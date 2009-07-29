Nvidia'nın Halkla İlişkiler Yöneticisi firmadan ayrıldı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenne Nvidia'da önemli bir gelişme yaşandı ve firmanın Halk İlişkilerden sorumlu yöneticisi Derek Perez firmadan ayrıldı. 11 yıldr Nvidia' da çalışan Perez, Tweeter hesabında yaptığı açıklamasında yeni bir maceraya başlayacağını belirtirken, Nvidia'dan kendi isteğiyle ayrıldı yoksa firma mı bunu istedi sorusunun cevabı netleşmiş değil.

Çok uluslu firmalar özellikle kriz veya durgunluk dönemlerinde organizasyon yapılarında ve idari kadrolarında taze kana ihtiyaç duyabilirken Nvidia'da Derek Perez'in yerine kimin geçeceği henüz bilinmiyor.