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Nvidia'nın oyun testleri; GeForce GTX 200 serisi vs. ATi Radeon HD 3870 X2

10 yıl
50,2b
1
232
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Haziran ayının 3.haftası içerisinde kullanıma sunacağı GeForce GTX 200 serisinin performansına ışık tutan yeni bir sunum dosyası daha ortaya çıktı. Nvidia'nın resmi değerleri olduğu belirtilen testlerde GeForce GTX 260 ve GTX 280 modelleri için GeForce 177, ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modeli için ise Catalyst 8.3 sürücüsü kullanılmış. Testlerde rol alan oyunculardan AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ocak ayının sonunda kullanıma sunduğu Radeon HD 3870 X2 modelinde 256-bit bellek veri yoluna sahip olan iki adet 55nm RV770XT gpu'sunun yer aldığını ve toplam 640 adet paralel işlem birimiyle donatıldığını öte tarafta GTX 260-280 modellerinin ise 448/512-bit bellek veri yoluna sahip olduklarını ve 192/240 adet paralel işlem birimiyle geleceklerini de hatırlatalım. Tabi bu sonuçların Nvidia'nın sunum dosyasından alındığını ve test detaylı incelemelerin de beklenmesi gerektiğini ifade edelim.
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qqqickkkk 10 yıl
şimdi kafama takılanlar var 260 ve 280 bunlardan 280 olan çift grafik işlemcili mi? yoksa 260 damı öyle eğer 260 olan çift grafik işlemcili degil ise çift grafik işlemcili 3870 i geçmiş demektir ve buda çok süper kartlar olacağını gösterir bence.
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freestyler7 10 yıl
Hmm bence gayet iyi sonuçlar Radeon HD 3870 X2 modeli ile GTX260 ve GTX280
kıyaslamasında en yakın fearda %15 fark warken Call Of Jaurezde %125 gibi abartı bir
fark çıkmış.Crysis i en yüksek çözünürlükte rahatça oynanabilecek artık aa ff kk ve ss

ne istiyorsan aç oyna



Gerçi şimdiden parti biraz erken oldu ama fiyatlarda önemli
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mamad 10 yıl
Bana biraz fake gibi geldi!!!


Ayrıca cod4 ile coj testlerini yanlış yerleştirmiş olmasınlar!!!


Aslında doğru da olabilir!!!


Daha önce de devrim yaratan seriler olmadı mı sanki!!!

Hatırlayın ati 9xxx serisi ile dx9 a geçişde büyük bir devrim yapmıştı!!! (öyle bir seri ki 2003 yılında çıkmasına karşın hala güncel oyunları orta detaylarda çalıştırabiliyor!!!)


Nvidia ise GF 8 serisi ile devrim yapmıştı!!! Unified shader birimleri çok büyük bir performas getirisi sağlamış ve bir önceki nesil kartları 2 ye katlamıştı!!!


Şimdi neden böyle bir gelişme olmasın ki???

Sırf bize son 1,5 yıldır yenilik sunmadılar diye adamlar tamamen çalışmayı bırakmışlar gibi düşünmek yanlış olur bence!!![>:]

Bekleyip görelim belki dx10'da da sonunda tatmin edici bir performas alır ve parasını hakeden kartlar görürüz!!!
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Red_devil33 10 yıl
ben bu ekrankartına 600 ytl verrim eger bukadar üsttünse
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_Berk__ 10 yıl
hiç inandırıcı gelmedii valla
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byhyt 10 yıl
bayagı bir abartılı olmuş
kart gelince milletin eline anlarız dogrumu bu testler
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biologic 10 yıl
Nvidia ne halt edeceğini şaşırdı çünkü bu sefer ATI'nin tokadı göstere göstere geliyor.
Bu seri için 250-300 watt'lık tüketimlerden bahsediliyor, Intel'in P4 çılgınlığı dönemini hatırlattı bana, AMD Athlon ile ezmişti o aptal tasarımı.
48xx serisinden çok umutluyum ben.
Hem fiyatı hem enerji tüketimi olarak makul değerler olacak.
Elimdeki 3850'yi 512 GDDR5 4870 ile değiştirsem 1.4-1.5 civarı perf. artışı bana yeter.


Bu arada bunca yıllık mühendisim böyle üçkağıt grafik görmedim


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x1650Pro 10 yıl
tartışmanın bir anlamı yok bence kartlar çıksın mesut abimiz testleri yapsın herşey ortaya çıkar boşuna ellerimizi yormayalım
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orheen 10 yıl

Orjinalden alıntı: biologic

Nvidia ne halt edeceğini şaşırdı çünkü bu sefer ATI'nin tokadı göstere göstere geliyor.
Bu seri için 250-300 watt'lık tüketimlerden bahsediliyor, Intel'in P4 çılgınlığı dönemini hatırlattı bana, AMD Athlon ile ezmişti o aptal tasarımı.
48xx serisinden çok umutluyum ben.
Hem fiyatı hem enerji tüketimi olarak makul değerler olacak.
Elimdeki 3850'yi 512 GDDR5 4870 ile değiştirsem 1.4-1.5 civarı perf. artışı bana yeter.


Bu arada bunca yıllık mühendisim böyle üçkağıt grafik görmedim





biologic +1 Söylediklerine aynen katılıyorum, nvidia bu sefer sıkıştı gibi. Bu grafiğin doğru olma ihtimali %sıfır. Çok saçma bir grafik. Ati 38XX serisindeki hatalarından büyük dersler aldı diye biliyorum ve aynı hataları tekrarlamayacaktır. Bende 48XX serisinin fiyat/performans lideri olacağını düşünüyorum. Nvidia destekli oyunlarda nvidia üstün olacaktır. Yine en üst segmentte nvidia üstün olabilir ama alınabilir fiyat/performans segmentinde ati bu sefer gümbür gümbür geliyor!!!
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865pe 10 yıl
Nvidianın resmi değerler olarak sunduğu sonuçlar doğru ise, GXT280 performans anlamında Ortalama 3870 X2 den (+ -) 1.8 kat üstün bir kart diyebiliriz

Önemli olan kullanıcı testleri bence.

Tabi bu arada GTX 260 da 3870 X2 den her anlamda belirgin üstünlüğü olduğunu görüyoruz.

Üzülerek belirtmek isterimki 3870 X2 nin işi artık bitti. fişi şu an itibari ile çekilmiş durumda. Bitkisel hayata geçiş döneminde.. Fiyatları çünki çok yakın birbirine 3870 X2 ile GTX 260


Birde dikkat ediniz Call of juares özellikle Atinin, Nvidiaya oranla çok başarılı olduğu bir oyun. burda buldozer gibi ezmiş ders verircesine tabi atiyide bekleyip bir görmek lazım

yarın öbürgün tam tersi sonuçları verirse şaşırmayınız
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.:MsT:. 10 yıl

Orjinalden alıntı: 865pe

Nvidianın resmi değerler olatrak sunduğu sonuçlar doğru ise, GXT280 performans anlamında ortalama 3870 X2 den + - 1.8 kat üstün. bir kart diyebiliriz sanırım. önemli olan kullanıcı testleri bence.


hı nerdeyse 2kat üstün yani
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x1650Pro 10 yıl
bana inandırıcı gelmio ancak bu forumda bu kartların incelmesi yapılsın o zaman inanırım
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dellino 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ben de şöyle bir test koyayım daha çok yeni bir oyun için Mass Effect. Başka bir konuda da değindiğim gibi olayı daha ucuza getirmenin bir yolu var.
Her iki firmanın da high end kartlarını almaktansa şimdiki kartlar için Nvidia 8800GT ve Ati3870 alıp oyunu destekleyen kart ile oynamak daha ucuza maloluyor.
Yukarıdaki testlerde de görüldüğü üzere Nvidia destekli oyunlarda başarımı Atiye göre çok daha yukarılardayken benim verdiğim tabloya göre Ati destekli oyunlarda da Atinin başarımı daha yükseklerde oluyor. Tek 9800Gx2 ya da 3870X2 almaktansa 8800Gt ve 3870 almak daha ucuza bir çözüm oluşturuyor.
Diyeceksiniz ki her seferinde formatmı atacağız onun da kolayı var. ikinci bir 60lık Hdd ve bios ayarları ile iş kolayca çözümlenebilir. Oyunları sistem diskine değil de depo diskine kurarak her iki kart ile de aynı oyunları test etme şansınız da oluşacaktır.
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Confusion 10 yıl
bunlar son kullanıcıyı iiiice aptal yerine koymaya başladı!!!
böle fark atan kart yapmak için devrim yapmak lazım

GDDR3-4-5 MESELESİNİ katmıyorum bile
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CanTnçr 10 yıl
Farklar çok fazla geldi bana.yani bu kadar kuvvetlimi yeni çıkacak kartlar ??????
Ayrıca bu oyunlar nvidia destekli oyunlar değilmi ?????
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LimonKolonyasi 10 yıl
cod4 te niye düşük 2side ?
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.:MsT:. 10 yıl
bu nasıl tablo yaw % kaç fark var aralarında
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muratsen87 10 yıl

Orjinalden alıntı: S@rKs-PoWeR

Farklar çok fazla geldi bana.yani bu kadar kuvvetlimi yeni çıkacak kartlar ??????
Ayrıca bu oyunlar nvidia destekli oyunlar değilmi ?????

nvidia destekli oyunlar mı!!! yahu pc piyasasında onlardan daha güzel oyunlar var mı allahını seversen, onlarda değilde hangi oyunlarda test edilcek kart
ben bu kadar iyi olacağını sanmıyorum bu kartların, biraz abartıyor gibime geldi nvidia
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ksk_mehmet 10 yıl
bana baya abartı gibi geldi
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jnrgndz_798 10 yıl

Orjinalden alıntı: red a!ert

bana baya abartı gibi geldi


yani bu kadar fark da...
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hellmare 10 yıl

Orjinalden alıntı: red a!ert

bana baya abartı gibi geldi


Al bendende o kadar.Zaten grafikteki 1x-2x arasındaki fark tıpkı 5 kat gibi olmuş.Hem bu testte neyi nasıl kullanmışlar.Nvidia daha hızlı olduğu kesin ama hangi kriter?
Mesela oyun performansları nerde?
Biraz daha bekleyeceğiz artık...
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Ring Master 10 yıl
Vay anasını


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