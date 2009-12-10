Nvidia, Intel'i hedef alan karikatürlerine devam ediyor

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Noel Baba hikayesini bilmeyen yoktur herhalde, bir efsaneye göre eşi ile birlikte Kuzey Kutbu'nda yaşayan Noel Baba, ren geyiklerinin çektiği uçan kızağı ile mektupla kendisinden hediye isteyen çocuklara oyuncak dağıtır. İşte bu efsane Nvidia'nın yeni karikatürlerinden birisine kaynak olmuşa benziyor zira son dönemde Intel ile ilgili hemen her gelişmeyi karikatürlerle eleştiren Nvidia, bu sefer de Larrabee'nin ertelenmesini konu alıyor. Nvidia, Intels Inside isimli sitesinde yayımladığı son karikatüründe, Intel'i Noel Baba'dan GPU ister bir şekilde resmediyor.

Hatırlanacağı üzere Intel kısa bir süre önce Larrabee projesinin masaüstü ayağına ertelemiş, Larrabee 2 için değerlendirmenin 2010'da yapılacağını açıklamıştı.