Ödemeli arama nasıl yapılır? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ödemeli atma

Ödemeli arama, arayan tarafın konuşma ücretinin aranan tarafa yansıdığı bir arama şekli ve kontörlü (faturasız) hat kullanan kişiler için zor zamanlarda kurtarıcı bir özellik. Ödemeli atma Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom abonelerinin kontör bittiğinde, pakette konuşma süresi kalmadığında veyahut fatura ödenmediğinden aramanın gerçekleştirilememesi durumunda özellikle acil aramalarda çok işe yarıyor. TL yükleyerek faturasız hat kullanan kişiler arasında hâlâ kullanılan ödemeli arama, kontör olmadan aramanın en iyi yolu. Peki, ödemeli nasıl atılır?

Turkcell ödemeli arama nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör Turkcell ödemeli nasıl atılır? Turkcell ödemeli arama, numaranın başına *135*, sonunda # işareti eklenerek arama tuşuna basılmak suretiyle yapılıyor. Ödemeli atma, hiç tuşlama yapmadan da Turkcell UpCall uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Turkcell abonesi olarak ödemeli arama yapmak için, *135* yazdıktan sonra arayacağınız numarayı yazmanız, numaranın sonuna da # işareti ekleyip arama tuşuna basmanız yeterlidir. Ödemeli atma örneği vermek gerekirse; *135*telefon numarası# şeklindedir. Ödemeli ara kodunu tuşlayarak bir arama gerçekleştirdiğinizde telefon görüşmesi normal aramanın aksine anında başlamaz; öncelikle karşı tarafa istek olarak gönderilir. Aradığınız kişi ödemeli arama isteğinizi kabul ederse telefonunuz çalar ve görüşme başlar. Peki, Turkcell’den başka hatlara nasıl ödemeli atılır? Turkcell, ödemeli atma işlemine operatörler arasında izin vermiyor. Numaranın başına ödemeli arama kodu *135*’ı ekleyerek diğer operatörü aradığınızda telefonunuzun ekranında Turkcell dışı abonelere ödemeli arama yapılamayacağı bilgisi gelir ve arama başarısız olur. Turkcell ödemeli arama fiyatı ne kadar 🏷️ Ödemeli arama ne kadar merak edenler için yanıtlayalım. Turkcell için ödemeli aramayı kabul eden taraf, 4.5 TL ile ücretlendiriliyor, ek ücret yansıtılmıyor. Ödemeli ara servisi aracılığıyla görüşme maksimum 10 dakika sürebiliyor. Bu süre sonunda çağrı otomatik olarak sonlanıyor. Dolayısıyla ödemeli aramayı acil durumlarda kullanmanızda daha yerinde olacaktır. Tekrarlamakta fayda var; Turkcell’den Vodafone’a veya başka bir operatöre ödemeli atma işlemi gerçekleştiremezsiniz.

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Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör Vodafone ödemeli nasıl atılır? Vodafone ödemeli arama, aranacak numaranın başına *149* yazılıp sonuna # işareti eklemek suretiyle arama tuşuna basılarak yapılıyor. Ödemeli atma Vodafone bireysel faturasız hat kullananların yanı sıra bireysel faturalı abonelerinin de faydalanabildiği bir işlem. Vodafone faturasız/faturalı hat kullanıcısı olarak ödemeli arama yapmak için, sizi aramasını istediğiniz kişinin numarasını *149*05xxxxxxxxx# şeklinde yazmanız gerekiyor. Vodafone ödemeli ara kodu 149 ancak BENIARA 05xxxxxxxx yazıp 8090’a ücretsiz sms atarak da beni ara mesajı gönderebiliyorsunuz, servis ücreti karşı tarafa yansıtılıyor. Bunu da eklemek istedik çünkü beni ara mesajı nasıl atılır? sorusu da çok geliyor. Vodafone ödemeli arama ücreti ne kadar 🏷️ Rehberinizdeki bir kişiden gereğinden fazla ödemeli arama isteği gelmesinden sıkıldıysanız, beni ara mesajı geldiğinde engelle ile cevap verirseniz bir daha o kullanıcı size ödemeli atamaz. Yalnız engelli listesine en fazla 20 numara ekleyebiliyorsunuz. Son olarak, Vodafone ödemeli arama ne kadar? yanıtlayalım. Vodafone ödemeli atma servisi “beni ara” talep başına 0.82 TL olarak faturaya yansıyor veya TL bakiyesinden düşüyor. Turkcell’de olduğu gibi, başka bir operatöre beni ara talebi gönderemiyorsunuz.

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Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör Türk Telekom ödemeli nasıl atılır? Türk Telekom ödemeli arama üç şekilde yapılabiliyor. 135’i tuşladıktan sonra telefon numarasını başına sıfır koymadan yazıp sonuna # ekleyerek arama yaptığınızda ödemeli atmış oluyorsunuz. 9696’ya sms göndererek veya numaranın başına 9696 ekleyerek Türk Telekom ödemeli atma servisinden faydalanabiliyorsunuz. Ödemeli arama, faturasız ya da faturalı Türk Telekom mobil hat kullanıcılarına açık. Ödemeli atma servisi sayesinde, paketinizde konuşma süresi kalmadığında, TL’niz azaldığında rehberinizden birini seçip ücretsiz olarak acil aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak ödemeli arayacağınız kişinin numarası Türk Telekom’a bağlı olmak zorunda. Yani; Türk Telekom’dan Vodafone veya Turkcell numarasına ödemeli arama yapamazsınız.

Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör Bimcell ödemeli nasıl atılır? Bimcell ödemeli arama, 9696’a sms gönderilerek veya numaranın başına 9696 ekleyerek aramak suretiyle yapılıyor. Konuşma ücretini siz değil, çağrıyı kabul eden karşı tarafa yansıyor. Ödemeli aranan kişi ücretsiz dakikaların haricinde tarifesi üzerinden şebeke içi görüşme fiyatıyla ücretlendiriliyor. BİMcell hattınızda bakiye bittiğinde ödemeli arama servisiyle istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz. 9696’ya kısa mesaj yoluyla ödemeli arama yaparken telefon numarasının başına sıfır koymayın. Numaranın başına 9696 ekleyerek gerçekleştirilen ödemeli aramalarda da numaranın başına sıfır koyulmuyor. Örneğin; 5515xxxxxxx yazıp 9696’ya sms gönderin veya 96965xxxxxxx yazarak arama yapın.

Kontör yoksa nasıl arama yapılır? sorusunun cevabı olarak ödemeli arama işleminin her bir operatör için nasıl yapıldığını anlattık. Turkcell, Türk Telekom, BİMcell ve Vodafone ödemeli arama nasıl atılır? anlattık. Ayrıca ödemeli arama ne kadar gibi çokça merak edilen soruları yanıtladık. Ters ücretli arama anlamına da gelen ödemeli atma hakkında umarız kafanızda soru işareti kalmamıştır.

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