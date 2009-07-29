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Nvidia'nın Halkla İlişkiler Yöneticisi firmadan ayrıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Halkla İlişkiler Yöneticisi firmadan ayrıldı
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenne Nvidia'da önemli bir gelişme yaşandı ve firmanın Halk İlişkilerden sorumlu yöneticisi Derek Perez firmadan ayrıldı. 11 yıldr Nvidia' da çalışan Perez, Tweeter hesabında yaptığı açıklamasında yeni bir maceraya başlayacağını belirtirken, Nvidia'dan kendi isteğiyle ayrıldı yoksa firma mı bunu istedi sorusunun cevabı netleşmiş değil.

Çok uluslu firmalar özellikle kriz veya durgunluk dönemlerinde organizasyon yapılarında ve idari kadrolarında taze kana ihtiyaç duyabilirken Nvidia'da Derek Perez'in yerine kimin geçeceği henüz bilinmiyor.


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nirvanha 10 yıl
ya size şaşrmamak elde değil!
adam ''Halkla İlişkiler Yöneticisi''imiş
tasarım yada üretim mühendisi değil
yaa......
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cato16 10 yıl
İntekl. XD
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Chris Brown 10 yıl

fx57
Çok uluslu firmalar özellikle kriz veya durgunluk dönemlerinde organizasyon yapılarında ve idari kadrolarında taze kana ihtiyaç duyabilirken ...


İşte o benim , anında satarım ati kartımı ,, söz.


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AndryTR 10 yıl
nVidia'da yaprak dökümü


Yeni macerasını da merak etmiyor değilim hani. ATi'a mı geçer ki?
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