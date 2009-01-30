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Nvidia'nın GeForce GTX 295 satışları tahminlerden daha iyi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 295 satışları tahminlerden daha iyi
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Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı ile birlikte duyurduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tahminlerden daha iyi bir satış grafiği çizdiği belirtiliyor. Devam eden küresel ekonomik krize rağmen piyasaya sunulmasını takiben yapılan indirimle daha rekabetçi bir pozisyonuna çekilen GeForce GTX 295'in Nvidia'nın şimdiye kadar hazırladığı en hızlı masaüstü ekran kartı unvanına sahip olmasının da kartın satışlarına etki eden parametrelerden biri olduğu belirtiliyor.

Ağustos ayından bu yana geçen süre zarfında Radeon HD 4870 X2 ile segmentinde rakipsiz kalan ve Radeon HD 4850 X2 modelini de kullanıma sunarak yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi ile GeForce GTX 2x5 serisiyle iddiasını yeniden ortaya koyan Nvidia arasındaki performans mücadelesi yıl içerisinde 40nm üretim teknolojisine taşınacak ve firmalar önce mevcut jenerasyonu devam ettiren düşük maliyetli GPU'lar (40nm) hemen arkasında da DirectX 11 destekli yeni nesil çözümler ekseninde devam edecek.


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maviay1980 10 yıl
helal be ilkerinanç.
Millet akşam evde ne yiyeceğini düşünüyor.Bu kartla Knight Silkroad Filan fulla açarda oynarlar artık...
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MaTaDoR 10 yıl
Bir karta 1000 lira gibi paralar verenin aklından şüphe ederim. Oldu olacak paraları saçın sokağa atın, fakirler nasiplensin. Polemik başlasın.


Şaka bir yana bu kartı alsa alsa hardcore fps oyuncuları alır ki, onların da şu sıralar oynadığı oyunlar en fazla COD 5 ayarındadır. O oyunlar için de standart bir 9800GTX+ veya 4850 yüksek çözünürlüklerde dahi sabit fps oranını tutturabilmek adına yeterli olmaktadır. Bu kartı anca pc oyunculuğunda fazla profesyonel olmayan veya çok zengin pro oyuncular alır.
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maviay1980 10 yıl
Orjinalden Alıntı: 2 adet çift sarılı yumurta bir de yapabilmek için 'yemek'(yani g.t)...
Bu ne anlayamadım da atiler önde nvidia alanlar yalnış yapıyo...
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ilkerinanç 10 yıl
ya evet bu kadar uıcuz olunca coşuyoz alıyoz sorunsuz kartları.dur şurda cebimde bi bozuk 1100 lira olacaktı bi koşu gidip aliim geliim.tevbe estağfurullaaaahh..
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gordon01 10 yıl
Bunlar halk kartlarının sonuçları değil, kaymak tabaka kartlarının satış sonuçları :)
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Source 10 yıl
Sorunsuz ve performanslı kart yaparlarsa neden satmasın
Bu arada sitedede GTX295 kullanan arkadaşlarımız bayağı artış gösterdi
kaç kişi kullanıyoruz acaba GTX 295?
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esses... 10 yıl
İntelin Lerbee ismi böylemiydi neydi, o karta gelsin bakalın ortalık nasıl olacak.
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TTahir 10 yıl
sürücü isterüz, sürücü isterüz! Ha bir de doğalgaz yakmadan yumurta da kırılıyo bunla haberiniz olsun; gerekenler: Teflon tava, ızgara teli, 2 adet çift sarılı yumurta bir de yapabilmek için 'yemek'(yani g.t)... Lezzetli de oluyo ha
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max975 10 yıl
yani tahmin düşük tutulduysa normal
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hserdark 10 yıl
Canavar gibi kart, 9800GX2'deki gibi memory bandwith sorunu da yok, tabii satar.
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