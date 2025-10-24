Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 tanıtıldı: Bütçe dostu telefonlar hızlanıyor

İlk 4 nm Snapdragon 6 serisi işlemci
Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, 144 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip Full HD+ ekranları destekliyor. Ayrıca, Değişken Oranlı Gölgelendirme ve Game Quick Touch gibi Snapdragon Elite Gaming özelliklerini de entegre ederek giriş gecikmelerini ve işleme gecikmelerini azaltıyor.
Qualcomm’un yeni mobil işlemcisi, 200 megapiksele kadar sensörleri ve 2K video çekimini destekliyor. Qualcomm'un donanım düzeyinde Multi-Frame Noise Reduction teknolojisi, düşük ışıkta bile daha net görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor. Bağlantı iyileştirmeleri arasında; 5G Release 16, 2.9 Gbps’e kadar hızlar sunan Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği yer alıyor.
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 özellikleri (SM6435)
- Genel: 2.4 GHz'e kadar 4 adet performans çekirdeği (A720 tabanlı), 1.8 GHz'e kadar 4 adet verimlilik çekirdeği (A520 tabanlı), 4 nm (TSMC) işlem teknolojisi
- Modem: Dahili Qualcomm Snapdragon 5G modem-RF sistemi, 5G mmWave ve sub-6 GHz, 2.9 Gpbs’e kadar 5G indirme hızları
- Görsel: Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3
- Ses: Donanım hızlandırmalı H.265 ve VP9 decoder; HLG için HDR oynatma codec desteği, Qualcomm Aqstic ses codec, Qualcomm Aqstic
- Kamera: 16+16 MP’e kadar çift kamera, ZSL özellikli 32 MP’e kadar tek kamera, 200 MP’e kadar fotoğraf çekimi, Qualcomm Spectra görüntü sensörü işlemcisi (Çift 12 bit ISP), 2K HDR Video çekimi, video kayıt formatları: HEVC, H.264, 720p @ 240 FPS'de ağır çekim video çekimi, Donanım tabanlı Multi-Frame Noise Reduction (MFNR)
- Ekran: FHD+ @ 144 Hz
- Bellek: LPDDR5x 3200 MHz'e kadar, LPDDR4x 2100 MHz'e kadar
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, 802.11ax (Wi-Fi 6) Multi-gigabit, Entegre 802.11ax, 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz, Bluetooth 5.4, Çift Bluetooth anteni, LE Audio
- Konum: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Üç frekanslı GNSS (L1/L5/L2), Sensör destekli konumlandırma
- Şarj: Qualcomm Hızlı Şarj 4+ teknolojisi
- USB-C 3.1, UFS 3.1