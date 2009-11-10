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Nvidia: İşlemci pazarına girmiyor, Globalfoundries alternatifini düşünmüyoruz!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,8b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: İşlemci pazarına girmiyor, Globalfoundries alternatifini düşünmüyoruz!
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Novafora firması tarafından satın alan işlemci üreticisi Transmeta'nın bazı mühendislerini kadrosuna kattığı ve kapalı kapılar ardında kendi x86 işlemci tasarımını geliştirdiği söylenen Nvidia'dan yalanlama geldi. Firmanın kurucu ortağı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang verdiği yeni bir demeçte, Nvidia'nın oldukça açık bir stratejiye sahip olduğunu, görsel ve paralel işlem odaklı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm platformlarda yeni GPU'lar ile çoğalarak büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Huang açıklamasında, işlemci pazarındaki çözümlerinin ARM tabanlı Tegra platformu olacağına işaret etti. 40nm için yeni bir verimlilik problemi yaşayan TMSC'ye karşı Globalfoundries ile işbirliği olabilir mi sorusuna da cevap veren Jen-Hsun Huang, "AMD'nin fabrikası mı, bizim stratejimiz TSMC'dir" yanıtını verdi.


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stradosphere 10 yıl
@bende size katılıyorum amma gülmekten. yine bir nvidia başlığı ve yine ortada hiçbirşey yok resimdeki adamın boş laflarından başka.... AMD'nin ATi'yi aldıkdan sonraki iki senesindeki yaptığı gibi icraat yok sadece lafla gündemde idiler, ortalığı rakibine teslim etmişti millette burda her AMD haberine verip veriştiriyodu. size iyi bir birinize katılıp durmalar diliyorum büyük ceo adayları
Çok dokunmuş belli ee yarası olan gocunur derler.AMD ve ATI nin icraatleri ile Nvidia yı karşılaştırdığım tek bir cümle bile kurmazken,sen yine laf sokmaya çalışmışsın,yazık... Diğer yandan CEO adayı değilim.İcraatlerden bahsetmişsin,peki AMD-ATI icraatlerine rağmen nvidia eli armut mu topladı,biraz mantıklı konuş.Ben burada adamı savunduğum falan yok,madem bu kadar ele alınmayacak bir haberse niye gelip yazıyorsunki ? Adam Global Foundries ile iş yapmayacağım demiş olmuş bitmiş bende olası nedenlerini söyledim o kadar, yok gülüyorum,yok birbirinize katılın diye yazacağına,yorumları ve yazılanları 5 er kez oku zira ancak öyle anlasın.
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gerbay 10 yıl
bu arada, yazmayı unuttum; bu adama ben de gıcık oluyorum...
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gerbay 10 yıl
arkadaşlar globalfoundries e iş yaptırmama olayı rakip firma olmasından dolayı değil, TSMC ye mahkumlar. İşlemci üretim sürecinin aşamaları var, ve adamlar üretim için gerekli. mesela intellectual-property (IP) vermeleri gerekiyor ve bu tip bilgiler de tasarımlarının çözülmesi demek, yani yaptıkları dizaynı vermeleri demek. Zaten dizaynı vermeseler bile, chip ler bile reverse edilebiliyor, hele bunun profosyonoller tarafından yapılacağını düşünürseniz nVidia TSMC e mahkum olmak zorunda, ne kadar verimsiz olursa olsun..
IC reversing konusuna bakmak isteyenler verdiğim linki biraz incelesin;
flylogic.net/...
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CoreXXX 10 yıl
fotoğrafa neden taktınız bu kadar ne gereği var anlamadım.
nvidia globale üretim yaptırmayacakmış, bence bu kendi zararına olacak ilerde, yani buda amdnin çokda fifi. hem cpu hem gpu üreten bir firma kendine anca yeter
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eric13 10 yıl
size inat
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



çok anlamlı oldu
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tokatli6061 10 yıl
@sadtneverdie
Dediklerine katılıyorum yine bir nvidia başlığı ve yine aynı karakterler temcit pilavı gibi önümüze koyup duruyorlar.Microsoft ile birlikte Bill Gates görünürken birşey dediğiniz yokta bu adamı Nvidia logosu yerine görünce niye sapıtıyorsunuz ? Yorumların 4/5 i adamın üstüne.Onu da geçtim saçma sapan yorumlar gelmiş"İşte mantıklı olması gereken nvidia ve sizin gibi fanları... kimin kime ne yaptıracağı ne beni nede herhangi bi firmanın fanlarını bağlar aslında. TMSC'den vazgeçmeyeceğini bugünden bildirmenin ticari mantığı nedir? daha az maliyetle gpu ürettiremeyeceklerine kannatmı getirdi nvidia? yoksa sizin gibi fanatiklerin aklına uyup dün kankilik yaptığı firmanın ATi'yi almasına bozulup ticari düşünmeyimi bıraktı? mantıklı olması geren ben değilim savunduğunuz markanın kendisi. ayrıca chipset satmak için ortağız demiyolardı, AMD chipset üretmediği için nvidia, piyasada %23 lere varan pazar payını kapan ilk athlon xp ve athlon64 işlemcilerin satışından otomatikman para kazanıyodu. şimdiki mantıksızlık bu yüzden işte, iki işlemci firmasınada artık chipset üretmek para kazandırmıyo diye ne şartlarda ne fiyatlara chip'ler üreteceği bilinmeyen bir firmaya şimdiden kapıları kapamak.... çok mantıklı ve keskin ticari zeka örneği bi olay. resimdeki arkadaş tek başınamı akıl ediyo bunları acaba???
"Şirketlerin nasıl stratejik politikalar izlediğini ezberledin mi ? Haberim mi yok,burada adamlar açıklamayı böyle yapıyor diye illa da öyle devam ettirecek demek değil,ha diyelim ki vazgeçemedi TSMC den Global Foundries in bir süre sonra TSMC gibi sorunlar yaşamayacağı ne malum,vahiy mi geldi gökten ?Burada nvidia fanlığı yapan yok fol yumurta yokken azanlar belli zaten.
bende size katılıyorum amma gülmekten. yine bir nvidia başlığı ve yine ortada hiçbirşey yok resimdeki adamın boş laflarından başka.... AMD'nin ATi'yi aldıkdan sonraki iki senesindeki yaptığı gibi icraat yok sadece lafla gündemde idiler, ortalığı rakibine teslim etmişti millette burda her AMD haberine verip veriştiriyodu. size iyi bir birinize katılıp durmalar diliyorum büyük ceo adayları
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Zero Limit 10 yıl
be adam şu tamamiyle gereksiz açıklamayı yapacağına, gt300 ün ertelenmesine dair doyurucu bir cevap ver. spekülasyon yapılıyor de ne bilim ya da ertelenmesi olası de çıldırtıyorsun beni.
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stradosphere 10 yıl
@sadtneverdie
Dediklerine katılıyorum yine bir nvidia başlığı ve yine aynı karakterler temcit pilavı gibi önümüze koyup duruyorlar.Microsoft ile birlikte Bill Gates görünürken birşey dediğiniz yokta bu adamı Nvidia logosu yerine görünce niye sapıtıyorsunuz ? Yorumların 4/5 i adamın üstüne.Onu da geçtim saçma sapan yorumlar gelmiş"İşte mantıklı olması gereken nvidia ve sizin gibi fanları... kimin kime ne yaptıracağı ne beni nede herhangi bi firmanın fanlarını bağlar aslında. TMSC'den vazgeçmeyeceğini bugünden bildirmenin ticari mantığı nedir? daha az maliyetle gpu ürettiremeyeceklerine kannatmı getirdi nvidia? yoksa sizin gibi fanatiklerin aklına uyup dün kankilik yaptığı firmanın ATi'yi almasına bozulup ticari düşünmeyimi bıraktı? mantıklı olması geren ben değilim savunduğunuz markanın kendisi. ayrıca chipset satmak için ortağız demiyolardı, AMD chipset üretmediği için nvidia, piyasada %23 lere varan pazar payını kapan ilk athlon xp ve athlon64 işlemcilerin satışından otomatikman para kazanıyodu. şimdiki mantıksızlık bu yüzden işte, iki işlemci firmasınada artık chipset üretmek para kazandırmıyo diye ne şartlarda ne fiyatlara chip'ler üreteceği bilinmeyen bir firmaya şimdiden kapıları kapamak.... çok mantıklı ve keskin ticari zeka örneği bi olay. resimdeki arkadaş tek başınamı akıl ediyo bunları acaba???
"Şirketlerin nasıl stratejik politikalar izlediğini ezberledin mi ? Haberim mi yok,burada adamlar açıklamayı böyle yapıyor diye illa da öyle devam ettirecek demek değil,ha diyelim ki vazgeçemedi TSMC den Global Foundries in bir süre sonra TSMC gibi sorunlar yaşamayacağı ne malum,vahiy mi geldi gökten ?Burada nvidia fanlığı yapan yok fol yumurta yokken azanlar belli zaten.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Nvidia haberilerinde bu adamın fotoğrafını görmek garibime gidiyor. Hele ki böyle yandan "yeni gelin" fotoğrafı ayrı bir komik olmuş
Kendi mi istiyor acaba?:)
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St Batuhan 10 yıl
@canpii
öyle desinler diyemeyiz ama bu konu hakkında yorum yapamam diyebilir bu sekilde diyecegine. Cidden tsmc verimlilik problemlerini asamadı diyelim. Ardından ne olucak. Kart rahatca cıkamıycak ve globalfoundries ise baslar ve rahat üretirse o zaman kös kös oturcaklar ;) Bundan dolayı kötü bir yorum yapmıslar.
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IgorStravinsky 10 yıl
TSMC ile devam ettiklerine göre var bi bildikleri. Verimlilik problemleri aşılacak bilgiler sızdırılmış veya nVidia ona inanıyor.
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erolsipar 10 yıl
AMD'nin içinde ATI var. ATI Nvidia'nin rakibidir. Yapmazlar...
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tokatli6061 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: tokatli6061
rakibin işlemcileri ile çipset satarken iyiydi ve rakip değildi, nedeyse ortakız biz diyeceklerdi ama ATi alınınca globalfoundries'e iş yaptırmayıza döndü. globalfoundries daha ucuza gpu'nuzu üretiriz derse görürüm nasıl iş yaptırıyolar :)
adamlar salak mı? elbet chıpset satarken ortağız diyecek. ne dıyeceklerdi? amd nin de yaptıkları işlemcilerinde Allah belasını versin biz zaten keyfi chıpset uretıyoruz almayın aladırmayın mı? mantıklı olun bıraz
İşte mantıklı olması gereken nvidia ve sizin gibi fanları... kimin kime ne yaptıracağı ne beni nede herhangi bi firmanın fanlarını bağlar aslında. TMSC'den vazgeçmeyeceğini bugünden bildirmenin ticari mantığı nedir? daha az maliyetle gpu ürettiremeyeceklerine kannatmı getirdi nvidia? yoksa sizin gibi fanatiklerin aklına uyup dün kankilik yaptığı firmanın ATi'yi almasına bozulup ticari düşünmeyimi bıraktı? mantıklı olması geren ben değilim savunduğunuz markanın kendisi. ayrıca chipset satmak için ortağız demiyolardı, AMD chipset üretmediği için nvidia, piyasada %23 lere varan pazar payını kapan ilk athlon xp ve athlon64 işlemcilerin satışından otomatikman para kazanıyodu. şimdiki mantıksızlık bu yüzden işte, iki işlemci firmasınada artık chipset üretmek para kazandırmıyo diye ne şartlarda ne fiyatlara chip'ler üreteceği bilinmeyen bir firmaya şimdiden kapıları kapamak.... çok mantıklı ve keskin ticari zeka örneği bi olay. resimdeki arkadaş tek başınamı akıl ediyo bunları acaba???
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Confusion 10 yıl
işlemci-çipset ve gpu ların geleceği birleşmekte görünüyor

bu durumda daha az malzeme ile daha fazla iş yapılacak ve birçok üreticinin evrim geçirecek yada yok olmasına sebep olacak

sonuç olarak:::: ne olursa olsun nvidia desktop ve notebook piyasasında kalmak için tegra dan ayrı uzun vadeli bir yapılanmaya girecektir
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canpii 10 yıl
bi kere ileride ne olur bilinmez ama şu an tsmc ile iş yapıyor adamlar.. belki ilerde bunlarla çalışmayız mı desin şuan iş yaptığı firma için!!! 10 yıllık planlarını, teknolojilerini açık kaynak olarak piyasaya versin istiyorsanız.. sonuçta aynı mantık çerçevesinde olur dediğinizle..
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alpa07 10 yıl
adam yahudiler gibi ticaret yapıyor yani ticaretin en iyisini en kurnazını siz adamı kötüleyin adam koskoca nvidianın kurucusu...adam ona göre stratejileri var ..ona göre hamle yapıyor
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