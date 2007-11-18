Nvidia'dan iddia: ATi 2560x1600'de HD oynatamıyor

Nvidia'nın resmi dökümanı

AMD'nin resmi dökümanı

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Nvidia olağan Editörler Günün'de ortaya ciddi ve tartışılan bir iddia attı. Firmaya göre, GeForce 8800GT, 30-inç LCD üzerinde 2560x1600 çözünürlüğünde çift link HDCP üzerinden tam ekran HD DVD ve Blu Ray oynatabilirken, AMD-ATi'nin Radeon HD 2900XT çözümü ise ancak 1920x1200 çözünürlüğünde oynatabiliyordu. Nvidia'nın iddiaları ile ortaya farklı bir tartışma çıktı. Zira bilindiği üzere 65nm üretim teknolojisine sahip olan G92 gpu'suna sahip olan GeForce 8800GT, GeForce 8800GTX ve Ultra'da olmayan ve yüksek çözünürlüklü videolara yönelik olarak donanımsal hızlandırma sağlayan geliştirilmiş Pure Video HD motoruna sahip. AMD-ATi'nin PureVideo HD teknolojisine rakip olan teknolojisi ise UVD adı verilen Unified Video Decoder teknolojisi ki bu teknolojisine Radeon HD 2900 serisi tarafından desteklenmiyor. Yani Nvidia'nın GeForce 8800GT öncesi var olan GeForce 8800 modelleri gibi AMD-ATi'nin de Radeon HD 2900 ailesi firmanın donanımsal video hızlandırma teknolojisi olan UVD'ye sahip değiller. AMD-ATi'nin bu konudaki iddiası ise Radeon HD 3800 serisi. Zira HD 3800 serisi firmaya göre tamamen "HD" kavramı üzerine kurgulanmış bir seri. Pek çok kişi tarafından tartışılan nokta ise Nvidia'nın GeForce 8800GT'ye karşı 2900XT değil 3870XT modelini rakip olarak göstermesi gerekliydi şeklinde. Anlaşılan firmalar arası yapılan iddialar ve ortaya çıkan rekaber giderek kızışıyor.