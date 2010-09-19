NuFront 2GHz'de çalışan Cortex A9 tabanlı SoC hazırladı

Çin merkezli yarıiletken üreticisi Nufront, ARM Cortex A9 tabanlı yongada sistem çözümünü ( SoC ) duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NuSmart 2816 isimli çift çekirdekli yeni yongada sistem çözümü, tercih edilecek konfigürasyona göre 1.6GHz ile 2GHz arasında değişen hızlara sahip. Benzer şekilde ARM Cortex A9 tabanlı Nvidia Tegra 2 platformuna kıyasla iki kata kadar daha yüksek saat hızları sunan yeni platformun öncelikle olarak tablet bilgisayarlarda, ultra ince notebook ve nettop sistemlerde kullanılması planlanıyor. OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1 standartlarına destek sunan ve saniyede 800 milyon piksel ile birlikte 45 milyon doku doldurabilen 3D destekli entegre grafik birimine sahip platform, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.
Entegre bellek kontrolcüsü 2GB'a kadar DDR2, DDR3 ve LPDDR formunda bellek desteği sunan NuSmart 2816, bu sayede tercih edilecek konfigürasyona göre 1600MT/saniye bellek transfer hızlarını sunabiliyor. SATA-II ve eSATA ile birlikte USB 2.0 ve 100MBit Ethernet kontrolcülerine sahip olan platform aynı zamanda çıkartılabilir depolama birimlerini (SD, MMC ve SDIO) de destekliyor. Tipik güç tüketimi 2 Watt'ın altında olan yeni platformun, yüksek çalışma frekansına rağmen sunduğu yüksek verimliliği kullanılan çok sayıda özel güç yönetim tekniği sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. CPU çalışma frekansını dinamik olarak ayarlayabilen platformun, 23mm x 23mm Flip-Chip BGA formunda üretildiğini açıklandı. NuSmart 2816'yı kullanan tüketiciği elektroniği ürünlerinin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.
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microsoftun intele ragmen arm icin windows cikarmasi cok zor.
hocam windows un içinde o kadar da çok assembly kodu yok. Tahmininizin çok çok aşağısında. şu an nt4 ve w2k nın kaynak koduna bakıyorum, kernel da alpha, i386, mips, ppc (power pc) işlemcileri için yazılmış kısımlar var. hatta şimdi windows server 2003 ün kaynak koduna baktım, orada da amd64 (64 bit AMD) için yazılmış assembly kodları var. Miktarı çok fazla değil. windows ce nin kaynak koduna bakıyorum. ARM, MIPS, PPC (power pc), SH (Renesas - SuperH), x86 için yazılmış kodlar ve bunda da assembly kodlar çok fazla değil.
saydığım işlemci tipleri içinde i386 ve amd64 CISC işlemci, diğerlerinin hepsi RISC işlemci
adamlar isterse yapar ve yapmak istemiyorlar sanırım. ya da intel yapmalarını istemiyor
İşletim sistemi ne olursa olsun bir risc tabanlı pc kullanmak isterim. SuperH işlemcili dreamcast im vardı. 200 mhz ile yapabildiklerine halen şaşıyorum.
kardeş, "Yapmamasının en büyük nedeni, yazılım sorunlarıdır." diye bilip bilmeden birşey yazmışsın ama bu yazdığın ile alakası yok.
hiç windows un kaynak kodunu gördün mü? eğer istese çok kısa sürede ARM a port eder.
@djpisagor,
"x86 mimarisi artık miadı dolmak üzere olan bir mimari" demişsin ama bunu neye göre söylüyorsun. böyle birşey yok, mesela AMD nin ve intel in mimarileri tamamen farklı olmasına ragmen ikisi de x86 opcode çalıştırıyor.
x86 farklı birşey, mimari farklı birşey. adam x86 opcode çalıştırdığı sürece mimarisini istediği gibi değiştirsin. bu kimseyi etkilemez.
ARM üzerinde windows emülasyon ile çalıştırılabilir ama emülasyon verimliliği azaltır. biz native olarak çalışmasından bahsediyoruz. yoksa Transmeta da x86 opcode larını işlemci üzerinde emülasyon ile çalıştırıyordu.. bu şekilde çalışma native olarak çalışmasının yerini hiç bir zaman tutumaz
Hocam tam düşündüklerimi söylemişsin. Bu şekilde "mimarisi eskidi" geyikleri çok dolaşıyor forumda. Hatta ekran kartları içinde söyleniyor...
Windows u arm'a port etmek konusunda aklıma bişey takıldı. Xp nin 40 milyon satır kaynak kodu olduğunu biliniyor. C kodunu arm için derlemek kolay. Peki ya inline assembly olanlar. Bu şekilde yazılmış tahminim en az 100.000 x86 opcode vardır. Bunların arm da karşılıkları var mı? Cisc mimarisinde opcode lar yüksek seviyeli olduğundan, risc in register yapısı komple farklı olduğundan arm için çevrilmesi sıkıntı olabilir.
Gerçi boşuna tartışıyoruz. Microsoft ile intel arasında göbek bağı var, birbirlerinin çıkarlarına dokunacak olan hiçbirşeye izin vermezler.
Şuna göre söylüyorum. x86 işlemcileri 32bit desteklemektedir. 4gb üzerinde ram kullanım ihtiyacı olduğunda 32bit yetersiz kalacaktır. O nedenle 64bit destekli bir işlemci ve ona uygun bir işletim sistemi gerekir.
x86 mimarisinden kastım tabii ki bir assembly programı. İşlemcinin tasarımsal gelişmesi olarak kullanmadım mimari kelimesini.
zaten ne çekiyorsak bu steve lerden çekiyoruz. bir tarafta steve ballmer, bir tarafta steve jobs..
belki de intel ile aralarında öyle bir anlaşma vardır. Çünkü ARM a port etseler ARM havada karada ezer geçer, aynı frekansta çalışan Atom u. bir tarafta microcode kullanan ve transistör sayısı daha çok dolayısı ile daha çok güç tüketen x86 işlemci (Atom), hem de CISC mimari. diğer tarafta microcode kullanmayan dolayısı ile transistör sayısı ve güç tüketimi daha düşük ARM işlemci (RISC mimari). ARM havada karada basar
Atom aldı başını yürüdü. Sonunda ARM ben de varım dedi. Bu Atom türü işlemcilerin güçlenmesinin önünü açacaktır. 512kb gibi iğrenç bir cache e mahkum edilen Atom bakalım bu gazla nerelere gelecek..
Haydi hayırlısı.