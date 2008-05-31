Nvidia'nın oyun testleri; GeForce GTX 200 serisi vs. ATi Radeon HD 3870 X2

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Nvidia'nın Haziran ayının 3.haftası içerisinde kullanıma sunacağı GeForce GTX 200 serisinin performansına ışık tutan yeni bir sunum dosyası daha ortaya çıktı. Nvidia'nın resmi değerleri olduğu belirtilen testlerde GeForce GTX 260 ve GTX 280 modelleri için GeForce 177, ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modeli için ise Catalyst 8.3 sürücüsü kullanılmış. Testlerde rol alan oyunculardan AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ocak ayının sonunda kullanıma sunduğu Radeon HD 3870 X2 modelinde 256-bit bellek veri yoluna sahip olan iki adet 55nm RV770XT gpu'sunun yer aldığını ve toplam 640 adet paralel işlem birimiyle donatıldığını öte tarafta GTX 260-280 modellerinin ise 448/512-bit bellek veri yoluna sahip olduklarını ve 192/240 adet paralel işlem birimiyle geleceklerini de hatırlatalım. Tabi bu sonuçların Nvidia'nın sunum dosyasından alındığını ve test detaylı incelemelerin de beklenmesi gerektiğini ifade edelim.