Nvidia: İşlemci pazarına girmiyor, Globalfoundries alternatifini düşünmüyoruz!

Tam Boyutta Gör

Novafora firması tarafından satın alan işlemci üreticisi Transmeta'nın bazı mühendislerini kadrosuna kattığı ve kapalı kapılar ardında kendi x86 işlemci tasarımını geliştirdiği söylenen Nvidia'dan yalanlama geldi. Firmanın kurucu ortağı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang verdiği yeni bir demeçte, Nvidia'nın oldukça açık bir stratejiye sahip olduğunu, görsel ve paralel işlem odaklı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm platformlarda yeni GPU'lar ile çoğalarak büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Huang açıklamasında, işlemci pazarındaki çözümlerinin ARM tabanlı Tegra platformu olacağına işaret etti. 40nm için yeni bir verimlilik problemi yaşayan TMSC'ye karşı Globalfoundries ile işbirliği olabilir mi sorusuna da cevap veren Jen-Hsun Huang, "AMD'nin fabrikası mı, bizim stratejimiz TSMC'dir" yanıtını verdi.