Nvidia, Intel'i hedef alan karikatürlerine devam ediyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Noel Baba hikayesini bilmeyen yoktur herhalde, bir efsaneye göre eşi ile birlikte Kuzey Kutbu'nda yaşayan Noel Baba, ren geyiklerinin çektiği uçan kızağı ile mektupla kendisinden hediye isteyen çocuklara oyuncak dağıtır. İşte bu efsane Nvidia'nın yeni karikatürlerinden birisine kaynak olmuşa benziyor zira son dönemde Intel ile ilgili hemen her gelişmeyi karikatürlerle eleştiren Nvidia, bu sefer de Larrabee'nin ertelenmesini konu alıyor. Nvidia, Intels Inside isimli sitesinde yayımladığı son karikatüründe, Intel'i Noel Baba'dan GPU ister bir şekilde resmediyor.
Hatırlanacağı üzere Intel kısa bir süre önce Larrabee projesinin masaüstü ayağına ertelemiş, Larrabee 2 için değerlendirmenin 2010'da yapılacağını açıklamıştı.
Nvidia maket denemeleri ile şaşırtsada; özgür , gelişimci ve asi bir ruhu temsil ediyor yinede benim gönlümde.
Aklıma bir komplo geldi. Intel Tsmc ye baskı yapıyor. Nvidiayı engellemes için. Nvidia fermiyi çıkartmakta zorlanıyor. Eski serilerde stok yok. Nvidia yı güçsüz duruma düşürüp satın alma taktikleri de olabilir.
Nasıl ama? Birde gerçek çıkıyormuş?
Nvidia ister misiniz aylık karikatür mizah dergisi çıkarmaya başlasın?:)
Harika olmuş
sen mostwanted oynayamıyorsun :D İş yerinde "HP" pc de bir tane intel ekran kartı var cs 1.6 oynayamıyorum fps 50-60 geçmiyor. evde 6200 nvidia var sabit 100 çakılı. fx5500 de de 100 çekmiştim... intel de olmuyor. zorla anakartlarla satıyorlar resmen. harici olarak çıkarsa 100 tane denek koysalar 10 kişi almaz o kartları deneklerden :D