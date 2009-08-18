Nvidia 28nm GPU'lar üzerinde çalışıyor

Endüstri tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ne zaman duyuracağı henüz netlik kazanmaya Nvidia, kapalı kapılar ardında çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kasım ayında anons edilmesi beklenen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemci tasarımıyla önemli yenilikler sunması beklenen Nvidia'nın üretim teknolojilerine yönelik çalışmalar da sürüyor. 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD-ATi'den sonra geçen firma önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce 200 serisi masaüstü grafik çözümlerini duyurması bekleniyor.

Nvidia'nın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang yaptığı açıklamasında müşteri merkezli firmalarla çalışmaktan hoşlandıklarını, 200 müşterisiyle TSMC firmasının müşteri odaklı çalışma da zorlandığını belirtirken, uzunca bir süredir konuşulan "Nvidia hacimli üretim için GlobalFoundries ile iş birliğine gidebilir" iddialarına da yeşil ışık yakmış oldu. Bilindiği üzere AMD ve ATIC firmasının öncülüğünde AMD'nin üretim tesislerini devralarak operasyonlarına başlayan GlobalFoundries, New York'ta kurulacak Fab2 tesislerinin temelini atmış ayrıca AMD bağımsız ilk müşteri olarak STMicroelektronic ile çalışacağı bildirilmişti.

GlobalFoundries ile iş birliğine gitmesi gündemde olan Nvidia'nın 28nm üretim teknolojisine yoğunlaşacağı, 40nm üretim teknolojisinden sonra ara-geçiş süreci olarak firmanın 32nm fabrikasyon sürecini değerlendirse bile 28nm firmanın 40nm üretim teknolojisinden sonraki asıl hedefi olarak değerlendirilebilir. İki yıl içerisinde 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların hazır olması beklenirken, yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde daha küçük, daha fazla transistör içeren üstelik daha az enerji harcayan GPU'ların da ekran kartı arenasında rol oynamaya başladığına tanık olacağız.

Hatırlanacağı üzere yeni nesil GPU çalışmalarına paralel olarak Nvidia baş bilimcisi Bill Dally, 2015 yılında GPU'ların 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını, 5000 paralel işlem birimine sahip olacaklarını ve 20 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunabileceklerini belirtmiş, 3GHz'de çalışacak GPU'ların 1.2TB/sn'lik bant genişliğini destekleyeceğini öngördüklerini açıklamıştı.