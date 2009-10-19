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Nvidia: Geliştiricilerin hangi fizik motorunu kullandığıyla ilgilenmiyoruz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Geliştiricilerin hangi fizik motorunu kullandığıyla ilgilenmiyoruz
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PhsyX teknolojisini endüstri standardı yapma yolunda büyük efor sarfeden Nvidia'dan Tony Tamasi ilginç açıklamalarda bulundu. Nvidia'da içerik ve teknolojiden sorumlu yönetici olarak görev yapan Tamasi açıklamasında geliştiricilerin, Nvidia GPU'larında da çalıştığı müddetçe hangi fizik motorunu kullandıklarıyla ilgilenmediklerini, özel bir öncelik tanımlamadıklarını ifade etti.

AEGIA firmasını paralel işlem konusunda gerçekten güçlü bir SDK'ya (Yazılım Geliştirme Kiti) sahip olduğu için satın aldıklarını belirten Tony Tamasi, Bullet Physics motorunun geliştirme çalışmalarına da katkıda bulunduklarını, Nvidia'nın OpenCL örneklerini kullanan mühendislere motorun geliştirilmesi için donanım sağladıklarını da sözlerine ekledi.

GPU üzerinden fizik çalıştırmak isteyen tüm yaklaşımların Nvidia adına olumlu olduğunu belirten Tamasi, Havok'un GPU üzerinden OpenCL hızlandırma gerçekleştirmesinin de firma adına iyi bir gelişme olacağını söyledi. Nvidia olarak daha fazla sayıda GPU tabanlı uygulama görmek istediklerini belirten Tamasi, PhysX'i yaptıklarını çünkü başlangıç adımını atmak istediklerini belirtti.


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simplethinks 10 yıl
Physx diyozda BATMAN ARKHAM ARKHSYLUM oyununu kartım ati diye yüklemiyordum Neyse kurdum ve oynuyorum gayet iyi fps yle physx her oyun için gerekli değil .
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stradosphere 10 yıl
@dstk
Intel de larabee olayı üzerine yoğunlaştığı için ve Nvidia da son zamanlarda CPU ya yönelik çalışmalarda bulunduğu için aslında Intel'in işine gelmeyen bir durum sadece stratejik ortaklık yapabilir bir süreliğine
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stradosphere 10 yıl
@rabbitweed
Sende onlara mı dikkat ettin koskoca konu başlığı altında :D
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fod 10 yıl
dellino ,
nvidia aegisi satın almasaydı ne nvidia ne de ati de göremiycek böyle seyleri
sonucta simdi para vermeden istiyen alıyor nvidia almak kosuluyla
senin demen su ki , nvidia bunu acık kod hale getirsin ? peki verdikleri para nolcak aegise ?
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dstk 10 yıl
NVidia'nın AMD ile arasında sadece rekabet var ama intel'e baya bileniyor NVidia. Ne yapıyorsa intel'e göre yapıyor...
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yerroner 10 yıl
Nvidia aç kalmaz merak etmeyin. Bullet'a da ucundan bulaşır ama Physx'i exclusive kullanmaya devam eder. Bence amacı GPU'ları mümkün olduğunca bir şekilde yazılımcılara kullandırtmak.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
ilerki dönemlerde oyunlarda cpu nun işlevi baya düşecek gibi görünüyor ama bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesi lazım
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sendomi 10 yıl
farkındamısınız nvidia ati yeni nesil kartlarını lanse ettiğinden beri gün aşırı yeni bir açıklama yapıyor tekelciliğin daniskasını yapan bir firmadan böyle şeyler duymak sizide şaşırtmadımı amaç ne sizce?
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amo 10 yıl
adamlar intel'e karşı her yolu deniyor, inşaallah başarılı olur.
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rabbitweed 10 yıl
nerde physx,sli orada vaolur,timeguard ve holyone.yapisik 3uzler.
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Father Torque 10 yıl
NVidia'dan beklemediğimiz tarzda ama bir o kadar da güzel haberler. NVidia'nın da desteğiyle DirectX11 bazlı fizik motoru standart hale gelebilir, oyunlarda yaşanan büyük bir sıkıntı da çözülmüş olur.
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TiesTorN 10 yıl
yola geliyolar
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scutaro 10 yıl
PhysX gpu üzerinden kullanılan ilk fizik motoru olarak öncü oldu. Devamlı eleştirildi ve işe yaramaz standart olamaz dendi. Amaç zaten kullanım şekli yani teknolojik yönüydü. Yıllardır kullanılan Havok varken standart olması diye bir sey söz konusu değildi. Dileğimiz açık kaynak kodlu ortak bir fizik motorunun hem Nvidia hemde Ati tarafından desteklenmesi. Fizik motoru cpu'lara mahkum edilirse görsellik anlamında bir gelişme sağlanamayacaktır. Bu görmezden gelinemez bir gerçektir. Herşeyi Nvidia tarafından beklemek yerine artık AMD'de artık bunu ciddi olarak düşünse hiçde fena olmaz.
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