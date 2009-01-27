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Nvidia'nın 40nm GT212 GPU'su 3. çeyrekte gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm GT212 GPU'su 3. çeyrekte gelebilir
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AMD-ATi'nin performans segmentine yönelik olarak çalışmaları devam eden RV790 GPU'sunun Nvidia'daki karşılığı muhtemelen GT212 kod adlı yeni grafik işlem birimi olacak. GeForce GTX 200 serisi için GT200 GPU'sunun 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni varyasyonunu (GT200b) kullanmaya başlayan Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk iddialı çözüm olması beklenen GT212'yi yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunabilir.

Nvidia'nın GT212 GPU'sunda da mimari anlamda radikal değişiklikler olması beklenmiyor. Yeni üretim teknolojisinin getireceği nanometrik avantajla güç tüketiminda hatırı sayılır bir kazanım sağlanması beklenen GT212'nin, yerini alacağı GT200b GPU'suna göre daha yüksek hızlarda çalışabileceği ayrıca daha fazla transistör ve paralel işlem birimine sahip olacağı söyleniyor fakat bu bilgiler Nvidia tarafından henüz doğrulanmış değil.

Nvidia, 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 modelinde güç tüketimini GTX 280'e kıyasla 53 Watt düşürerek 236 Watt'dan 183 Watt'a çekmeyi başarmıştı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak GT212 GPU'su ile de güç tüketimine yönelik gelişmenin devam etmesi ve ısıl güç tasarımının daha da aşağı çekilmesi bekleniyor. Bu arada GT212'nin de muhtemelen DirectX 10 destekli olacağı, DirectX 11'in desteğininse GT300 ile geleceğini hatırlatalım.


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AtiMX4 10 yıl
nvidia bu işlerde acele etmiyor yavaş ve kararlı;)
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fatihcanery 10 yıl
ati sanırım bu ceyrekte gececikti 40 nm ,eğer hatırladığım doğruysa ati bir adım önde
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DemirKipi 10 yıl
GT300'leri beklemek daha doğrudur heralde. Her yaz olduğu gibi bu yaz da parça yenileme yapacağım ama ekran kartı için biraz daha mı beklesem? Nvidia transistör boyutunda ATI'ye yetişti, helal olsun.
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mamad 10 yıl
55nm'ye yeni geçmişken açıkcası 40nm gpu üretimini 3. çeyrekte gerçekleştirebilirse nvidia beni şaşırtır.

Tabi rekabet herşeyi yaptırır. O da bize yarar.
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TiesTorN 10 yıl
Daha erken olmasını beklemiyordum zaten... GT300ler falan seneye anca çıkar sanırım
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coupant 10 yıl
şimdi bu gtx 285 tek başına 183 wat mı çekiyor.
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sampiyon bilo 10 yıl
Düşük profilli kartlar bunu cız bız eder güç tüketimi ve fiyat açısından.
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