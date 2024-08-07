Mediatek, Helio G100'ü tanıttı: Yeni işlemci neler sunuyor?

Mediatek G100, 2 adet 2,2 GHz hızında Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli bir CPU'ya ve Mali G57 MC2 GPU'ya sahip. Bunların dışında LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile maksimum 2.520 x 1.080 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunuyor.
4G desteğine sahip olan Helio G99, uygun fiyatlı telefonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Akıllı telefonların kamera çözünürlüklerinin artması, Mediatek'in G100'ü geliştirmesinde önemli bir etken olarak görülüyor. Platform ayrıca, 16 + 16 MP çift çekim ve 30 fps'de 32 MP video çekimi yapabiliyor.
Mediatek, Helio G100'de tüneller veya asansörler gibi kapsama alanı olmayan alanlardan çıkıldığında tekrardan hızlıca hücresel bağlantıyı sağlamayı vadeden "Asansör Modu"nu da getiriyor. İşlemci ayrıca, VoLTE ve ViLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 ve çift SIM desteği de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.