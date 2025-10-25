Intel Xe3P, Linux çekirdeğinde ortaya çıktı: Nova Lake ile geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in GPU tarafındaki planları giderek netleşiyor. Şirket, Xe3 mimarisini Panther Lake platformuyla birlikte kullanacağını daha önce doğrulamıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntıda, bir üst adım olan Xe3P mimarisinin Nova Lake işlemcilerle birlikte geleceği doğrulandı.

Yeni Linux yamaları Xe3P mimarisini doğruladı

Phoronix tarafından fark edilen güncellemelere göre, Xe3P desteği Linux 6.19 çekirdeğiyle birlikte eklenecek. Bu yama, açık kaynak sürücülerde yer alan Iris Gallium3D (OpenGL) ve ANV (Vulkan) bileşenleri üzerinden Nova Lake ailesini desteklemeye başlıyor. Mesa 26.0 sürümüne dahil edilen kodlar, Nova Lake'in S, U, H, HX ve UL varyantlarını doğruladı. Böylece Intel, yeni nesil işlemcileriyle geniş platform uyumluluğu hedefliyor.

Şimdilik bu yama, yalnızca PCI aygıt kimlikleri ve temel tanımlamaları içeriyor. Henüz tam özellik desteği sunulmuyor, ancak Intel geçmişte Panther Lake ve Wildcat Lake modelleri için de benzer bir hazırlık süreci yürütmüştü.Dikkat çeken bir diğer detay ise Ray Tracing desteğinin sınırlı olacak olması. Xe3P mimarisi her Nova Lake varyantında aynı donanımı barındırmayacak. Nova Lake-U ve Nova Lake-H modelleri donanımsal ışın izleme desteğiyle gelirken, Nova Lake-S, HX ve UL sürümleri bu özelliğe sahip olmayacak.

Intel, 18A sürecini genişletiyor: Panther ve Nova Lake sırada 1 gün önce eklendi

Aslına bakacak olursak, Xe3P mimarisi, Xe3'e kıyasla Nova Lake ile birlikte daha yüksek verimlilik ve geniş donanım kapsamı sağlayacak. Şirketin bağımsız GPU planlarının akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

