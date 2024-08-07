Mediatek, Helio G100'ü tanıttı: Yeni işlemci neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Mediatek, Helio G100 yonga setini resmen duyurdu. Çipset, ilk olarak geçen hafta Tecno Camon 30S Pro'da kullanılmıştı. Mediatek tarafından paylaşılan ayrıntılı özellikler, Helio G100'ün, Helio 99 ile neredeyse aynı olduğunu ortaya koyuyor. Yeni işlemcide gerçekleşen en büyük değişiklik, ana kamera için 200 MP desteğinin eklenmiş olması.

Mediatek G100, 2 adet 2,2 GHz hızında Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli bir CPU'ya ve Mali G57 MC2 GPU'ya sahip. Bunların dışında LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile maksimum 2.520 x 1.080 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunuyor.

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4G desteğine sahip olan Helio G99, uygun fiyatlı telefonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Akıllı telefonların kamera çözünürlüklerinin artması, Mediatek'in G100'ü geliştirmesinde önemli bir etken olarak görülüyor. Platform ayrıca, 16 + 16 MP çift çekim ve 30 fps'de 32 MP video çekimi yapabiliyor.

Mediatek, Helio G100'de tüneller veya asansörler gibi kapsama alanı olmayan alanlardan çıkıldığında tekrardan hızlıca hücresel bağlantıyı sağlamayı vadeden "Asansör Modu"nu da getiriyor. İşlemci ayrıca, VoLTE ve ViLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 ve çift SIM desteği de sunuyor.

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