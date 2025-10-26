Intel'in 14A üretim sürecinde işler yolunda gidiyor: 18A'yı geride bıraktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in Mali İşler Direktörü (CFO) 14A (1,4nm) üretim süreciyle ilgili oldukça umut verici gelişmeler paylaştı. Bu yeni üretim teknolojisi, şirketin dış müşterilere yönelik çip üretiminde çok daha geniş bir ölçekte yer alacağı için büyük önem taşıyor.

Bilindiği üzere Intel kısa süre önce 18A üretim sürecini tanıttı ve bu teknoloji, sunduğu güçlü performans, güç ve alan verimliliği gibi özellikleriyle sektörde büyük bir heyecan yarattı. 18A, ağırlıklıklı olarak şirketin Panther Lake gibi kendi ürünlerde kullanılacak. Ancak Intel’in dökümhane bölümünün geleceğini esas olarak belirleyecek olan süreç 14A olacak. CFO David Zinsner’ın açıklamalarına göre, 14A sürecinde performans ve verim oranları oldukça iyi ilerliyor.

"18A'ya kıyasla performans ve verimlilikte daha iyi durumda"

Zinsner, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "14A'da harika bir başlangıç ​​yaptık. 14A'nın olgunluk düzeyine baktığınızda, aynı olgunluk noktasında 18A'ya kıyasla performans ve verim açısından daha iyi durumdayız. Tek yapmamız gereken bu ilerlemeyi sürdürmek."

Intel'in CFO'sunun açıklamalarına göre, 14A, risk üretimi için resmi zaman çizelgesinden neredeyse bir yıl önce, 18A ile benzer performans ve verim oranlarına ulaştı. Bu durum Intel’in çip üretimindeki hedefleri açısından oldukça önemli bir gelişme. 14A, özellikle dış müşteriler için tasarlanan bir süreç olduğundan, şirket bu yolla doğrudan müşteri kabulü hedefliyor. 18A daha çok Intel’in kendi ürünlerine yönelikken, 14A dış müşterilere açılma adımı olarak görülüyor.

Intel ayrıca 14A sürecinde her büyük dönüm noktasında potansiyel müşterilerle testler gerçekleştiriyor. Bu sayede müşteriler geliştirme sürecine dahil edilerek, onların geri bildirimleriyle sürecin yönü şekillendiriliyor. Böylece nihai ürünün ticari olarak daha fazla sipariş alması amaçlanıyor.

Üretim 2026'nın sonunda başlayacak

Intel, 14A sürecinde üretimi 2026’nın sonuna doğru başlatmayı planlıyor. Bu nedenle teknolojinin vaatlerini ne ölçüde yerine getireceğini görmek için hâlâ biraz zaman var.

Yeni 14A süreci, High-NA litografi ekipmanları ve ikinci nesil RibbonFET transistörleri gibi önemli yenilikleri içerecek. Bu da onu mevcut 18A sürecine göre ciddi bir sıçrama haline getiriyor. Finansal açıdan bakıldığında ise 14A’nın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, Intel’in sektörde güçlü bir döküm hizmeti sağlayıcısı olarak konumlanabilmesi için kritik öneme sahip.

