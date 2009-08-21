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Nvidia'dan "3'ün Gücü" yaklaşımı: GeForce, Core i5 ve P55

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları endüstri tarafından merakla beklenen Nvidia'nın LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için MCP99 kod adını taşıyan yeni bir yonga seri üzerinde çalıştığı konuşuladursun, firma 8 Eylül'de yapılacak Core i5 / Core i7 ve P55 lansmanı ile birlikte agresif bir tanıtım programına başlamayı planlıyor.

Bilindiği üzere Intel'in Ibeax Peak kod adını taşıyan P55 yonga seti hem ATi Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Gün ışığına çıkan bazı Nvidia dökümanlarına göre, Lynnfield platformunda kendi ekran kartlarının yaygınlaşmasını hedefleyen firma "Power of 3" yani "3'ün Gücü" sloganıyla yeni bir tanıtım çalışmasına başlayacak.

Haberimizde de yer verdiğimiz Nvidia dökümanlarında firma, yeni nesil Intel işlemciler ve P55 yonga seti ile birlikte GeForce serisi ekran kartı kullanılması gerektiğini çünkü PhysX ve 3D Vision gibi en yeni oyun teknolojilerine sahip olduğunu belirtirken, diğer bir dökümanda "3'ün Gücü" yaklaşımıyla GeForce serisi, Intel işlemci/yonga seti ve Windows 7 bir araya getiriliyor.

Bu arada Nvidia, P55 yonga seti için SLI desteğine de açıklık getiriyor. P55 anakartların önemli bir kısmında, SLI desteği için BIOS üzerinden doğal destek yolunu tercih edilirken özellikle yüksek performans segmenti için hazırlanan bazı modellerde 8x + 8x konfigürasyonu yerine 16x + 16x hızında daha yüksek bant genişliği için Nvidia'nın maliyeti yaklaşık 30$ olan NF200 yongasına yer verilmesi bekleniyor.

Nvidia'dan
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Nvidia'dan
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kenan109 10 yıl
Üçün biri cuk oturmuş :)
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StreamRolleR 10 yıl
ulen az değilsiniz :D
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*DeJaVu* 10 yıl
NF200 yongası zaten x58 anakartlarında sli başarımı getirdiği bilinen birşey ama bu yonganın eklenmesi anakartların faiş fiyatlardan satılmasını gerektirmiyor
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IceDeathR 10 yıl
AMD'nin Dragon Platformuna denk bişeyler yapmayı planlıyolar,yoksa kanka olmaz bunlardan,daha dün intel Nvidia'yı almaya kalktı satmadılar,şimdi ise kanka olmuşlar. :)
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justbejust 10 yıl
rakiplerine kıyasla yüksek fiyatlar nedeniyle daha ziyade üçün biri yaklaşımı olmuş:)
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rabbitweed 10 yıl
sen paradan haber ver paradan,p55 chipset(nvidia sli yongasi dahil) 300-400$.islemci fiyatini da siz soyleyin.bende biliyorum parayi bastirip en iyisini almasini.artik karnimiz doydu boyle seylere.cebimize uygun hangisiyse onu aliyoruz.Boyle reklamlarla ancak cocuklarin hayellerini suslersin nvidia :)
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Master_Evil 10 yıl
intelin entegre grafik işlemcili modeli yalan olunca nvidiayla kanka olmuştur belki
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Lawagolem 10 yıl
Eşittir, "Birazda para gücü"
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hserdark 10 yıl
Intel ile atışıp duruyordu bunlar, ne oldu da kanka oldular acaba merak ediyorum
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Tolgá 10 yıl
bir sorum var 2.resimdeki 2 kartı bağlamışlar ya köprüsüz 1. kartın hızı x8 düşmüyor mu
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showstopper41 10 yıl
dx11 kartların oyunlardaki SLI başarımı daha verimli olması dileklerimizle. Eğer gerçekten birçok oyunda işe yarayacaksa NF200 yongasına fazladan para verilebilir.
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