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NuFront 2GHz'de çalışan Cortex A9 tabanlı SoC hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
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22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli yarıiletken üreticisi Nufront, ARM Cortex A9 tabanlı yongada sistem çözümünü ( SoC ) duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NuSmart 2816 isimli çift çekirdekli yeni yongada sistem çözümü, tercih edilecek konfigürasyona göre 1.6GHz ile 2GHz arasında değişen hızlara sahip. Benzer şekilde ARM Cortex A9 tabanlı Nvidia Tegra 2 platformuna kıyasla iki kata kadar daha yüksek saat hızları sunan yeni platformun öncelikle olarak tablet bilgisayarlarda, ultra ince notebook ve nettop sistemlerde kullanılması planlanıyor. OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1 standartlarına destek sunan ve saniyede 800 milyon piksel ile birlikte 45 milyon doku doldurabilen 3D destekli entegre grafik birimine sahip platform, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Entegre bellek kontrolcüsü 2GB'a kadar DDR2, DDR3 ve LPDDR formunda bellek desteği sunan NuSmart 2816, bu sayede tercih edilecek konfigürasyona göre 1600MT/saniye bellek transfer hızlarını sunabiliyor. SATA-II ve eSATA ile birlikte USB 2.0 ve 100MBit Ethernet kontrolcülerine sahip olan platform aynı zamanda çıkartılabilir depolama birimlerini (SD, MMC ve SDIO) de destekliyor. Tipik güç tüketimi 2 Watt'ın altında olan yeni platformun, yüksek çalışma frekansına rağmen sunduğu yüksek verimliliği kullanılan çok sayıda özel güç yönetim tekniği sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. CPU çalışma frekansını dinamik olarak ayarlayabilen platformun, 23mm x 23mm Flip-Chip BGA formunda üretildiğini açıklandı. NuSmart 2816'yı kullanan tüketiciği elektroniği ürünlerinin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.


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skyflyer 9 yıl
native çalışmayla neyi kastediyorsun?çalıştırıyor işte emülasyon bu adı üstünde aynısı değil taklit edilmişi...
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darkaura 9 yıl
burda teknik yonunu tartisiyoruz ama olay daha cok ticari cikar ve sirket iliskileriyle alakali bir durum.
microsoftun intele ragmen arm icin windows cikarmasi cok zor.
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gerbay 9 yıl
@elektro_gadget
hocam windows un içinde o kadar da çok assembly kodu yok. Tahmininizin çok çok aşağısında. şu an nt4 ve w2k nın kaynak koduna bakıyorum, kernel da alpha, i386, mips, ppc (power pc) işlemcileri için yazılmış kısımlar var. hatta şimdi windows server 2003 ün kaynak koduna baktım, orada da amd64 (64 bit AMD) için yazılmış assembly kodları var. Miktarı çok fazla değil. windows ce nin kaynak koduna bakıyorum. ARM, MIPS, PPC (power pc), SH (Renesas - SuperH), x86 için yazılmış kodlar ve bunda da assembly kodlar çok fazla değil.
saydığım işlemci tipleri içinde i386 ve amd64 CISC işlemci, diğerlerinin hepsi RISC işlemci
adamlar isterse yapar ve yapmak istemiyorlar sanırım. ya da intel yapmalarını istemiyor
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Desenize zaten dünden hazırlamış. Yapmak istese bikaç günlük işi var. (Amerikada olsak o kodlara o kadar kolay bakamazdınız ama burası türkiye
).

İşletim sistemi ne olursa olsun bir risc tabanlı pc kullanmak isterim. SuperH işlemcili dreamcast im vardı. 200 mhz ile yapabildiklerine halen şaşıyorum.
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gerbay 9 yıl
@dellino,
kardeş, "Yapmamasının en büyük nedeni, yazılım sorunlarıdır." diye bilip bilmeden birşey yazmışsın ama bu yazdığın ile alakası yok.
hiç windows un kaynak kodunu gördün mü? eğer istese çok kısa sürede ARM a port eder.
@djpisagor,
"x86 mimarisi artık miadı dolmak üzere olan bir mimari" demişsin ama bunu neye göre söylüyorsun. böyle birşey yok, mesela AMD nin ve intel in mimarileri tamamen farklı olmasına ragmen ikisi de x86 opcode çalıştırıyor.
x86 farklı birşey, mimari farklı birşey. adam x86 opcode çalıştırdığı sürece mimarisini istediği gibi değiştirsin. bu kimseyi etkilemez.
ARM üzerinde windows emülasyon ile çalıştırılabilir ama emülasyon verimliliği azaltır. biz native olarak çalışmasından bahsediyoruz. yoksa Transmeta da x86 opcode larını işlemci üzerinde emülasyon ile çalıştırıyordu.. bu şekilde çalışma native olarak çalışmasının yerini hiç bir zaman tutumaz
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

gerbay

@dellino,

kardeş, "Yapmamasının en büyük nedeni, yazılım sorunlarıdır." diye bilip bilmeden birşey yazmışsın ama bu yazdığın ile alakası yok.

hiç windows un kaynak kodunu gördün mü? eğer istese çok kısa sürede ARM a port eder.

@djpisagor,

"x86 mimarisi artık miadı dolmak üzere olan bir mimari" demişsin ama bunu neye göre söylüyorsun. böyle birşey yok, mesela AMD nin ve intel in mimarileri tamamen farklı olmasına ragmen ikisi de x86 opcode çalıştırıyor.

x86 farklı birşey, mimari farklı birşey. adam x86 opcode çalıştırdığı sürece mimarisini istediği gibi değiştirsin. bu kimseyi etkilemez.

ARM üzerinde windows emülasyon ile çalıştırılabilir ama emülasyon verimliliği azaltır. biz native olarak çalışmasından bahsediyoruz. yoksa Transmeta da x86 opcode larını işlemci üzerinde emülasyon ile çalıştırıyordu.. bu şekilde çalışma native olarak çalışmasının yerini hiç bir zaman tutumaz


Hocam tam düşündüklerimi söylemişsin. Bu şekilde "mimarisi eskidi" geyikleri çok dolaşıyor forumda. Hatta ekran kartları içinde söyleniyor...

Windows u arm'a port etmek konusunda aklıma bişey takıldı. Xp nin 40 milyon satır kaynak kodu olduğunu biliniyor. C kodunu arm için derlemek kolay. Peki ya inline assembly olanlar. Bu şekilde yazılmış tahminim en az 100.000 x86 opcode vardır. Bunların arm da karşılıkları var mı? Cisc mimarisinde opcode lar yüksek seviyeli olduğundan, risc in register yapısı komple farklı olduğundan arm için çevrilmesi sıkıntı olabilir.

Gerçi boşuna tartışıyoruz. Microsoft ile intel arasında göbek bağı var, birbirlerinin çıkarlarına dokunacak olan hiçbirşeye izin vermezler.
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djpisagor 9 yıl

gerbay
@djpisagor,

"x86 mimarisi artık miadı dolmak üzere olan bir mimari" demişsin ama bunu neye göre söylüyorsun. böyle birşey yok, mesela AMD nin ve intel in mimarileri tamamen farklı olmasına ragmen ikisi de x86 opcode çalıştırıyor.

x86 farklı birşey, mimari farklı birşey. adam x86 opcode çalıştırdığı sürece mimarisini istediği gibi değiştirsin. bu kimseyi etkilemez.

ARM üzerinde windows emülasyon ile çalıştırılabilir ama emülasyon verimliliği azaltır. biz native olarak çalışmasından bahsediyoruz. yoksa Transmeta da x86 opcode larını işlemci üzerinde emülasyon ile çalıştırıyordu.. bu şekilde çalışma native olarak çalışmasının yerini hiç bir zaman tutumaz


Şuna göre söylüyorum. x86 işlemcileri 32bit desteklemektedir. 4gb üzerinde ram kullanım ihtiyacı olduğunda 32bit yetersiz kalacaktır. O nedenle 64bit destekli bir işlemci ve ona uygun bir işletim sistemi gerekir.

x86 mimarisinden kastım tabii ki bir assembly programı. İşlemcinin tasarımsal gelişmesi olarak kullanmadım mimari kelimesini.
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skyflyer 9 yıl
bildiğim kadarıyla arm işlemci üzerinde windows xp çalıştıran emulatörler var hatta psp üzerinde bile çalıştıranlar war youtube da araştırın..
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vidoko 9 yıl
ozmanın görselliği veya yazılımı nekadar iyiydiki ve ağırdı ..zamanında bukdar iyi olsaydı intel ve amd şimdiden yok olmuştu ..
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Umudumuz google da. Android biraz daha popülerleşsin, sıradaki netbook um arm + powervr + android olabilir.
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gerbay 9 yıl
windows nt 4 zamanında bir sürü işlemci için windows nt vardı, power pc, mips, x86, alpha axp. windows ce de halen bazıları var ama nt 4 ün asıl devamı olan windows 2k, xp, vista, win-7 sadece x86 da çalışıyor. şu an netbook lar üzerinde xp yaygın olarak kullanılıyor, aslında microsoft xp nin arm işlemciler için olanını ya da windoze-7 nin arm işlemciler için olanını çıkarsa kendi pazar payı açısından çok iyi eder. belki planları arasında böyle birşey de vardır. Bu notu yazarken araştırdım M$ 2009 da açıklama yapmış windoze-7 yi ARM a port etmeyeceğiz diye. yol haritalarında nasıl birşey var bilmiyorum ama bu o kadar zor değil aslında..
zaten ne çekiyorsak bu steve lerden çekiyoruz. bir tarafta steve ballmer, bir tarafta steve jobs..
belki de intel ile aralarında öyle bir anlaşma vardır. Çünkü ARM a port etseler ARM havada karada ezer geçer, aynı frekansta çalışan Atom u. bir tarafta microcode kullanan ve transistör sayısı daha çok dolayısı ile daha çok güç tüketen x86 işlemci (Atom), hem de CISC mimari. diğer tarafta microcode kullanmayan dolayısı ile transistör sayısı ve güç tüketimi daha düşük ARM işlemci (RISC mimari). ARM havada karada basar
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OverClocK1ng 9 yıl
Vallahi helal olsun. Sonun da bu da oldu ya. ARM Mimarisi PC ye diğer işlemci üreticileri ile eşit ölçüde girdi. Ha yani Core i7 lerden bahsetmiyorum tabi.
Atom aldı başını yürüdü. Sonunda ARM ben de varım dedi. Bu Atom türü işlemcilerin güçlenmesinin önünü açacaktır. 512kb gibi iğrenç bir cache e mahkum edilen Atom bakalım bu gazla nerelere gelecek..
Haydi hayırlısı.
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Confusion 9 yıl
NuSmart 2816, tegra ya karşı bazı avantajlar kazanmış olsa bile intel tekelindeki x86 lisansı kalitesiz atom işlemcilerini her zaman bir adım önde tutacaktır.
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Batuist 9 yıl
Harika bir çözüm hemde habere göre işlemci çift çekirdekli.. Şayet bunun x86 mimarilisini yapmış olsalardı netbook, notebook piyasasını siler süpürürdü.. bu işlemcilerle donatılan tabletlerde oldukça iyi performans sunacaktır.. ama önce yazılımlarında çift çekirdek desteklemesi lazım..
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djpisagor 9 yıl
hep güç tüketim değerlerini merak ediyordum. gerçekten çok etkileyici bir değer 2 watt. Enerji tüketimi konusunda intel'in arm tabanlı işlemcilerden öğrenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
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darkaura 9 yıl
Etkiliyci...
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