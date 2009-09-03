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Nvidia ION tabanlı Acer Aspire Revo'da çift çekirdekli işlemci güncellemesi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION tabanlı Acer Aspire Revo'da çift çekirdekli işlemci güncellemesi
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Acer tarafından dünyanın Nvidia ION tabanlı ilk nettop sistemi olarak Mayıs ayında lanse edilen Aspire Revo için işlemci güncellemesine gidildi. ION platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine ve GeForce 9400M yonga setine sahip olan Aspire Revo artık daha güçlü. Firma cephesinden gelen bilgilere göre yapılan güncelleme sonrasında Aspire Revo'da artık çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı belirtildi. Yayın anlamda satılan az sayıdaki ION tabanlı nettop'tan birisi olan Aspire Revo'da ayrıca 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

GeForce 9400 entegre grafik birimi ile hem DirectX 10 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Aspire Revo'da ayrıca yeni nesil HDTV ve LCD monitörlerle kullanım içn HDMI ara birimi de unutulmamış. Tasarımıyla da dikkat çeken ve Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen nettop sistemin yurt dışı başlangıç fiyatı ise 350 Avro olarak açıklandı.


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erco35coast 6 yıl
bu sistem tamamen 1080p videolar için yaratılmış herhangi bir windows gibi bir şey kurulmadıgı için sistemi linux oldugu için çok daha kolay bir biçimde hd videoları çalıştırabilmesi lazım ki raspberry pi ornegini unutmamak lazım...
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Rubisco 6 yıl
3 Eylül 2009; 2:45:24

Çok şey dğeişti o zmandan bu yana farkdındasındr.
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dec_chaos 10 yıl
ION işlemci değil platform adı.
İşlemci İntel Atom...
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Computeus 10 yıl
@c34
nVidia ION işlemcisi olduğu için 1080P mkv, bluray.... sorunsuzca izlenebilir.
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toz-koparan 10 yıl
işlemci dandik filan değil de ekran kartı daha güncel modellerle değişebilir...
ancak bunda hiçbir parçayı upgrade imkanı yok...
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c34 10 yıl
o işlemci biraz dandik olmuş o sistem için ne izlerki o işlemci ile
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