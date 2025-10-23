Apple A20 çipi, yeni iPhone'ların fiyatını yükseltebilir

iPhone 18 fiyatı daha yüksek olabilir
Raporda ayrıca tedarikçilerin 2 nanometre süreciyle üretilen üst seviye mobil çiplerin birim fiyatlarının seri üretim başladığında yaklaşık 280 dolar olmasını beklediği belirtiliyor. Bu, artış son kullanıcıya yansıtılmazsa, işlemci iPhone'daki en pahalı bileşen haline gelecek ve Apple'ın kâr marjlarını önemli ölçüde etkileyecek.
Bir işlemcinin maliyeti ne kadar?
Geçen yıl DigiTimes tarafından yayınlanan bir raporda, A18 çipinin maliyeti yaklaşık 45 dolar, fiyatı 799 dolar olan bir model için toplam donanım maliyetinin ise 416 dolar olarak belirtilmişti. Bu da çipin malzeme listesi (BOM) maliyetinin yaklaşık %10’unu, lojistik ve geliştirme giderleri hariç perakende fiyatının ise yaklaşık %5-6'sını oluşturduğu anlamına geliyor.
Yeni işlemci iPhone 18 Pro'larla sınırlı olabilir
Bileşen maliyeti söylentileri doğru çıkarsa, Apple 2 nanometre çipleri yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modeliyle sınırlayabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçen yılın Eylül ayında maliyet endişeleri nedeniyle tüm yeni iPhone 18 modellerinin 2 nanometre işlemciyle donatılmayabileceği uyarısında bulunmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: