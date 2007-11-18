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Nvidia'dan iddia: ATi 2560x1600'de HD oynatamıyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi dökümanı
Nvidia olağan Editörler Günün'de ortaya ciddi ve tartışılan bir iddia attı. Firmaya göre, GeForce 8800GT, 30-inç LCD üzerinde 2560x1600 çözünürlüğünde çift link HDCP üzerinden tam ekran HD DVD ve Blu Ray oynatabilirken, AMD-ATi'nin Radeon HD 2900XT çözümü ise ancak 1920x1200 çözünürlüğünde oynatabiliyordu. Nvidia'nın iddiaları ile ortaya farklı bir tartışma çıktı. Zira bilindiği üzere 65nm üretim teknolojisine sahip olan G92 gpu'suna sahip olan GeForce 8800GT, GeForce 8800GTX ve Ultra'da olmayan ve yüksek çözünürlüklü videolara yönelik olarak donanımsal hızlandırma sağlayan geliştirilmiş Pure Video HD motoruna sahip. AMD-ATi'nin PureVideo HD teknolojisine rakip olan teknolojisi ise UVD adı verilen Unified Video Decoder teknolojisi ki bu teknolojisine Radeon HD 2900 serisi tarafından desteklenmiyor. Yani Nvidia'nın GeForce 8800GT öncesi var olan GeForce 8800 modelleri gibi AMD-ATi'nin de Radeon HD 2900 ailesi firmanın donanımsal video hızlandırma teknolojisi olan UVD'ye sahip değiller. AMD-ATi'nin bu konudaki iddiası ise Radeon HD 3800 serisi. Zira HD 3800 serisi firmaya göre tamamen "HD" kavramı üzerine kurgulanmış bir seri. Pek çok kişi tarafından tartışılan nokta ise Nvidia'nın GeForce 8800GT'ye karşı 2900XT değil 3870XT modelini rakip olarak göstermesi gerekliydi şeklinde. Anlaşılan firmalar arası yapılan iddialar ve ortaya çıkan rekaber giderek kızışıyor.
AMD'nin resmi dökümanı

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GoldPunch 12 yıl
haber için teşekkürler gerçekten ilginç:)
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rambetiko 12 yıl
milletin kafasını karıştırmak için neler yapıyorlar. bu haberin hiçbir yanı ilginç değildir. sen uvd desteği olmayan kartla karşılaştırma yapıyorsun, sonra da şu yok bu yok diyorsun. madem öyle neden 3870 ile bu karşılaştırmayı yapmadın veya 8800 gts,gtx,ultra koymadın. zaten ati nin de 2900 serisi için uvd var demediki. o zaman ati de 3870 ile 6600 gt yi karşılaştırsın. böyle saçmalık olur mu? nvidiaya



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