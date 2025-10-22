Giriş
    Intel Core Ultra 7 270K Plus sızdırıldı: Arrow Lake Refresh doğrulandı

    Intel'in Arrow Lake Refresh serisine ait ilk işlemci Geekbench testinde görünmeye başladı. Core Ultra 7 270K Plus, 5.5 GHz frekans hızı ve 24 çekirdekli yapıda geliyor.

    Core Ultra 7 270K Plus sızdırıldı: Arrow Lake Refresh geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake serisinin güncellenmiş sürümü olan Arrow Lake Refresh (ARL-R) serisini 2025 sona ermeden kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Son olarak yenilenmiş seriye ait ilk model, Core Ultra 7 270K Plus kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Yeni seri, saat hızı ve bellek desteği iyileştirmeleri ile "ara güncelleme" konumunda olacak.

    Core Ultra 7 270K Plus sızdırıldı

    Sızdırılan sonuçlara göre Core Ultra 7 270K Plus, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Bu da kağıt üzerinde, Core Ultra 9 285K'nin daha düşük frekanslı bir versiyonuna işaret ediyoruz diyebiliriz. Çekirdek dağılımına göre toplamda 24 çekirdekli bu model, Lenovo'ya ait yeni bir masaüstü sistemde test edildi.

    Sızdırılan verilere göre işlemcinin taban frekansı 3,7 GHz, boost hızı ise 5,5 GHz olarak kaydedilmiş. Bu değerler, mevcut 265K modeliyle neredeyse aynı seviyede. Geekbench 6 sonuçlarında 3.215 puan tek çekirdekte, 22.720 puan çoklu çekirdekte ölçülmüş durumda. Bu sonuçlar ise, Core Ultra 9 285K ile neredeyse birebir aynı.

     

    Saat hızlarında yapılan değişikliğe ek olarak, Arrow Lake Refresh'in bellek hızında da artış sunacağı belirtiliyor. Buna göre yeni platform, 7200 MT/s bellek desteğine sahip olacak. Şu an için Arrow Lake Refresh serisinde 20 çekirdekli 270K Plus'ın yanı sıra 24 çekirdekli Core Ultra 9 290K Plus ve 14 çekirdekli Core Ultra 5 250K Plus modellerinin de yer alması bekleniyor.

