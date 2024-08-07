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    Mediatek, Helio G100'ü tanıttı: Yeni işlemci neler sunuyor?

    Mediatek, Helio G100 yonga setini resmen duyurdu. Helio 99 ile neredeyse aynı özelliklere sahip çipset, ana kamera için 200 MP çözünürlük desteği sunuyor.      
    Mediatek, Helio G100'ü tanıttı: Yeni işlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Mediatek, Helio G100 yonga setini resmen duyurdu. Çipset, ilk olarak geçen hafta Tecno Camon 30S Pro'da kullanılmıştı. Mediatek tarafından paylaşılan ayrıntılı özellikler, Helio G100'ün, Helio 99 ile neredeyse aynı olduğunu ortaya koyuyor. Yeni işlemcide gerçekleşen en büyük değişiklik, ana kamera için 200 MP desteğinin eklenmiş olması.

    Mediatek G100, 2 adet 2,2 GHz hızında Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli bir CPU'ya  ve Mali G57 MC2 GPU'ya sahip. Bunların dışında LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile maksimum 2.520 x 1.080 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunuyor.

    4G desteğine sahip olan Helio G99, uygun fiyatlı telefonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Akıllı telefonların kamera çözünürlüklerinin artması, Mediatek'in G100'ü geliştirmesinde önemli bir etken olarak görülüyor. Platform ayrıca, 16 + 16 MP çift çekim ve 30 fps'de 32 MP video çekimi yapabiliyor.

    Mediatek, Helio G100'de tüneller veya asansörler gibi kapsama alanı olmayan alanlardan çıkıldığında tekrardan hızlıca hücresel bağlantıyı sağlamayı vadeden  "Asansör Modu"nu da getiriyor. İşlemci ayrıca, VoLTE ve ViLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 ve çift SIM desteği de sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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