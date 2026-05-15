Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Einstein'ın uçan aynası” tekniğiyle ultra güçlü lazer ışını üretildi

    Bilim insanları, ışığı nanometre ölçeğinde sıkıştırarak şimdiye kadarki en yoğun elektromanyetik alanlardan birini oluşturdu. Yeni yöntem, füzyon ve kuantum fiziği için kritik olabilir.

    Einstein'ın uçan aynası tekniğiyle ultra güçlü lazer üretildi
    Kuantum elektrodinamiği gibi modern fizik teorileri, yeterince güçlü elektromanyetik alanlar üretildiğinde boşluğun bile tamamen “boş” olmadığını; ışığın vakumla etkileşime girerek madde oluşturabileceğini öne sürüyor. Ancak burada ciddi bir problem var: Bu teorileri test etmek için gereken ışık yoğunluğu, bugün elimizdeki en güçlü lazerlerin bile milyonlarca kat ötesinde yer alıyor. Bu yüzden fizikçiler yıllardır mevcut lazer teknolojilerini daha ileri taşımaya çalışıyor. Bu hafta Nature'da yayımlanan bir makale, bu konuda önemli ilerleme kat edildiğini gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülük ettiği araştırmada, “Einstein’ın uçan aynası” olarak bilinen bir yöntemden faydalanarak son derece güçlü ışık huzmeleri üretildi.

    İngiltere'de bulunan Gemini Laser sisteminden faydalanan araştırmacılar bu deneyde “relativistic harmonic generation” (göreli harmonik üretim) adı verilen doğrusal olmayan bir optik tekniği kullandı.Araştırma ekibi, çok kısa süreli ancak yüksek frekanslı lazer darbelerini cam bir hedefe yönlendirdi. Bu işlem sonucunda hedef yüzeyinde plazma oluştu. Ancak burada dikkat çekici olan nokta, bu plazmanın sıradan bir yüzey gibi davranmamasıydı. Araştırmacılara göre oluşan plazma, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden salınımlı bir ayna gibi davrandı. Bu yüzden bu sisteme “Einstein’ın uçan aynası” adı veriliyor.

    Bu hareketli plazma yüzeyine çarpan yeni lazer darbeleri sıkıştırılarak geri yansıtılıyor. Işığın bu şekilde sıkıştırılması, enerjinin çok daha küçük bir alana yoğunlaşmasını sağlıyor ve sonuç olarak ışığın yoğunluğu dramatik biçimde artıyor. Ekip daha sonra bu ışığı yalnızca birkaç nanometrelik bir noktaya odaklamayı başardı.

    Mevcut Ölçüm Teknolojileri, Işığın Yoğunluğunu Ölçmek İçin Yetersiz Kaldı

    Araştırma ekibi ürettikleri ışının yoğunluğunu doğrudan ölçemedi çünkü mevcut ölçüm teknolojileri bu seviyelerde yetersiz kalıyor. Ancak teorik hesaplamalar, ışının yoğunluğunun santimetrekare başına 10^23 watt seviyesine ulaşmış olabileceğini gösteriyor. Bu değer, laboratuvar ortamında şimdiye kadar elde edilen en ekstrem elektromanyetik alanlardan biri anlamına geliyor.

    Teorik beklentiler ile deneysel sonuçlar arasında bulunan açığı kapatmayı başaran bilim insanlarının asıl hedefi ise bundan çok daha büyük. Çünkü fizik dünyasında “Schwinger limiti” olarak bilinen kritik eşik, ışığın vakumdan parçacık üretmeye başlayabileceği nokta olarak görülüyor. Bu eşik yaklaşık santimetrekare başına 10^29 watt gibi inanılmaz bir yoğunluğa karşılık geliyor. Araştırma ekibi geliştirdikleri yöntemin ileride bu sınırı aşabileceğine inanıyor. Eğer bu başarılırsa, fizikçiler ilk kez kuantum vakumunu doğrudan optik yöntemlerle inceleme şansı elde edebilir. Bu da modern fiziğin en temel teorilerinden bazılarının deneysel olarak doğrulanmasının önünü açabilir.

    Diğer yandan bu teknoloji yalnızca temel fizik araştırmalarıyla sınırlı kalmayabilir. Araştırmacılar, bu ultra yoğun ışık huzmelerinin biyolojik sistemlerin görüntülenmesi, ultra hızlı görüntüleme teknikleri, fotolitografi teknolojileri ve nükleer füzyon çalışmaları gibi alanlarda da önemli kullanım alanları bulabileceğini düşünüyor. Özellikle füzyon enerjisi konusunda çalışan araştırmacılar için bu seviyede yoğunlaştırılmış lazer sistemleri büyük önem taşıyor.

    Araştırma ekibi şu anda yeni deneylerden elde edilen verileri analiz etmeye devam ediyor. Ekip, aynı deney sırasında keşfedilen yeni bir harmonik ışın türü üzerine de yakında yeni sonuçlar yayımlayacak. Bundan sonraki aşamada ise araştırmacılar hem bu yoğunlaştırılmış ışığın daha hassas şekilde kontrol edilmesine hem de doğrudan ölçülmesine odaklanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik faturası ölen kişinin üstünde ise cezası nedir koleksiyoncu 2 rdr mobile türkçe yama tiktok beğeni satın alma hyundai elantra alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum