Nvidia GTX 480 (Fermi) Video inceleme

Bu videomuzda Nvidia'nın yeni nesil GPU'larını bütün ayrıntıları ile inceliyoruz.

Bekleyiş sona erdi. Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisi Fermi baz alınarak geliştirilen GF100 test masamızda. Bu videomuzda Fermi ile birlikte gelen yenilikleri ve GTX400 ailesinin en hızlı üyesi GTX480'i bütün ayrıntıları ile incelioruz.