Intel, Nova Lake ve Coral Rapids planlarını açıkladı: 18A süreci genişliyor

Intel 18A süreciyle üç nesil CPU planlıyor
Intel'in ilk 18A tabanlı işlemcisi, yıl sonunda çıkacak Panther Lake serisi olacak. Intel, CES 2026'da Core Ultra Series 3 ailesini duyurmayı ve ilk dizüstü bilgisayarların ocak ayında satışa çıkmasını planlıyor. Başlangıçta üst seviye segmentte konumlanacak Panther Lake, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte daha uygun fiyatlı modellerle genişleyecek.
Masaüstü tarafında Nova Lake-S ailesi, 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Bu seri, yeni LGA 1954 soketini kullanacak ve 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen yapılandırmalarla sunulacak. Ayrıca entegre Xe3P Arc grafik birimi, yeni mimari değişiklikler ve yazılım tarafında ek optimizasyonlar da bu platformun parçası olacak.
Intel'in Arizona'daki Fab 52 tesisinde 18A süreci yüksek hacimli üretim aşamasına geçti. Şirket, aynı zamanda performans odaklı 18A-P varyantını geliştirmeyi sürdürüyor. Bu süreç, %10'a varan performans artışı ve daha yüksek verimlilik sunacak. Ayrıca Intel 14A ve EMIB-T teknolojilerini de gelecek planına dahil ediyor.
Aslına bakacak olursak 18A süreci, Nova Lake ve Coral Rapids işlemcileriyle birlikte Intel'in önümüzdeki üç yılındaki en önemli yapı taşı olacak. Ancak neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.