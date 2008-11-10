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Nvidia'nın Atom'a rakip olacak Tegra ailesi SoC çözümleri 2009'da geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Atom'a rakip olacak Tegra ailesi SoC çözümleri 2009'da geliyor
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CUDA ve PhysX gibi yazılımlar ciddi önem veren ve ar-ge çalışmaları için hatırı sayılı bir bütçe ayıran Nvidia'nın gelecek planları arasındaki en önemli projelerden biri de Tegra isimli yongada sistem çözümleri (SoC). İnsan gücünün önemli bir kısmı tarafından çalışmaları devam eden Tegra çalışmalarının meyvalarını gelecek yılın ilk yarısı içerisinde vermeye başlayacağı ifade ediliyor.

Özellikle MID olarak bilinen mobil internet cihazlarına yönelik olarak hazırlanan ayrıca gelişmiş özelliklere sahip olan taşınabilir medya oynatıcılarında da kullanılması beklenen yeni yongada sistem çözümleri, ilk defa geçtiğimiz Haziran ayında gündeme getirildiklerinde lansman tarihi olarak bu yılın son çeyreğinden bahsediliyordu fakat gelen yeni bilgilere göre Tegra için bir süre daha beklenmesi gerecek.

Daha önce detaylarını verdiğimiz Tegra için kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse ARM11 çekirdeğini temel alan ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yongada sistem çözümlerinin ilk aşamada Tegra 600 ve 650 olmak üzere iki farklı varyasyonu olacak. Ultra-düşük güç tüketimli GeForce IGP'sine de sahip olacak çözümler, 1080p gibi yüksek tanımlı videoları da oynatabilecek.

Entegre edilen medya işlemcisi ile 100 saate kadar ses ve 10 saate kadar video oynatımı yapabileceği belirtilen çözümler, gelişmiş 3B arabirim desteği de sunacak. Ayrıca imaj işlemcisi ile gelişmiş DSC ve HD işlem yeteneği de sunacak Tegra ailesi, Web 2.0 ve sosyal ağ uygulamalarıyla da uyumlu olacak.

1080p HDMI, WSXGA+ LCD, SXGA CRT ve NTSC/PAL TV-Out gibi farklı çözünürlük ve özelliklte görüntü desteği sunacak yongada sistem çözümlerinin rekabetçi olması beklenirken, Intel de aynı dönem içerisinde Atom ailesine MID'lere yönelik olarak yeni modeller ekleyebilir.


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Confusion 11 yıl
toplam boyut bir ram çipi kadar ama yeteneklerinin hepsi ayrı ayrı takdir edilecek kadar iyi


nvidia bu ürünü piyasaya sürdüğünde rakiplerinden 3-5 sene ilerde bir teknoloji sahibi gibi gözükecek
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max975 11 yıl
hadi bakalım bir piyasaya girsinde
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