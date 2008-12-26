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Nvidia'nın GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağı ilk GPU'su GT214 olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağı ilk GPU'su GT214 olabilir
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Donanım severlerin cevabını merakla beklediği sorulardan biri de Nvidia'nın GDDR5 bellek kullanımına ne zaman geçmeyi planladığı idi. Konuyla ilgili olarak yaz aylarından bu yana çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da gün ışığına çıkan ve resmi olduğu iddia edilen yeni bir döküman firmanın takip edeceği GDDR5 stratejisine de ışık tutuyor. Peki Nvidia ne zaman GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacak?

Bilindiği üzere rakibi AMD-ATi'nin aksine GDDR4 bellek teknolojisini es geçen ve yoluna GDDR3 bellekler ile devam eden Nvidia, önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimiyle birlikte GDDR5 kullanımına başlayabilir. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeliyle endüstride ilk defa kullanmaya başladığı GDDR5 teknolojisi için Nvidia cephesindeki çalışmalar da aralıksız olarak devam ediyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi, Radeon HD 4870 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 olmak üzere an itibariyle iki modelinde GDDR5 bellek kullanmakta. Her ne kadar firma yüksek satış rakamlarına ulaştığı modelleriyle GDDR5 teknolojisinin yaygınlaşması noktasındaki ciddi katkı sağlamış olsa da özellikle üretim safhasında yeni bellek teknolojisinin üreticiler yaygınlaşmış değil.

AMD-ATi'nin kullandığı Qimonda ve Hynix üretimi GDDR5 bellek çözümleriyle birlikte önümüzdeki yıl farklı üreticilerin de pazara girmesi ve daha yüksek saat hızına sahip modellerin çok daha uygun fiyatlarla üreticilere sağlanması bekleniyor. Bu noktada Nvidia da GDDR5 bellek kullanacağı ifade edilen GT214 kod adlı yeni grafik işlem birimini önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Henüz teknik detayları netleşmiş olmasa da GT214 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. Öte yandan Nvidia, yeni bellek teknolojisine yine önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı mobil grafik çözümlerinde de yer verebilir. Bilindiği üzere AMD-ATi de GDDR5 bellek teknolojisini mobil grafik çözümleri ve orta segment ekran kartlarında kullanmayı planlıyor.

Nvidia'nın GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağı ilk GPU'su GT214 olabilir
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lals 10 yıl
nivida gdd5 gecsin cikarsin vgalari sonra konusalim simdi ne cikarrirsa cikarsin ati gececegini sanmam
gdrr 5 olmayan vgada alinmaz bu saatden sonra
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01Mrt 10 yıl
bence artık yeni birşeylerin gelmesi gerekiyor, 256 bit 512 bit arasında pek bi fark yok ddr3 ile ddr5 arasında da bi fark yok gibi... farklı bişeyler denenmesi gerekiyor sanırım...
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tamamozamanok 10 yıl
Hadi Hayırlısı Bakalım..
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Castle Bravo 10 yıl
256 bit 512 bit arasında pek bi fark yok ddr3 ile ddr5 arasında da bi fark yok gibi...


Kartların grafik işlemcisine yeteri kadar band genişliği sunulursa, o zaman sonuç açısından pek bir fark olmaz tabii.

Bu, 256 bit - 512 bit arasında fark olmadığına anlamına nasıl gelebilir ki? Ya da DDR5'in temiz sinyal mevzusunun anlamsızlığını nasıl gösterebilir?


256 bit ile 512 bit arasında pek fark yok, gibi bir söylem olabilir mi hiç?

Öyleyse düşürün 2214(2x1107) MHz bellekli GTX 280'in bellek veriyolunu 256 bit'e, açın UT3'ü, görün bakalım devasa fark var mıymış, yok muymuş. Tabii, kullanıcısı açısından pratikte az çok aynı işi görecek 1107(2x553,5) MHz'e düşürme eylemi söz konusu, o ayrı. O kadarını da anlayın artık.


Grafik işlemci kaynaklı bir durum, grafik işlemci güçlendirilerek çözülür, bellek güçlendirilerek değil. Yok bellek gücü darboğaz yaratıyorsa(bu da ne demekse. Hangi bellek gücü? Çok havada kaldı bu söylem), o da bellek veriyolu - saat hızı - gecikmeleri - teknikleri iyileştirilerek yeteri kadar adam ediliyor zaten.

Ha, kasten yeteri kadar adam edilmeyebiliyor da. O zaman da karşımıza 8800 GT, 8800 GTS 512, 9800 GTX, HD 4850 gibi örnekler çıkıyor, duruma göre, band genişliği yetersizliğini önemli ölçüde yaşamaya meyilli türde (böyle yuvarlak konuşuyorum; zira bir GTX 280'de de veya 260'ta da tek başına bellek hız aşırtımı sonuçlara yansıyan türde getiri sağlar, duruma göre. Mevcut olan gerçekten yeterli olsaydı, getiri her durumda çok çok sınırlı, yok gibi olmalıydı. Mantıken öyle yani).
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GDDR5 geforce gpularında çok büyük bi performans artışı sağlicak tabi ozamana kadar ati neler yapcak göreceğiz
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Kimkim 10 yıl
Ati de 800 serisini o zamanlarda çıkaracak sanırım. 40nm ile bir miktar ucuzlama olur. 256 bit'le de bu ucuzlama devam eder. Hem böylelikle gddr5 bellekler de yaygınlaşmış olacak. Dolayısıyla onlarda da bir miktar ucuzlama olur. Ondan sonra ver elini rekabet.
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Promity 10 yıl
DDR3 Daha başarılı kullandığına göre DDR5 ide kullanır. Şu bi gerçek 1.5 sene daha ATİ 256bit kartlara DDR5 koyup gazlıcak millete 300$ dan. DX11 e kadar Adam akıllı üst seviye kart çıkmaz F/P olarak. Nvdia bıraksın 448bit ide 384bit yeni ultra kartlar yapsın 4870gene geçer. İşine gelmiyor demekki ne diyelim.
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scutaro 10 yıl
Yine her zamanki gibi saçma ati fanatiği yorumlar 40nm gpu 256bit ddr5 iyi olucak o zaman kadar daha yüksek hızlara çıkan ddr5'ler kullanılır ve 512bit ddr3'e gerek olmaz sanırım gt214 55nm gtx285'in 40nm'si olucak gt300'ler 480sp gereksizde olsa 512bit 2gb ddr5 kullanıcak deniliyor bakalım ne olucak nvidia aynı üretim teknolojisi ve ram kullandığında ati fanatiklerinin savunacak bir şeyleri kalmayacak ama onada birşey bulurlar mesela görüntü kalitesi videolar daha güzel
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Fear Dot Com 10 yıl
Ati nin başarısını yakalayacağını sanmıyorum
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max975 10 yıl
tabikisi ilk kullanan kadar başarı sağlamaz ama yazılımları ile fiyatıda iyi düzeyde tutarsa başarı gelir
ama şunuda söyleyeyim 40nm ye geçiş için atınin başarısı gelmesi gerek
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Codest 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

Ati nin başarısını yakalayacağını sanmıyorum

Kahin misin?
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yenerbalcı 10 yıl
Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

Ati nin başarısını yakalayacağını sanmıyorum


adamlar ddr3 le geçiyor ddr5 kullanırsa .................
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dennjS 10 yıl
hele şükür
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TiesTorN 10 yıl
Daha çok var...
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