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Nvidia GeForce 100M serisi yeni mobil GPU'larını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 100M serisi yeni mobil GPU'larını tanıttı
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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak ekran kartı hareketlilik getiren Nvidia, dizüstü bilgisayarları da unutma ve GeForce 100M serisi yeni grafik işlem birimlerini duyurdu. GeForce GT 130M, G110M ve G105M modellerinden oluşan seri dahilindeki çözümlerin sırasıyla 9600M GT, 9300M GS ve 9200M GE modellerinin yerini alması ve bir önceki seriye göre %17, %35 ve %55 daha hızlı olması bekleniyor.

Nvidia'nın yeni mobil grafik çözümleri DirectX 10, PhysX ve CUDA desteğiyle birlikte geliyor. Modellerden GeForce 130M 128-bit, 1500MHz paralel işlemci hızı ver 1GB'a kadar bellek desteği, GeForce G110M ve G105M ise 64-bit bellek veri yolu desteğinde ise ilgili hızlar 1000MHz ve 1600MHz olarak değişiyor. Ayrıca yine modeline göre yeni mobil GPU'lar 8-32x paralel işlem birimiyle birlikte geliyorlar.

Gelen bilgilelere göre Nvidia'nın yeni mobil grafik çözümlerinin en güçlüsü olan GeForce GT130M, Lenovo'nun IdeaPad Y650 isimli dizüstü bilgisayarında, GeForce G110M ise IdeaPad Y550 ve IdeaPad Y450 modellerinde kullanılıyor. Ayrıca Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarlarının Mart ayı içerisinde kullanıma sunulması ve önümüzdeki aylarda başka firmalar tarafından da dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.


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ecay 10 yıl
Mobil platformun satış birincileri yenileniyor demek.Vaadedilen oranda gelişme gerçekten olursa hiç te fena değil.
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max975 10 yıl
bizeda zaman geliyor
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