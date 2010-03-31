Nokia N900 ve Intel Atom tabanlı cihazlar için ilk MeeGo kodu hazır

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Intel ve Nokia, Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sürpriz bir açıklama yaparak geliştirmekte oldukları Moblin (Intel ) ve Maemo (Nokia) yazılım platformlarını MeeGo adı altında bir araya getirdiklerini duyurmuşlardı. Mobil internet cihazları için gelişmiş kullanıcı deneyimi sunmak üzere yapılan birliktelik kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden ikili, MeeGo için geliştiricilere özel ilk kodu yayınladılar. Hem Nokia N900 hem de Intel Atomt tabanlı cihazlar için hazırlanan yeni kod, son kullanıcılar için henüz pek bir anlam ifade etmese de birlikteliğin geldiği nokta açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelişticiler için hazırlanan MeeGo imajlarına buradan erişilebilirken, kullanım deneyimi sağlayacak ilk sürümün Mayıs ayı gibi hazır olması bekleniyor.