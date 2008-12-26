Nvidia'nın GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağı ilk GPU'su GT214 olabilir

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Donanım severlerin cevabını merakla beklediği sorulardan biri de Nvidia'nın GDDR5 bellek kullanımına ne zaman geçmeyi planladığı idi. Konuyla ilgili olarak yaz aylarından bu yana çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da gün ışığına çıkan ve resmi olduğu iddia edilen yeni bir döküman firmanın takip edeceği GDDR5 stratejisine de ışık tutuyor. Peki Nvidia ne zaman GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacak?

Bilindiği üzere rakibi AMD-ATi'nin aksine GDDR4 bellek teknolojisini es geçen ve yoluna GDDR3 bellekler ile devam eden Nvidia, önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimiyle birlikte GDDR5 kullanımına başlayabilir. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeliyle endüstride ilk defa kullanmaya başladığı GDDR5 teknolojisi için Nvidia cephesindeki çalışmalar da aralıksız olarak devam ediyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi, Radeon HD 4870 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 olmak üzere an itibariyle iki modelinde GDDR5 bellek kullanmakta. Her ne kadar firma yüksek satış rakamlarına ulaştığı modelleriyle GDDR5 teknolojisinin yaygınlaşması noktasındaki ciddi katkı sağlamış olsa da özellikle üretim safhasında yeni bellek teknolojisinin üreticiler yaygınlaşmış değil.

AMD-ATi'nin kullandığı Qimonda ve Hynix üretimi GDDR5 bellek çözümleriyle birlikte önümüzdeki yıl farklı üreticilerin de pazara girmesi ve daha yüksek saat hızına sahip modellerin çok daha uygun fiyatlarla üreticilere sağlanması bekleniyor. Bu noktada Nvidia da GDDR5 bellek kullanacağı ifade edilen GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimini önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Henüz teknik detayları netleşmiş olmasa da GT214 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. Öte yandan Nvidia, yeni bellek teknolojisine yine önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı mobil grafik çözümlerinde de yer verebilir. Bilindiği üzere AMD-ATi de GDDR5 bellek teknolojisini mobil grafik çözümleri ve orta segment ekran kartlarında kullanmayı planlıyor.

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