Nvidia'dan "3'ün Gücü" yaklaşımı: GeForce, Core i5 ve P55

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları endüstri tarafından merakla beklenen Nvidia'nın LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için MCP99 kod adını taşıyan yeni bir yonga seri üzerinde çalıştığı konuşuladursun, firma 8 Eylül'de yapılacak Core i5 / Core i7 ve P55 lansmanı ile birlikte agresif bir tanıtım programına başlamayı planlıyor.

Bilindiği üzere Intel'in Ibeax Peak kod adını taşıyan P55 yonga seti hem ATi Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Gün ışığına çıkan bazı Nvidia dökümanlarına göre, Lynnfield platformunda kendi ekran kartlarının yaygınlaşmasını hedefleyen firma "Power of 3" yani "3'ün Gücü" sloganıyla yeni bir tanıtım çalışmasına başlayacak.

Haberimizde de yer verdiğimiz Nvidia dökümanlarında firma, yeni nesil Intel işlemciler ve P55 yonga seti ile birlikte GeForce serisi ekran kartı kullanılması gerektiğini çünkü PhysX ve 3D Vision gibi en yeni oyun teknolojilerine sahip olduğunu belirtirken, diğer bir dökümanda "3'ün Gücü" yaklaşımıyla GeForce serisi, Intel işlemci/yonga seti ve Windows 7 bir araya getiriliyor.

Bu arada Nvidia, P55 yonga seti için SLI desteğine de açıklık getiriyor. P55 anakartların önemli bir kısmında, SLI desteği için BIOS üzerinden doğal destek yolunu tercih edilirken özellikle yüksek performans segmenti için hazırlanan bazı modellerde 8x + 8x konfigürasyonu yerine 16x + 16x hızında daha yüksek bant genişliği için Nvidia'nın maliyeti yaklaşık 30$ olan NF200 yongasına yer verilmesi bekleniyor.

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