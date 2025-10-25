Giriş
    Intel Xe3P, Linux çekirdeğinde ortaya çıktı: Nova Lake ile geliyor

    Intel'in yeni nesil Xe3P grafik mimarisi, Linux çekirdeğinde ortaya çıktı. Yeni yama, Nova Lake işlemcilerle entegre çalışacağını doğruladı ancak Ray Tracing desteği sınırlı olacak.

    Intel Xe3P, Linux çekirdeğinde keşfedildi: Nova Lake ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in GPU tarafındaki planları giderek netleşiyor. Şirket, Xe3 mimarisini Panther Lake platformuyla birlikte kullanacağını daha önce doğrulamıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntıda, bir üst adım olan Xe3P mimarisinin Nova Lake işlemcilerle birlikte geleceği doğrulandı. 

    Yeni Linux yamaları Xe3P mimarisini doğruladı

    Phoronix tarafından fark edilen güncellemelere göre, Xe3P desteği Linux 6.19 çekirdeğiyle birlikte eklenecek. Bu yama, açık kaynak sürücülerde yer alan Iris Gallium3D (OpenGL) ve ANV (Vulkan) bileşenleri üzerinden Nova Lake ailesini desteklemeye başlıyor. Mesa 26.0 sürümüne dahil edilen kodlar, Nova Lake'in S, U, H, HX ve UL varyantlarını doğruladı. Böylece Intel, yeni nesil işlemcileriyle geniş platform uyumluluğu hedefliyor.

    Şimdilik bu yama, yalnızca PCI aygıt kimlikleri ve temel tanımlamaları içeriyor. Henüz tam özellik desteği sunulmuyor, ancak Intel geçmişte Panther Lake ve Wildcat Lake modelleri için de benzer bir hazırlık süreci yürütmüştü.Dikkat çeken bir diğer detay ise Ray Tracing desteğinin sınırlı olacak olması. Xe3P mimarisi her Nova Lake varyantında aynı donanımı barındırmayacak. Nova Lake-U ve Nova Lake-H modelleri donanımsal ışın izleme desteğiyle gelirken, Nova Lake-S, HX ve UL sürümleri bu özelliğe sahip olmayacak.

    Aslına bakacak olursak, Xe3P mimarisi, Xe3'e kıyasla Nova Lake ile birlikte daha yüksek verimlilik ve geniş donanım kapsamı sağlayacak. Şirketin bağımsız GPU planlarının akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

