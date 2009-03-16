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Nvidia, NVISION '09 etkinliğini iptal etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, NVISION '09 etkinliğini iptal etti
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Global ekonomik krizin yarattığı daralma sonucu düşen satışlar ve buna bağlı olarak gelirlerlerde yaşanan kayıplara karşı tasarruf tedbirlerini değerlendiren firmaların başvurduğu yollardan biri de geleneksel olarak her yıl düzenledikleri teknoloji etkinlikleri oluyor. Geçtiğimiz ay içerisinde, 16-17 Kasım tarihleri arasında Tayvan'da gerçekleştirmeyi planladığı Geliştiriciler Forumu (IDF) iptal ettiği açıklanan Intel'den sonra benzer bir hamle de Nvidia cephesinden geldi.

Nvidia'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve grafik endüstrisinin en önemli etkinliklerinden birisi olarak değerlerndirilen ve firmanın yeni nesil ürünlerine ek olarak en son teknolojilerin anlatıldığı NVISION etkinliğinin, ekonomik krize karşı alınan tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu sene düzenlenmeyeceği, bu çapta bir etkinlik yerine firma daha küçük ölçekli etkinlik ve toplantılara ağırlık vermesi beklenirken bu etkinliklerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz ay yağtığı açıklamasında, global krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak son çeyrekte 147.7 milyon dolarlık net kayıp yaşadığını ve gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 azalarak 481.1 milyon dolara seviyesine gerilediğini açıklamıştı.


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Vuze 10 yıl
nvidia geriledigi iyi olmuş bence dahada gerileyecektir artık tüketic bilinçlendi sadece performansa bakıp sistem toplayan yada ekran kartı alan cok azdır
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max975 10 yıl
eee piyasa daralıyorsa sen de biraz daralacaksın...
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alito 10 yıl
birileri zamanında çok kazandılar şimdi çeksinler cezalarını!
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duskanddown 10 yıl
Bende tam o konudan bahsetmek istiyordum )
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CoolnQuiet 10 yıl
Bence kötü olmuş. Zaten yeterince paraları vardı. Büyük firmalar asıl böyle zamanlarda atılım yapmalı ki bir farkları olsun diğerlerinden. Böylelikle kötü zamanlarıda kendi avantalarına çevirebilirler çünkü diğerleri yatırım ve reklam aktivitelerini kısmıştır. Intel yaptı mesela. 5 milyar dolara böyle bir zamanda yeni fabrikalar kurdu ki, bence çok doğru bir işti. Nvision gibi, 1 haftalığına da olsa Nvidia'nın donanım dünyasının gündemine bomba gibi düştüğü ve inanılmaz reklamının yapıldığı bir etkinlik bence iptal edilmemeliydi. Gerçi olan olmuş artık.
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sadtneverdie 10 yıl
umarım birileri zamanında çok akzandılar şimdi çeksinler saçmalığına girmez.
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EneRGy. 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

umarım birileri zamanında çok akzandılar şimdi çeksinler saçmalığına girmez.


zamanında çok akzandılar şimdi çeksinler
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desert_rain 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

umarım birileri zamanında çok akzandılar şimdi çeksinler saçmalığına girmez.


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