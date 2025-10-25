Intel Xe3P, Linux çekirdeğinde ortaya çıktı: Nova Lake ile geliyor

Yeni Linux yamaları Xe3P mimarisini doğruladı
Phoronix tarafından fark edilen güncellemelere göre, Xe3P desteği Linux 6.19 çekirdeğiyle birlikte eklenecek. Bu yama, açık kaynak sürücülerde yer alan Iris Gallium3D (OpenGL) ve ANV (Vulkan) bileşenleri üzerinden Nova Lake ailesini desteklemeye başlıyor. Mesa 26.0 sürümüne dahil edilen kodlar, Nova Lake'in S, U, H, HX ve UL varyantlarını doğruladı. Böylece Intel, yeni nesil işlemcileriyle geniş platform uyumluluğu hedefliyor.
Şimdilik bu yama, yalnızca PCI aygıt kimlikleri ve temel tanımlamaları içeriyor. Henüz tam özellik desteği sunulmuyor, ancak Intel geçmişte Panther Lake ve Wildcat Lake modelleri için de benzer bir hazırlık süreci yürütmüştü.Dikkat çeken bir diğer detay ise Ray Tracing desteğinin sınırlı olacak olması. Xe3P mimarisi her Nova Lake varyantında aynı donanımı barındırmayacak. Nova Lake-U ve Nova Lake-H modelleri donanımsal ışın izleme desteğiyle gelirken, Nova Lake-S, HX ve UL sürümleri bu özelliğe sahip olmayacak.
Aslına bakacak olursak, Xe3P mimarisi, Xe3'e kıyasla Nova Lake ile birlikte daha yüksek verimlilik ve geniş donanım kapsamı sağlayacak. Şirketin bağımsız GPU planlarının akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
...