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Nvidia GTX 480 (Fermi) Video inceleme

9 yıl
208,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Nvidia'nın yeni nesil GPU'larını bütün ayrıntıları ile inceliyoruz.

Bekleyiş sona erdi. Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisi Fermi baz alınarak geliştirilen GF100 test masamızda. Bu videomuzda Fermi ile birlikte gelen yenilikleri ve GTX400 ailesinin en hızlı üyesi GTX480'i bütün ayrıntıları ile incelioruz.


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DH Misafiri 8 yıl
bu kart için ne kadarlık bir güç kaynağı gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
NVIDIA
VGA Chipset Modeli GTX480
Hafıza (RAM) Kapasitesi 1536 MB
Bellek Tipi GDDR 5
Bellek Hızı 3696MHz
Bellek Arayüzü 384 Bit
Çekirdek Hızı 700Mhz
DirectX 11 ve CUDA / PhysX GT100 mimarisi
NVIDIA böylebir kart yapmakla kendini nekadar büyük bir ekran kartı üreticisi oldunu birkezdaha kanıtlamış oldu
ortaya koydu kartı özelikleri malum

kartın ısınması elektiri tüketimini abartılacak kadar fazlo olmayışı
getirdi teknolojilerle paralel bir durum yazılım konusunda herzaman ileride oluşu
grafik işlem lerinde CPU üzerindeki yükü GPU ğzerine taşıması ısınma sebeplerinden biri kartın
ama bu normal bir durum 90 derece diyer kartlarla ara larında bifark yok
yani abar tılacak kadar
kelimenin anlamıyla hem iş dünyasına yönelik hemde oyun culara yönelik bir kart 2 özeligi bir araya getiriyor NVIDIA
AMD-ATİ genelde plartform larıyla önpilana cıkan bir firma
ATİ 4000 seri karların üzerinde revizyona giderek 5000 serisi kartları
piyasaya sürdü teknoloji bakımından pekbir yenigi yok elektirk tasarufu az ısınması gibi faktörler pekde başarı sayılmaz rekibiylede aralarında dudak ucurtuak bir oranda yok%5veya %10 gibi
bifarvar ısınma ve elektirik tüketiminde
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KutlugKagan 9 yıl
Artık bu kartın bir üst modeli direk elektirik şebekesine bağlanacak sanırım. Artık kasalardan tek kablo yerine 2 kablo cıkacak :)
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disorderpunk 9 yıl
SLI performansı gerçekten etkileyici ...

guru3d.com/...

guru3d.com/...
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taner11 9 yıl
Fehminin başka bir marifeti daha varmış :) legitreviews.com/...
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msw 9 yıl
Video için çok teşekkür ederim. Kartın çıkmasındaki en sevindiğim taraf ise, ati kartların fiyatını düşüreceği yönündeki düşüncem.
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moffaka 9 yıl
+zoltingen
Ayrıca bu karta sahip olanların çok elektrik harcayacağı için download pcye ihtiyacı var demiş bir arkadaş:) Download pcye harcayacağım paraya gider 2-3 TB harddisk alırım yada 2-4 gb ram alır performansımı arttırırım güç tasarrufu içinde ati seçerim bu kadar basit.
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icaktan 9 yıl
İnceleme güzel olmuş. Elinize sağlık. Kart gerçekten de beklediğim kadar iyi değil. testlerin çoğunda kendisinden çok çok daha önce çıkmış olan 5970'in gerisinde kalması düşündürücü. OC yapılmış GTX480 bile yaklaşmasına rağmen geçemiyor. Ki Ati'nin 6000 serisi kartları çıkarmaya hazırlandığını da düşünürsek NVIDIA'yı çok zor günler bekliyor. Tek sevindirici yanı ise bazı yeni teknolojiler getirmiş olması.
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vidoko 9 yıl
boşuna kendimizi kandırmayalım olmamış şuanda başarısız..örn. yarım doktor candan yarım imam dinden eder misali ...
ileriye dönük her firmanın planı var şuan da oluruna bakmak lazım göz göre göre zarara gidilmez .bazı arkadaşlarımızn yaptığı duygusallıktan başka birşey değil ,nvidia da bizi düşüyorya:)
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rylai2113 9 yıl
orada bi opencl gordum ben opengl biliyorum o sekilde bi terimdemi var yoksa bi hatamı olmus
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ikista 9 yıl
Tüm konuyu okuyamadım, kartın nvision açıkkenki performans değerleri varmı acaba?


3D'yi açınca %50'ye yakın bir performans düşüşü oluyordu GTX295'de
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importantt 9 yıl
1200 mü ?? Bi kazancı yokki 1200 tl etsin.geçikmesi de çabası.ya komik geliyor bana artık bu nvidia nın yaptıkları.ATI hala tepede.
1200 verip bunu alıcağıma 50-60 tl ye katartik alırım daha iyi.100 derece yapamaz ama bi 5970 alıp kataritikle ısınırken dirt2 oynarım eyefinity ile :D
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murat0288 9 yıl
abi videoyu sunan arkadaşın bilgisine hayran oldugum kadar dünyasını merak ediyorum biz kullanıcılar bu kadar yabancı terimleri bilerek kullanmamız mümkün degil....
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erkayer62 9 yıl
arkadas oc yapmayan için oc potansiyelini napsın demiş
son kullanıcı az çok bilgisi varsa oc yapar ama bu kart zaten sıcaklığı ile oc yapılmış değerlerde
. oc kullanmadan niye potansiyelini sorguluyosunu ima etmiş de burda kartı övmek için C++ ceya cuda yı öne çıkararnlara niye kızmıyo bireysel kullanıcıların(son kullanıcı) kaçı komplex C++ kullanıyo veya cuda emin ol C++ veya cuda kullanan 1 ise oc yapan 100 kişidir. fizik dx11 testleride dahil 5870 i ortalama %15-%20 arası geçmiş oc 5870 ise 480 ile yarışmış ve 5970 den tokat yemiş. dolayısıyla fiyatlandırma ona göre olması lazımdı ama 1200 den satışa çıkması 1000 liya kadar ineceğini düşünsemde indirim olmayadabilir (5870 çıkış fiyatından daha pahalı şimdi). 1000 lira bile bu kart için çok pahalı bana göre 750 den satılan 5870 i perfor. ını fiyatını düşünürsek daha cazip kılıyor. artık kullanıcılar için bi umut 470 in piyasayı son kullanıcı yönünde değiştirmesi ki 1000 liralık fiyatına bakılırsa oda çok zor görünüyor
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