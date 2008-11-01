Nvidia SLI ve Triple SLI destekli X58 anakartları açıkladı

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Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerinden ve X58 yonga setinden oluşacak Bloomfield platformu, Nvidia'nın SLI teknolojisi de desteklenecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan ve detaylarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaştığımız gelişme ışığında, X58 yonga setli anakart hazırlayacak üreticiler Nvidia'nın NF200 yongasını kullanarak veya doğal SLI desteği için Nvidia'nın lisans programına dahil olarak hazırladıkları yeni anakartlarında çift veya üç yollu SLI kullanımına olanak tanıyacaklar.

NF200 yongasının 30$'ı bulan yüksek maliyeti ve kullanılacak anakartlarda yeni bir PCB tasarımı gerektirmesinden ötürü üreticilerin önemli bir kısmı en azından ilk etapta doğal SLI desteğini gündeme almış durumda. Peki hangi anakart üreticisi hangi yeni modelinde SLI desteği sunacak ve bu destek çift yollu mu (2-way) yoksa üç yollu (3-way) mu olacak?

İşte bu sorulara cevap veren resmi Nvidia dökümanı lisans programına dahil olan iddialı isimleri ve modellerinde sağladıkları SLI desteğini gözler önüne seren yeni bir tablo yayınladı. İşte anakart üreticileri ve SLI lisansı alan modelleri

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www.nvidia.com