Nvidia: Geliştiricilerin hangi fizik motorunu kullandığıyla ilgilenmiyoruz

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PhsyX teknolojisini endüstri standardı yapma yolunda büyük efor sarfeden Nvidia'dan Tony Tamasi ilginç açıklamalarda bulundu. Nvidia'da içerik ve teknolojiden sorumlu yönetici olarak görev yapan Tamasi açıklamasında geliştiricilerin, Nvidia GPU'larında da çalıştığı müddetçe hangi fizik motorunu kullandıklarıyla ilgilenmediklerini, özel bir öncelik tanımlamadıklarını ifade etti.

AEGIA firmasını paralel işlem konusunda gerçekten güçlü bir SDK'ya (Yazılım Geliştirme Kiti) sahip olduğu için satın aldıklarını belirten Tony Tamasi, Bullet Physics motorunun geliştirme çalışmalarına da katkıda bulunduklarını, Nvidia'nın OpenCL örneklerini kullanan mühendislere motorun geliştirilmesi için donanım sağladıklarını da sözlerine ekledi.

GPU üzerinden fizik çalıştırmak isteyen tüm yaklaşımların Nvidia adına olumlu olduğunu belirten Tamasi, Havok'un GPU üzerinden OpenCL hızlandırma gerçekleştirmesinin de firma adına iyi bir gelişme olacağını söyledi. Nvidia olarak daha fazla sayıda GPU tabanlı uygulama görmek istediklerini belirten Tamasi, PhysX'i yaptıklarını çünkü başlangıç adımını atmak istediklerini belirtti.