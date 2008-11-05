Nvidia'nın 55nm GT200b gpu'su için belirsizlik devam ediyor

Nvidia'nın üzerinde çalıştığı 55nm GT200b gpu'su ve güç vereceği ekran kartlarıyla ilgili olarak detaylar belirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün The Inqurier'da yayınlanan bir haber, 55nm GT200b gpu'sunu esas alması beklenen GeForce GTX 270 ve 290 modellerinin Şubat ayına kaldığını ve aynı gpu'nun çiftinin kullanılacağı çift grafik işlemcili yeni bir "GX2" modelinin lanse edileceğini iddia ederken, Fuad Abazoviç 55nm GT200b gpu'su için Kasım sonu veya Aralık aylarını işaret ediyor.
Hatırlanacağı üzere firmanın iş ortaklarından ELSA'nın daha önce gün ışığına çıkan resmi yol haritası 55nm GT200B (206) gpu'su için yılın son çeyreğini işaret ediyordu. Mevcut grafik işlemciye göre daha serin çalışması, daha düşük güç tüketmesi ve üretim maliyeti ile verimliliğinin çok daha başarılı olması beklenen gpu ile Nvidia, AMD-ATi'nin modelleri karşısında özellikle fiyat açısından daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Bu konuda gelişmeler yaşandıkça belirtmeye devam edeceğiz.
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Tüm bunlar olurken yeni mimari üzerinde çalışacaksın. Güncel mimarini yaptığın stratejik hatadan (55nm ve dx10.1 e geçmemek) dolayı tekrar elden geçirmek zorunda kalacaksın. Stoklarındaki eski mimari ürünleri elden çıkartamıyacaksın. Rakibin yaşadığı olumsuzluklara rağmen yeni ürünü ie başarılı olacak. Bunlar yetmezmiş gibi CPU devi Intel tarafındanda kapalı kapılar ardında GPU piyasasına girmek için çalışmalar hızla devam edecek. AMD işlemciler için kendi chip setlerini gelitrecek. Intel tarafında başarılı bir ürün ortaya konamadı.
Bütün bu olaylar karşısında her ne kadar kasasında nakit parası olsada Nvidianın önümüzdeki 6 ayda neler yapabileceğini kestirmek güç.
Yakında bişeyler görünür....
Bence tam tersi olacaktır
Komik olan ne soyadında acaba?