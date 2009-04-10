Nvidia Ion platformu için üreticiler sessizliğini koruyor

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Ion platformuyla nettop ve netbook segmentinde iddialı olmayı hedefleyen Nvidia için maliyetler önemli bir sorun teşkil edebilir. Geçtiğimiz günlerde Acer'ın AspireRevo adını taşıyan Ion tabanlı dünyanın ilk nettop sistemini duyurmasına karşın diğer üreticiler sessizliğini koruyor. Intel'in Atom işlemci ailesi ve MCP79 serisi yonga setinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan Ion platformunun hem daha yüksek 3B başarımı hem de HD video oynatımı gibi konularda iddialı olmasına karşın Intel çözümlerine karşı daha yüksek maliyetli olması üreticilerin isteksiz kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Fiyatlandırmanın yanı sıra Intel'in de Atom tabanlı netbook ve nettop sistemler için HD video desteği sunmaya başlayacak olması da üreticileri düşündüren bir diğer önemli nokta. Zira Intel'in hem işlemci hem de yonga setini paket olarak daha ucuza sunduğu da son dönemde sık sık konuşuluyor. Nvidia'nın performans seviyesine göre 26$-46$ arasında olduğu belirtilen Ion çipset maliyetlerinin %20-%30 oranında düşürülmesi ve Acer AspireRevo'nun başarı kazanması halinde Ion platformunun diğer üreticiler arasında da rağbet göreceği belirtiliyor.