Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirecek model olarak yorumlanan N8, Alüminyum kasasının üzerinde 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5*inç OLED kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 256MB RAM ve 512MB ROM ile gelen Nokia N8, 16GB dahili bellek kapasitesine ve microSD slotuna sahip olan telefon, Carl Zeiss mercekli 12MP çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefon bu sayede 20x dijital yakınlaştırma ve 720p video kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile çekilen görüntülerin farklı kaynaklara aktarılmasına olanak tanıyan telefon, FM Radyo, GPS ve Akselometre gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine, kablolu bağlantı içinse USB portuna sahip Nokia N8, gelişmiş çoklu ortam özelliklerini 3.5mm kulaklık girişi ile tamamlıyor. 1200mAh pil kullanan telefon için Nokia'nın akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jo Harlow açıklamasında, N8 ve yeni Symbian yazılımıyla birlikte tanıdık, daha hızlı ve sezgisel kullanıcı deneyimini dünyanın en popüler akıllı telefon platformuna sunduklarını söyledi.
Nokia N8'in Avrupa'daki liste fiyatı 450 ile 460 Avro arasında değişiyor.
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bır bılen varsa soylesın ne olur
USB OTG'den kasıt usb üzerinden harici veri okumak ise bu daha önce Toshiba G900'de de vardı. Yok çok farklı bişe bu diyorsanız bilemeyeceğim.
Bu cihazı öne çıkaran kamerası. Eğer fiyatı 1200TL üzeri olursa işi çok zor. 200-300TL fark verilerek iPhone 4 ve Galaxy S tercih eden çok fazla olacaktır.
Geriye kalanı ise "aa iPhone 4 çıkmış" diye gösteriş için alanlar gibi "aa Nokia 12mp kameralı telefon yapmış" diye alanlar olacaktır:)
Kamera sizin için önemli ise iyi tercih. Sensör boyutu gerçekten çok iyi.
N8 G900 gibi sadece okumuyor. Harici belleğe veri transferi yapabiliyor.
MAX 900 Lira olması gerekir...
Yoksa zor satar
]Samsung 8500 den çok mu iyi sanki bu telefon
Keşke dediğiniz gibi olsa ama 12mp ve xn. Flash başta olmak üzere daha birçok ilkleri barındıran bır tlf. Ayrıca N96 ve n97 çıkış fiyatlarını hatırlarsanız beklentilerimin böyle olmasını normal karşılarsınız sanınırım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa.
telefonun fabrika çıkış fiyatı 370€ vergiler, kâr falan filan eklesek 500€ oldu diyelim bilemedin 550€... günümüzde € 1.99, 2 olsun buda 550€ ozaman 1100 tl yapar yani 1300-1500 ü görmez bile bence telefon 1200-1300 arası gelecek
12 Mp ve xenon flaş ilk değil. Samsung ve SE zaten çoktan yapmışlardı ve sattılar. Sadece nokia yeni yapmaya karar verdi.
Satio
Pixon
Symbian 3 ile yenilik yapmaya çalışıyor nokia sadece. USB özelliği de yeni değil. Yanlış hatırlamıyorsam Toshiba G900'e de bellek vs. takılabiliyordu. Eğer samsung i8920 Omnia HD 2'yi çıkarırsa ki inşallah çıkarır eminim N8den çok daha iyi olacaktır. En azından şuanki işlemcisini bile kullansa arada fark olacaktır. Sonuç itibariyle N8 yeniliklerle değil sadece yenilikleri takip etmeye çalışarak geliyor. O yüzden çok fazla abartmayalım lütfen.