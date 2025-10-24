Intel, Nova Lake ve Coral Rapids planlarını açıkladı: 18A süreci genişliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, 2025'in üçüncü çeyrek kazanç toplantısında Panther Lake, Nova Lake ve Coral Rapids işlemcileriyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Şirket, 18A üretim sürecinin hem tüketici hem de sunucu tarafında en az üç nesil boyunca kullanılacağını açıkladı. İlk 18A ürünü ise bu yıl tanıtılacak

Intel 18A süreciyle üç nesil CPU planlıyor

Intel'in ilk 18A tabanlı işlemcisi, yıl sonunda çıkacak Panther Lake serisi olacak. Intel, CES 2026'da Core Ultra Series 3 ailesini duyurmayı ve ilk dizüstü bilgisayarların ocak ayında satışa çıkmasını planlıyor. Başlangıçta üst seviye segmentte konumlanacak Panther Lake, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte daha uygun fiyatlı modellerle genişleyecek.

Masaüstü tarafında Nova Lake-S ailesi, 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Bu seri, yeni LGA 1954 soketini kullanacak ve 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen yapılandırmalarla sunulacak. Ayrıca entegre Xe3P Arc grafik birimi, yeni mimari değişiklikler ve yazılım tarafında ek optimizasyonlar da bu platformun parçası olacak.

Tam Boyutta Gör Sunucu tarafında ise Intel, 18A sürecine dayalı Diamond Rapids ve Coral Rapids işlemciler üzerinde çalışıyor. Coral Rapids ile birlikte çoklu iş parçacığı (SMT) desteği yeniden Xeon ailesine dönecek. Şirket, orta segmentte Clearwater Forest adlı Xeon 6+ serisini de 2026 ortasında tanıtmayı hedefliyor.

Intel'in Arizona'daki Fab 52 tesisinde 18A süreci yüksek hacimli üretim aşamasına geçti. Şirket, aynı zamanda performans odaklı 18A-P varyantını geliştirmeyi sürdürüyor. Bu süreç, %10'a varan performans artışı ve daha yüksek verimlilik sunacak. Ayrıca Intel 14A ve EMIB-T teknolojilerini de gelecek planına dahil ediyor.

Aslına bakacak olursak 18A süreci, Nova Lake ve Coral Rapids işlemcileriyle birlikte Intel'in önümüzdeki üç yılındaki en önemli yapı taşı olacak. Ancak neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

