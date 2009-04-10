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Nvidia Ion platformu için üreticiler sessizliğini koruyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Ion platformu için üreticiler sessizliğini koruyor
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Ion platformuyla nettop ve netbook segmentinde iddialı olmayı hedefleyen Nvidia için maliyetler önemli bir sorun teşkil edebilir. Geçtiğimiz günlerde Acer'ın AspireRevo adını taşıyan Ion tabanlı dünyanın ilk nettop sistemini duyurmasına karşın diğer üreticiler sessizliğini koruyor. Intel'in Atom işlemci ailesi ve MCP79 serisi yonga setinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan Ion platformunun hem daha yüksek 3B başarımı hem de HD video oynatımı gibi konularda iddialı olmasına karşın Intel çözümlerine karşı daha yüksek maliyetli olması üreticilerin isteksiz kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Fiyatlandırmanın yanı sıra Intel'in de Atom tabanlı netbook ve nettop sistemler için HD video desteği sunmaya başlayacak olması da üreticileri düşündüren bir diğer önemli nokta. Zira Intel'in hem işlemci hem de yonga setini paket olarak daha ucuza sunduğu da son dönemde sık sık konuşuluyor. Nvidia'nın performans seviyesine göre 26$-46$ arasında olduğu belirtilen Ion çipset maliyetlerinin %20-%30 oranında düşürülmesi ve Acer AspireRevo'nun başarı kazanması halinde Ion platformunun diğer üreticiler arasında da rağbet göreceği belirtiliyor.


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Redalert2 10 yıl
intel i karşılarına almazlarsa ben karşıma alıcam.oturup konuşucam veletlerle.eğer ion tabanlı netbook çıkarsa alırım çıkmazsa almam dicem.intel de tefeci gibi süzüleceğine atom işlemciyi geliştirsin. intel 4500 grafik kartı hiç nvidia 9400 le bir olurmu.hangi onboard intel ekran kartında oyun oynayabildik ki.kütük gibi gpu.intel ekran kartından anlamaz.
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drxx 10 yıl
Acer takip edin bu yılın ortalarından itibaren görebileceğiz piyasada
engadget.com/...
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sadtneverdie 10 yıl
arkadaşım bırakın bu rüşvet ıvır zıvır işlerini işini bilen malı götürüyor. öyle yada böyle
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yc#1 10 yıl
Belki de "Bekle gör" politikası uyguluyorlardır. Şayet Acer'ın söz konusu ürünü tatminkar satış rakamları elde ederlerse diğer üreticiler de bir biri ardına Ion tabanlı sistemlerini duyururlar.
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sertacaygun 10 yıl
Farkında mısınız, bilmiyorum ama Acer'larda AMD sistem de çoktur. Intel'in üreticilere rüşvet verdiği gün gibi ortada, forumda buna dair bir sürü konu bulunuyor zaten.
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TELESCOPE 10 yıl
bencede ıntel i karşılarına almak istemiyorlar
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max975 10 yıl
bakalım aslında iyi bir sistem yapmışlar..
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absurd23 10 yıl
Overclock yapıp crysis mi oynuyacan :?
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resler 10 yıl
Bence sebep maliyet değil. Inteli karşılarına almak istemiyorlar.
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sadtneverdie 10 yıl
o/c olsa ne olcak arkadaşım saçma saçma konuşuyorsun
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kaptan666 10 yıl
Overclock olurmu acaba bu...
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linuxuzman 10 yıl
allah allah 20 nin 30 un lafını yaıyorlar bi çıkartamadılar.
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