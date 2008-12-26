Nvidia'nın GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağı ilk GPU'su GT214 olabilir

Donanım severlerin cevabını merakla beklediği sorulardan biri de Nvidia'nın GDDR5 bellek kullanımına ne zaman geçmeyi planladığı idi. Konuyla ilgili olarak yaz aylarından bu yana çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da gün ışığına çıkan ve resmi olduğu iddia edilen yeni bir döküman firmanın takip edeceği GDDR5 stratejisine de ışık tutuyor. Peki Nvidia ne zaman GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacak?
Bilindiği üzere rakibi AMD-ATi'nin aksine GDDR4 bellek teknolojisini es geçen ve yoluna GDDR3 bellekler ile devam eden Nvidia, önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimiyle birlikte GDDR5 kullanımına başlayabilir. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeliyle endüstride ilk defa kullanmaya başladığı GDDR5 teknolojisi için Nvidia cephesindeki çalışmalar da aralıksız olarak devam ediyor.
Bilindiği üzere AMD-ATi, Radeon HD 4870 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 olmak üzere an itibariyle iki modelinde GDDR5 bellek kullanmakta. Her ne kadar firma yüksek satış rakamlarına ulaştığı modelleriyle GDDR5 teknolojisinin yaygınlaşması noktasındaki ciddi katkı sağlamış olsa da özellikle üretim safhasında yeni bellek teknolojisinin üreticiler yaygınlaşmış değil.
AMD-ATi'nin kullandığı Qimonda ve Hynix üretimi GDDR5 bellek çözümleriyle birlikte önümüzdeki yıl farklı üreticilerin de pazara girmesi ve daha yüksek saat hızına sahip modellerin çok daha uygun fiyatlarla üreticilere sağlanması bekleniyor. Bu noktada Nvidia da GDDR5 bellek kullanacağı ifade edilen GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimini önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor.
Henüz teknik detayları netleşmiş olmasa da GT214 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. Öte yandan Nvidia, yeni bellek teknolojisine yine önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı mobil grafik çözümlerinde de yer verebilir. Bilindiği üzere AMD-ATi de GDDR5 bellek teknolojisini mobil grafik çözümleri ve orta segment ekran kartlarında kullanmayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gdrr 5 olmayan vgada alinmaz bu saatden sonra
Kartların grafik işlemcisine yeteri kadar band genişliği sunulursa, o zaman sonuç açısından pek bir fark olmaz tabii.
Bu, 256 bit - 512 bit arasında fark olmadığına anlamına nasıl gelebilir ki? Ya da DDR5'in temiz sinyal mevzusunun anlamsızlığını nasıl gösterebilir?
256 bit ile 512 bit arasında pek fark yok, gibi bir söylem olabilir mi hiç?
Öyleyse düşürün 2214(2x1107) MHz bellekli GTX 280'in bellek veriyolunu 256 bit'e, açın UT3'ü, görün bakalım devasa fark var mıymış, yok muymuş. Tabii, kullanıcısı açısından pratikte az çok aynı işi görecek 1107(2x553,5) MHz'e düşürme eylemi söz konusu, o ayrı. O kadarını da anlayın artık.
Grafik işlemci kaynaklı bir durum, grafik işlemci güçlendirilerek çözülür, bellek güçlendirilerek değil. Yok bellek gücü darboğaz yaratıyorsa(bu da ne demekse. Hangi bellek gücü? Çok havada kaldı bu söylem), o da bellek veriyolu - saat hızı - gecikmeleri - teknikleri iyileştirilerek yeteri kadar adam ediliyor zaten.
Ha, kasten yeteri kadar adam edilmeyebiliyor da. O zaman da karşımıza 8800 GT, 8800 GTS 512, 9800 GTX, HD 4850 gibi örnekler çıkıyor, duruma göre, band genişliği yetersizliğini önemli ölçüde yaşamaya meyilli türde (böyle yuvarlak konuşuyorum; zira bir GTX 280'de de veya 260'ta da tek başına bellek hız aşırtımı sonuçlara yansıyan türde getiri sağlar, duruma göre. Mevcut olan gerçekten yeterli olsaydı, getiri her durumda çok çok sınırlı, yok gibi olmalıydı. Mantıken öyle yani).
Kahin misin?
adamlar ddr3 le geçiyor ddr5 kullanırsa .................