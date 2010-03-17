Nvidia'nın da kullandığı Maingear SHIFT'e Gulftown dopingi

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Alienware ve VoodooPC gibi yüksek performanslı sistemler hazırlayan Maingear, kabul etmeliyiz ki onlar kadar popüler değil ya da bir süre öncesine kadar değildi. Nvidia'nın, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının bazı tanıtımlarında SHIFT isimli sistemini kullanmasıyla başına adeta talih kuşu konan Maingear, en azından "sıkı" donanımcılar ve Nvidia hayranları tarafından artık daha yakından tanınıyor.

Maingear dün yaptığı açıklamayla amiral gemisi diyebileceğimiz oyuncu sistemi SHIFT'i, 6 çekirdekli Core i7 980X (Gulftown) işlemcisiyle güncellediğini açıkladı. Sade ama bir o kadar da etkileyici bir görünüme sahip olan sisteme 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X ile birlikte, iki adet Radeon HD 5970, 24GB bellek, 1.2 kW kapasiteli güç kaynağı ve Crucial'in yüksek hızlı RealSSD C300 SSD sürücüleri güç veriyor.

Maingear, 6 çekirdekli Core i7 980X konfigürasyonlu SHIFT modelini 3200 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

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Nvidia bazı tanıtımlarında sistem olarak Maingear SHIFT'i tercih etmişti.