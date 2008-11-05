Nvidia'nın 55nm GT200b gpu'su için belirsizlik devam ediyor

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Nvidia'nın üzerinde çalıştığı 55nm GT200b gpu'su ve güç vereceği ekran kartlarıyla ilgili olarak detaylar belirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün The Inqurier'da yayınlanan bir haber, 55nm GT200b gpu'sunu esas alması beklenen GeForce GTX 270 ve 290 modellerinin Şubat ayına kaldığını ve aynı gpu'nun çiftinin kullanılacağı çift grafik işlemcili yeni bir "GX2" modelinin lanse edileceğini iddia ederken, Fuad Abazoviç 55nm GT200b gpu'su için Kasım sonu veya Aralık aylarını işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere firmanın iş ortaklarından ELSA'nın daha önce gün ışığına çıkan resmi yol haritası 55nm GT200B (206) gpu'su için yılın son çeyreğini işaret ediyordu. Mevcut grafik işlemciye göre daha serin çalışması, daha düşük güç tüketmesi ve üretim maliyeti ile verimliliğinin çok daha başarılı olması beklenen gpu ile Nvidia, AMD-ATi'nin modelleri karşısında özellikle fiyat açısından daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Bu konuda gelişmeler yaşandıkça belirtmeye devam edeceğiz.