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Nvidia'nın 55nm GT200b gpu'su için belirsizlik devam ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 55nm GT200b gpu'su için belirsizlik devam ediyor
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Nvidia'nın üzerinde çalıştığı 55nm GT200b gpu'su ve güç vereceği ekran kartlarıyla ilgili olarak detaylar belirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün The Inqurier'da yayınlanan bir haber, 55nm GT200b gpu'sunu esas alması beklenen GeForce GTX 270 ve 290 modellerinin Şubat ayına kaldığını ve aynı gpu'nun çiftinin kullanılacağı çift grafik işlemcili yeni bir "GX2" modelinin lanse edileceğini iddia ederken, Fuad Abazoviç 55nm GT200b gpu'su için Kasım sonu veya Aralık aylarını işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere firmanın iş ortaklarından ELSA'nın daha önce gün ışığına çıkan resmi yol haritası 55nm GT200B (206) gpu'su için yılın son çeyreğini işaret ediyordu. Mevcut grafik işlemciye göre daha serin çalışması, daha düşük güç tüketmesi ve üretim maliyeti ile verimliliğinin çok daha başarılı olması beklenen gpu ile Nvidia, AMD-ATi'nin modelleri karşısında özellikle fiyat açısından daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Bu konuda gelişmeler yaşandıkça belirtmeye devam edeceğiz.


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cakolas 11 yıl
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St Batuhan 11 yıl
55nm iyide cok gec kalındı ve kurtarması biraz zorlayabilir insallah kurtarır malum bu durumda ati ilerler ve sömürür :(
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resler 11 yıl
Nvidia da GPU, cuda, fizik, mobil işlemci, VIA ile ortaklık ve daha bir kaç konuda çalışılıyor ve tabi AMD-ATI den gelen beklenmedik cevap sonucunda elineki mühendis kadrosu tamamen dağılmış durumda olmalı kimin ne iş yaptığını bildiğini sanmıyorum. Bir yandanda ekonomik kriz gelince yeni eleman almasıda söz konusu değildir.
Tüm bunlar olurken yeni mimari üzerinde çalışacaksın. Güncel mimarini yaptığın stratejik hatadan (55nm ve dx10.1 e geçmemek) dolayı tekrar elden geçirmek zorunda kalacaksın. Stoklarındaki eski mimari ürünleri elden çıkartamıyacaksın. Rakibin yaşadığı olumsuzluklara rağmen yeni ürünü ie başarılı olacak. Bunlar yetmezmiş gibi CPU devi Intel tarafındanda kapalı kapılar ardında GPU piyasasına girmek için çalışmalar hızla devam edecek. AMD işlemciler için kendi chip setlerini gelitrecek. Intel tarafında başarılı bir ürün ortaya konamadı.
Bütün bu olaylar karşısında her ne kadar kasasında nakit parası olsada Nvidianın önümüzdeki 6 ayda neler yapabileceğini kestirmek güç.
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XivA 11 yıl
GX2 imkansız. 1.4 milyar x 2 :)))
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dennjS 11 yıl
martta 40nm diyordu sımdı 55nm yi şubata erteledi ne gereği varki hiç çıkartma :s
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max975 11 yıl
eğer ertelerde amd-atı nin yeni serilerinle kapıştırısa yazık olur şimdi cıkarsa belki alırım ama 2009 a bırakırsa atı nin yeni serisini bekerim
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01Mrt 11 yıl
nvidia 2009a durgun girecektir büyük bir ihtimal...
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pEgaTR 11 yıl
Nvidia fırtına öncesi sessizliği yaşatıyor sanki insanlara ...

Yakında bişeyler görünür....
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iktyas 11 yıl
nvidia şuan lider kartta en ıyı tek gpulu ekran kartlarına sahıp çift gpu olayına benım gıbı sıcak bakmayan çok ınsan var,onun için cıft gpu herkes için önemlı degıl ama yenı nesıl gt300ler mukemmel olcaktır.sabırsızlıkla beklıyorum valla
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Kénan 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

nvidia 2009a durgun girecektir büyük bir ihtimal...

Bence tam tersi olacaktır
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
" Fuad Abazoviç " puahah negüzel soyadı ole=D
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Ki-Adi 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

" Fuad Abazoviç " puahah negüzel soyadı ole=D


Komik olan ne soyadında acaba?
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Belirsizliğin nedeni gecikmeden ziyade önceki serilerin stoklarının henüz bitmemiş olması olabilir. Yeni modeller halen çıkıyor. Halen de satılıyor.
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