Nvidia'nın oyun testleri; GeForce GTX 200 serisi vs. ATi Radeon HD 3870 X2

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın Haziran ayının 3.haftası içerisinde kullanıma sunacağı GeForce GTX 200 serisinin performansına ışık tutan yeni bir sunum dosyası daha ortaya çıktı. Nvidia'nın resmi değerleri olduğu belirtilen testlerde GeForce GTX 260 ve GTX 280 modelleri için GeForce 177, ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modeli için ise Catalyst 8.3 sürücüsü kullanılmış. Testlerde rol alan oyunculardan AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ocak ayının sonunda kullanıma sunduğu Radeon HD 3870 X2 modelinde 256-bit bellek veri yoluna sahip olan iki adet 55nm RV770XT gpu'sunun yer aldığını ve toplam 640 adet paralel işlem birimiyle donatıldığını öte tarafta GTX 260-280 modellerinin ise 448/512-bit bellek veri yoluna sahip olduklarını ve 192/240 adet paralel işlem birimiyle geleceklerini de hatırlatalım. Tabi bu sonuçların Nvidia'nın sunum dosyasından alındığını ve test detaylı incelemelerin de beklenmesi gerektiğini ifade edelim.
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kıyaslamasında en yakın fearda %15 fark warken Call Of Jaurezde %125 gibi abartı bir
fark çıkmış.Crysis i en yüksek çözünürlükte rahatça oynanabilecek artık aa ff kk ve ss
ne istiyorsan aç oyna
Gerçi şimdiden parti biraz erken oldu ama fiyatlarda önemli
Ayrıca cod4 ile coj testlerini yanlış yerleştirmiş olmasınlar!!!
Aslında doğru da olabilir!!!
Daha önce de devrim yaratan seriler olmadı mı sanki!!!
Hatırlayın ati 9xxx serisi ile dx9 a geçişde büyük bir devrim yapmıştı!!! (öyle bir seri ki 2003 yılında çıkmasına karşın hala güncel oyunları orta detaylarda çalıştırabiliyor!!!)
Nvidia ise GF 8 serisi ile devrim yapmıştı!!! Unified shader birimleri çok büyük bir performas getirisi sağlamış ve bir önceki nesil kartları 2 ye katlamıştı!!!
Şimdi neden böyle bir gelişme olmasın ki???
Sırf bize son 1,5 yıldır yenilik sunmadılar diye adamlar tamamen çalışmayı bırakmışlar gibi düşünmek yanlış olur bence!!![>:]
Bekleyip görelim belki dx10'da da sonunda tatmin edici bir performas alır ve parasını hakeden kartlar görürüz!!!
kart gelince milletin eline anlarız dogrumu bu testler
Bu seri için 250-300 watt'lık tüketimlerden bahsediliyor, Intel'in P4 çılgınlığı dönemini hatırlattı bana, AMD Athlon ile ezmişti o aptal tasarımı.
48xx serisinden çok umutluyum ben.
Hem fiyatı hem enerji tüketimi olarak makul değerler olacak.
Elimdeki 3850'yi 512 GDDR5 4870 ile değiştirsem 1.4-1.5 civarı perf. artışı bana yeter.
Bu arada bunca yıllık mühendisim böyle üçkağıt grafik görmedim
biologic +1 Söylediklerine aynen katılıyorum, nvidia bu sefer sıkıştı gibi. Bu grafiğin doğru olma ihtimali %sıfır. Çok saçma bir grafik. Ati 38XX serisindeki hatalarından büyük dersler aldı diye biliyorum ve aynı hataları tekrarlamayacaktır. Bende 48XX serisinin fiyat/performans lideri olacağını düşünüyorum. Nvidia destekli oyunlarda nvidia üstün olacaktır. Yine en üst segmentte nvidia üstün olabilir ama alınabilir fiyat/performans segmentinde ati bu sefer gümbür gümbür geliyor!!!
Önemli olan kullanıcı testleri bence.
Tabi bu arada GTX 260 da 3870 X2 den her anlamda belirgin üstünlüğü olduğunu görüyoruz.
Üzülerek belirtmek isterimki 3870 X2 nin işi artık bitti. fişi şu an itibari ile çekilmiş durumda. Bitkisel hayata geçiş döneminde.. Fiyatları çünki çok yakın birbirine 3870 X2 ile GTX 260
Birde dikkat ediniz Call of juares özellikle Atinin, Nvidiaya oranla çok başarılı olduğu bir oyun. burda buldozer gibi ezmiş ders verircesine tabi atiyide bekleyip bir görmek lazım
yarın öbürgün tam tersi sonuçları verirse şaşırmayınız
hı nerdeyse 2kat üstün yani
Ben de şöyle bir test koyayım daha çok yeni bir oyun için Mass Effect. Başka bir konuda da değindiğim gibi olayı daha ucuza getirmenin bir yolu var.
Her iki firmanın da high end kartlarını almaktansa şimdiki kartlar için Nvidia 8800GT ve Ati3870 alıp oyunu destekleyen kart ile oynamak daha ucuza maloluyor.
Yukarıdaki testlerde de görüldüğü üzere Nvidia destekli oyunlarda başarımı Atiye göre çok daha yukarılardayken benim verdiğim tabloya göre Ati destekli oyunlarda da Atinin başarımı daha yükseklerde oluyor. Tek 9800Gx2 ya da 3870X2 almaktansa 8800Gt ve 3870 almak daha ucuza bir çözüm oluşturuyor.
Diyeceksiniz ki her seferinde formatmı atacağız onun da kolayı var. ikinci bir 60lık Hdd ve bios ayarları ile iş kolayca çözümlenebilir. Oyunları sistem diskine değil de depo diskine kurarak her iki kart ile de aynı oyunları test etme şansınız da oluşacaktır.
böle fark atan kart yapmak için devrim yapmak lazım
GDDR3-4-5 MESELESİNİ katmıyorum bile
Ayrıca bu oyunlar nvidia destekli oyunlar değilmi ?????
nvidia destekli oyunlar mı!!! yahu pc piyasasında onlardan daha güzel oyunlar var mı allahını seversen, onlarda değilde hangi oyunlarda test edilcek kart ben bu kadar iyi olacağını sanmıyorum bu kartların, biraz abartıyor gibime geldi nvidia
yani bu kadar fark da...
Al bendende o kadar.Zaten grafikteki 1x-2x arasındaki fark tıpkı 5 kat gibi olmuş.Hem bu testte neyi nasıl kullanmışlar.Nvidia daha hızlı olduğu kesin ama hangi kriter?
Mesela oyun performansları nerde?
Biraz daha bekleyeceğiz artık...