Nvidia ION tabanlı Acer Aspire Revo'da çift çekirdekli işlemci güncellemesi

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Acer tarafından dünyanın Nvidia ION tabanlı ilk nettop sistemi olarak Mayıs ayında lanse edilen Aspire Revo için işlemci güncellemesine gidildi. ION platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine ve GeForce 9400M yonga setine sahip olan Aspire Revo artık daha güçlü. Firma cephesinden gelen bilgilere göre yapılan güncelleme sonrasında Aspire Revo'da artık çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı belirtildi. Yayın anlamda satılan az sayıdaki ION tabanlı nettop'tan birisi olan Aspire Revo'da ayrıca 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

GeForce 9400 entegre grafik birimi ile hem DirectX 10 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Aspire Revo'da ayrıca yeni nesil HDTV ve LCD monitörlerle kullanım içn HDMI ara birimi de unutulmamış. Tasarımıyla da dikkat çeken ve Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen nettop sistemin yurt dışı başlangıç fiyatı ise 350 Avro olarak açıklandı.