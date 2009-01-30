Nvidia'nın GeForce GTX 295 satışları tahminlerden daha iyi

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Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı ile birlikte duyurduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tahminlerden daha iyi bir satış grafiği çizdiği belirtiliyor. Devam eden küresel ekonomik krize rağmen piyasaya sunulmasını takiben yapılan indirimle daha rekabetçi bir pozisyonuna çekilen GeForce GTX 295'in Nvidia'nın şimdiye kadar hazırladığı en hızlı masaüstü ekran kartı unvanına sahip olmasının da kartın satışlarına etki eden parametrelerden biri olduğu belirtiliyor.

Ağustos ayından bu yana geçen süre zarfında Radeon HD 4870 X2 ile segmentinde rakipsiz kalan ve Radeon HD 4850 X2 modelini de kullanıma sunarak yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi ile GeForce GTX 2x5 serisiyle iddiasını yeniden ortaya koyan Nvidia arasındaki performans mücadelesi yıl içerisinde 40nm üretim teknolojisine taşınacak ve firmalar önce mevcut jenerasyonu devam ettiren düşük maliyetli GPU'lar (40nm) hemen arkasında da DirectX 11 destekli yeni nesil çözümler ekseninde devam edecek.