Nvidia, NVISION '09 etkinliğini iptal etti

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Global ekonomik krizin yarattığı daralma sonucu düşen satışlar ve buna bağlı olarak gelirlerlerde yaşanan kayıplara karşı tasarruf tedbirlerini değerlendiren firmaların başvurduğu yollardan biri de geleneksel olarak her yıl düzenledikleri teknoloji etkinlikleri oluyor. Geçtiğimiz ay içerisinde, 16-17 Kasım tarihleri arasında Tayvan'da gerçekleştirmeyi planladığı Geliştiriciler Forumu (IDF) iptal ettiği açıklanan Intel'den sonra benzer bir hamle de Nvidia cephesinden geldi.

Nvidia'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve grafik endüstrisinin en önemli etkinliklerinden birisi olarak değerlerndirilen ve firmanın yeni nesil ürünlerine ek olarak en son teknolojilerin anlatıldığı NVISION etkinliğinin, ekonomik krize karşı alınan tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu sene düzenlenmeyeceği, bu çapta bir etkinlik yerine firma daha küçük ölçekli etkinlik ve toplantılara ağırlık vermesi beklenirken bu etkinliklerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz ay yağtığı açıklamasında, global krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak son çeyrekte 147.7 milyon dolarlık net kayıp yaşadığını ve gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 azalarak 481.1 milyon dolara seviyesine gerilediğini açıklamıştı.