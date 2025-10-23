Giriş
    Apple A20 çipi, yeni iPhone'ların fiyatını yükseltebilir

    Yeni bir rapor, 2nm tabanlı Apple A20 çipinin maliyetinin yüksek olacağını öne sürdü. Bu işlemci, iPhone 18 serisine güç vereceğinden 2026 iPhone modellerinin fiyatı daha yüksek olabilir.

    Apple A20 çip iPhone 18 fiyatı Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 serisine güç verecek 2nm A20 çipinin maliyetinin selefinden daha yüksek olacağı iddia ediliyor. TSMC'nin muhtemelen Apple da dahil olmak üzere müşterilerine 3 nanometre işlemcilerden en az %50 daha yüksek fiyatlar beklemelerini söylediği bildiriliyor. iPhone 17 serisine güç veren A19 işlemciler, TSMC'nin 3 nm N3P süreci kullanılarak geliştirildi. 2 nm dönemiyle birlikte, önemli performans kazanımları fiyat artışlarını da beraberinde getirebilir.

    iPhone 18 fiyatı daha yüksek olabilir

    Raporda ayrıca tedarikçilerin 2 nanometre süreciyle üretilen üst seviye mobil çiplerin birim fiyatlarının seri üretim başladığında yaklaşık 280 dolar olmasını beklediği belirtiliyor. Bu, artış son kullanıcıya yansıtılmazsa, işlemci iPhone'daki en pahalı bileşen haline gelecek ve Apple'ın kâr marjlarını önemli ölçüde etkileyecek.

    Bir işlemcinin maliyeti ne kadar?

    Geçen yıl DigiTimes tarafından yayınlanan bir raporda, A18 çipinin maliyeti yaklaşık 45 dolar, fiyatı 799 dolar olan bir model için toplam donanım maliyetinin ise 416 dolar olarak belirtilmişti. Bu da çipin malzeme listesi (BOM) maliyetinin yaklaşık %10’unu, lojistik ve geliştirme giderleri hariç perakende fiyatının ise yaklaşık %5-6'sını oluşturduğu anlamına geliyor.

    Yeni işlemci iPhone 18 Pro'larla sınırlı olabilir

    Bileşen maliyeti söylentileri doğru çıkarsa, Apple 2 nanometre çipleri yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modeliyle sınırlayabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçen yılın Eylül ayında maliyet endişeleri nedeniyle tüm yeni ‌iPhone 18‌ modellerinin 2 nanometre işlemciyle donatılmayabileceği uyarısında bulunmuştu.

