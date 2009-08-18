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Nvidia 28nm GPU'lar üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Endüstri tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ne zaman duyuracağı henüz netlik kazanmaya Nvidia, kapalı kapılar ardında çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kasım ayında anons edilmesi beklenen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemci tasarımıyla önemli yenilikler sunması beklenen Nvidia'nın üretim teknolojilerine yönelik çalışmalar da sürüyor. 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD-ATi'den sonra geçen firma önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce 200 serisi masaüstü grafik çözümlerini duyurması bekleniyor.

Nvidia'nın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang yaptığı açıklamasında müşteri merkezli firmalarla çalışmaktan hoşlandıklarını, 200 müşterisiyle TSMC firmasının müşteri odaklı çalışma da zorlandığını belirtirken, uzunca bir süredir konuşulan "Nvidia hacimli üretim için GlobalFoundries ile iş birliğine gidebilir" iddialarına da yeşil ışık yakmış oldu. Bilindiği üzere AMD ve ATIC firmasının öncülüğünde AMD'nin üretim tesislerini devralarak operasyonlarına başlayan GlobalFoundries, New York'ta kurulacak Fab2 tesislerinin temelini atmış ayrıca AMD bağımsız ilk müşteri olarak STMicroelektronic ile çalışacağı bildirilmişti.

GlobalFoundries ile iş birliğine gitmesi gündemde olan Nvidia'nın 28nm üretim teknolojisine yoğunlaşacağı, 40nm üretim teknolojisinden sonra ara-geçiş süreci olarak firmanın 32nm fabrikasyon sürecini değerlendirse bile 28nm firmanın 40nm üretim teknolojisinden sonraki asıl hedefi olarak değerlendirilebilir. İki yıl içerisinde 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların hazır olması beklenirken, yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde daha küçük, daha fazla transistör içeren üstelik daha az enerji harcayan GPU'ların da ekran kartı arenasında rol oynamaya başladığına tanık olacağız.

Hatırlanacağı üzere yeni nesil GPU çalışmalarına paralel olarak Nvidia baş bilimcisi Bill Dally, 2015 yılında GPU'ların 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını, 5000 paralel işlem birimine sahip olacaklarını ve 20 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunabileceklerini belirtmiş, 3GHz'de çalışacak GPU'ların 1.2TB/sn'lik bant genişliğini destekleyeceğini öngördüklerini açıklamıştı.


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Reppealle 10 yıl
Kanuni61in dediği gibi AMD iyi iş yapmış.
Nvidiaya her ne kadar gıcık olsamda(dürüstçe) eğer 28nm çip işini tam yaparsa bence piyasa tekrar bi 8800GTX görecek. ATI ne yazık ki ARGE kısmına yeni teknoloji yönünde çok yatırım yapıp elindeki teknolojileri geliştirmede geri kalıyor. 8800GTXi üreten nvidia aslında GeForce8 serisinde kullanılan mimari ve çekirdeği tam anlamıyla kullanmayı çözdüğünden öyle bir kart oldu. Ki iyi soğutulursa 8800GTX hayvani(!) OC sınırlarınıa çıkabilecek bir kart. Buradan fx57 soralım;
DH labrotuvarlarında işlemcileri hız aşırtırken kullanılan materyalleri bu kartta da kullanabilseniz performans nasıl olur? (örnek: Katı buz ve sıvı azot için kullanılan hazne mesela)
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KANUNI61 10 yıl
İNTEL de GlobalFoundries den üretim isterse şaşırmayın amd bu fabrikayı kurmakl büyük iş yaptı
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KANUNI61 10 yıl
siz onu bunu bırakında olaya şu yönden bakın NVIDIA rakibinin fabrikasında gpu üretecek bu şu demekdir AMD ATİ baya bi işler yapmış demekdir yakında İNTEL
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sdbz 10 yıl
1 nanometre bir milimetrenin milyonda birimiydi yoksa milyarda birimiydi ya?
wikipediden şimdi baktım, 1/1000.000 mm'miş. Bu da artık transistörlerin ancak elektron mikroskobuyla görülebilmesi anlamına gelir ki teknolojinin geldiği noktaya bakın.
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Master_Evil 10 yıl
gtx 4xx serisinin detayları mı yoksa
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IgorStravinsky 10 yıl
Arkadaşlar niye şaşırdınız anlamadım ki. Zaten bu tür teknoloji olaylarında olaylar hep böyle gelişir. Sen bi seriyi çıkartırken diğeri üzerinde çalışmazsan olmaz. Windows XP çıkmadan Vista üzerinde çalışılıyordu. Bu da böyle.

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DraGonS 10 yıl
S3 şirketide 1 nm üzerinde çalışıyormuş 99 GHZ gpu hızı bilinmeyen bir hızda vram üreteceklermiş...
PEH.
Böyle haberleri hiç sevmiyorum açıkçası.
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Tanarri 10 yıl
5000 sp 3ghz gpu 11nm bunlar çokda uçuk gelmiyo bana açıkcası gayet normal bişi solemişler ki olması gerekende o hani. bi 5 sene önceki kartlara bakın demek istetimi anlarsınız :) ama şunuda belirtiyim daha olmayan bişi böle atıp tutmakda kolaydır :D bende diyorum zaten ilerki yıllardaaaa biyerden bi yere ışınlanıcaz diye :P :D:D::D ama şunuda söliyim bi arkdaşın dediği gibi nvidia bu gidişle 32nm anca 32 ay sonra geçer ati fanı yada nvidia düşmanı değilim hangisi iyi ucuz sa ordayım ama teknoloji olarak ati yazılım olarak hep nvidia ati deki teknoloji nvidia da olsa yada tam tersi :D 2015 gerek kalmaz :)
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DownClock01 10 yıl
5000 sp , 3ghz gpu, 20 teraflopluk islem gücü ha, vışşşşşşşşş.heralde ramlerde GDDR 55 olur
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HoLY.oNE 10 yıl
peki bunlara gre oyun ne zaman cıkacak yahu ekran kartı cıkıoda ortada adam gibi bir oyun goremiorum
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CoreXXX 10 yıl
nvidia 32 nm ye 32 ay sonra ancak geçer :))
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artenis 10 yıl
sonsuzlugun tanımı NVIDIA mı dıyorsun?
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