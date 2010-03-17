Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın da kullandığı Maingear SHIFT'e Gulftown dopingi

9 yıl
8,9b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın da kullandığı Maingear SHIFT'e Gulftown dopingi
Tam Boyutta Gör

Alienware ve VoodooPC gibi yüksek performanslı sistemler hazırlayan Maingear, kabul etmeliyiz ki onlar kadar popüler değil ya da bir süre öncesine kadar değildi. Nvidia'nın, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının bazı tanıtımlarında SHIFT isimli sistemini kullanmasıyla başına adeta talih kuşu konan Maingear, en azından "sıkı" donanımcılar ve Nvidia hayranları tarafından artık daha yakından tanınıyor.

Maingear dün yaptığı açıklamayla amiral gemisi diyebileceğimiz oyuncu sistemi SHIFT'i, 6 çekirdekli Core i7 980X (Gulftown) işlemcisiyle güncellediğini açıkladı. Sade ama bir o kadar da etkileyici bir görünüme sahip olan sisteme 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X ile birlikte, iki adet Radeon HD 5970, 24GB bellek, 1.2 kW kapasiteli güç kaynağı ve Crucial'in yüksek hızlı RealSSD C300 SSD sürücüleri güç veriyor.

Maingear, 6 çekirdekli Core i7 980X konfigürasyonlu SHIFT modelini 3200 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Nvidia'nın da kullandığı Maingear SHIFT'e Gulftown dopingi
Tam Boyutta Gör

Nvidia bazı tanıtımlarında sistem olarak Maingear SHIFT'i tercih etmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renklem 9 yıl
ramlerin hızı hakkında bir bilgi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 9 yıl
RaptorFX kartların üzerine geforce yazıyo ayrıca nv logo oldukça belirgin sence ayıp olmasın diye kamufle mi ettiler :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
Nvidia nın da kullandığı ATI ekran kartlı sistem :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
öyle bir sistemle internete girmek için harcanan elektriğe yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
Batuist

öyle bir sistemle internete girmek için harcanan elektriğe yazık...


katılıyorum ama bu sisteme sahip olacak kişinin nete girmekten daha buyuk planları olmalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim