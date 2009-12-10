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Nvidia, Intel'i hedef alan karikatürlerine devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Intel'i hedef alan karikatürlerine devam ediyor
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Noel Baba hikayesini bilmeyen yoktur herhalde, bir efsaneye göre eşi ile birlikte Kuzey Kutbu'nda yaşayan Noel Baba, ren geyiklerinin çektiği uçan kızağı ile mektupla kendisinden hediye isteyen çocuklara oyuncak dağıtır. İşte bu efsane Nvidia'nın yeni karikatürlerinden birisine kaynak olmuşa benziyor zira son dönemde Intel ile ilgili hemen her gelişmeyi karikatürlerle eleştiren Nvidia, bu sefer de Larrabee'nin ertelenmesini konu alıyor. Nvidia, Intels Inside isimli sitesinde yayımladığı son karikatüründe, Intel'i Noel Baba'dan GPU ister bir şekilde resmediyor.

Hatırlanacağı üzere Intel kısa bir süre önce Larrabee projesinin masaüstü ayağına ertelemiş, Larrabee 2 için değerlendirmenin 2010'da yapılacağını açıklamıştı.


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nirvanha 9 yıl
Daha öncede söylemiştim yine söylüyorum.Nvidi'a İntel'e benim alanımdan uzak dur , yoksa bende işlemci işine girer başına bela olurum ,bak ne güzel sen işlemci çipset'ten bende gpu dan paraları götürüyoruz ne güzel , ne gerek var AMDdenin'nin ekmeğine yağ sürmeye diyo ,vazgeç bu sevdadan diyo , başkada bişey demiyo.Ve İntel'de bu gözdağına Larrebee ertelemesiyle boyun eğmiş görünüyo :P
Nvidia maket denemeleri ile şaşırtsada; özgür , gelişimci ve asi bir ruhu temsil ediyor yinede benim gönlümde.
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mav1li 9 yıl
Nvidia Intel'i ringe çağıran Amd'nin 1 sene sonra c2d lar karşısında ne hallere düştüğünü unutmasın. Adımını ona göre atsın.

Aklıma bir komplo geldi. Intel Tsmc ye baskı yapıyor. Nvidiayı engellemes için. Nvidia fermiyi çıkartmakta zorlanıyor. Eski serilerde stok yok. Nvidia yı güçsüz duruma düşürüp satın alma taktikleri de olabilir.

Nasıl ama?
Birde gerçek çıkıyormuş?
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Batuist 9 yıl
karikatür süper olmuş ama.. tek kelimeyle süper.. :)))
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ahmet1986 9 yıl
bu kadar büyük bir firmanın böyle basit çocucukca birşey yapacağına inanmıyorum iki firmanında bir amacı olduğunu düşünüyorum ne olabilir acaba...
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sonbaron61 9 yıl
Nvidia DX11 kart hazırlayıp,''fehmi'' yi görücüye çıkaracağına ''Leman'' tarzı mizah karikatürleri yapıyor...
Nvidia ister misiniz aylık karikatür mizah dergisi çıkarmaya başlasın?:)
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IgorStravinsky 9 yıl
Yazık ya..
Bu adamlar çok kaşınıyor. Intel bi başlasa karikatüre, 8800 lerin araba fiyatlarından girer, Fermi'nin maketlerinden çıkar.
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Miasmus 9 yıl
batmadan önce son çırpınışlar. nVidia intel ve amd arasında en zayıfı niye böyle şeyler yapıyor anlamıyorum. Kartını çıkarsın hepimize "oha" dedirtsin o zaman isterse intel e küfür bile edebilir. Ama ortada hiç bişey yokken böyle karikatürler insanda "nVidia karikatür dergisi galiba" gibi bir his uyandırabilir.
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Slayer_ 9 yıl
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Harika olmuş
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Tolgá 9 yıl
güzel karikatür..son amd karikaürüde güzel
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acbold 9 yıl
@tolgacem
sen mostwanted oynayamıyorsun :D İş yerinde "HP" pc de bir tane intel ekran kartı var cs 1.6 oynayamıyorum fps 50-60 geçmiyor. evde 6200 nvidia var sabit 100 çakılı. fx5500 de de 100 çekmiştim... intel de olmuyor. zorla anakartlarla satıyorlar resmen. harici olarak çıkarsa 100 tane denek koysalar 10 kişi almaz o kartları deneklerden :D
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sahafiec 9 yıl
boş boş duran ya maket kart üretir ya da karikatür...
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kuruwa 9 yıl
durum ne olursa olsun ama güzel dalga geçmiş gerçekten en güzeli bu
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Source 9 yıl
Peki bu nasıl beyler?


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sabotaj1023 9 yıl
sırf ınteli sevmediğim için nvdia derim yeterki amd bir numara olsun.
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