NuFront 2GHz'de çalışan Cortex A9 tabanlı SoC hazırladı

Çin merkezli yarıiletken üreticisi Nufront, ARM Cortex A9 tabanlı yongada sistem çözümünü ( SoC ) duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NuSmart 2816 isimli çift çekirdekli yeni yongada sistem çözümü, tercih edilecek konfigürasyona göre 1.6GHz ile 2GHz arasında değişen hızlara sahip. Benzer şekilde ARM Cortex A9 tabanlı Nvidia Tegra 2 platformuna kıyasla iki kata kadar daha yüksek saat hızları sunan yeni platformun öncelikle olarak tablet bilgisayarlarda, ultra ince notebook ve nettop sistemlerde kullanılması planlanıyor. OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1 standartlarına destek sunan ve saniyede 800 milyon piksel ile birlikte 45 milyon doku doldurabilen 3D destekli entegre grafik birimine sahip platform, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Entegre bellek kontrolcüsü 2GB'a kadar DDR2, DDR3 ve LPDDR formunda bellek desteği sunan NuSmart 2816, bu sayede tercih edilecek konfigürasyona göre 1600MT/saniye bellek transfer hızlarını sunabiliyor. SATA-II ve eSATA ile birlikte USB 2.0 ve 100MBit Ethernet kontrolcülerine sahip olan platform aynı zamanda çıkartılabilir depolama birimlerini (SD, MMC ve SDIO) de destekliyor. Tipik güç tüketimi 2 Watt'ın altında olan yeni platformun, yüksek çalışma frekansına rağmen sunduğu yüksek verimliliği kullanılan çok sayıda özel güç yönetim tekniği sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. CPU çalışma frekansını dinamik olarak ayarlayabilen platformun, 23mm x 23mm Flip-Chip BGA formunda üretildiğini açıklandı. NuSmart 2816'yı kullanan tüketiciği elektroniği ürünlerinin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.