Nvidia GTX 480 (Fermi) Video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Nvidia'nın yeni nesil GPU'larını bütün ayrıntıları ile inceliyoruz.
Bekleyiş sona erdi. Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisi Fermi baz alınarak geliştirilen GF100 test masamızda. Bu videomuzda Fermi ile birlikte gelen yenilikleri ve GTX400 ailesinin en hızlı üyesi GTX480'i bütün ayrıntıları ile incelioruz.
Paylaş Tweetle
VGA Chipset Modeli GTX480
Hafıza (RAM) Kapasitesi 1536 MB
Bellek Tipi GDDR 5
Bellek Hızı 3696MHz
Bellek Arayüzü 384 Bit
Çekirdek Hızı 700Mhz
DirectX 11 ve CUDA / PhysX GT100 mimarisi
NVIDIA böylebir kart yapmakla kendini nekadar büyük bir ekran kartı üreticisi oldunu birkezdaha kanıtlamış oldu
ortaya koydu kartı özelikleri malum
kartın ısınması elektiri tüketimini abartılacak kadar fazlo olmayışı
getirdi teknolojilerle paralel bir durum yazılım konusunda herzaman ileride oluşu
grafik işlem lerinde CPU üzerindeki yükü GPU ğzerine taşıması ısınma sebeplerinden biri kartın
ama bu normal bir durum 90 derece diyer kartlarla ara larında bifark yok
yani abar tılacak kadar
kelimenin anlamıyla hem iş dünyasına yönelik hemde oyun culara yönelik bir kart 2 özeligi bir araya getiriyor NVIDIA
AMD-ATİ genelde plartform larıyla önpilana cıkan bir firma
ATİ 4000 seri karların üzerinde revizyona giderek 5000 serisi kartları
piyasaya sürdü teknoloji bakımından pekbir yenigi yok elektirk tasarufu az ısınması gibi faktörler pekde başarı sayılmaz rekibiylede aralarında dudak ucurtuak bir oranda yok%5veya %10 gibi
bifarvar ısınma ve elektirik tüketiminde
guru3d.com/...
guru3d.com/...
Ayrıca bu karta sahip olanların çok elektrik harcayacağı için download pcye ihtiyacı var demiş bir arkadaş:) Download pcye harcayacağım paraya gider 2-3 TB harddisk alırım yada 2-4 gb ram alır performansımı arttırırım güç tasarrufu içinde ati seçerim bu kadar basit.
ileriye dönük her firmanın planı var şuan da oluruna bakmak lazım göz göre göre zarara gidilmez .bazı arkadaşlarımızn yaptığı duygusallıktan başka birşey değil ,nvidia da bizi düşüyorya:)
3D'yi açınca %50'ye yakın bir performans düşüşü oluyordu GTX295'de
1200 verip bunu alıcağıma 50-60 tl ye katartik alırım daha iyi.100 derece yapamaz ama bi 5970 alıp kataritikle ısınırken dirt2 oynarım eyefinity ile :D