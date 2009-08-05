NXZT yeni kasa modeli Beta EVO'yu Eylül ayında lanse edecek

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Tasarım odaklı kasa modelleriyle tanınan NZXT, Eylül ayında ürün gamına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın Beta EVO olarak isimlendirdiği yeni kasa, 4 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 180 derece döndürülmüş sabit disk kafesiyle kullanıcıların depolama sürücülerini daha kolay monte edebilmesi hedeflenen Beta EVO, alet bağımsız donanım kurulumunu da destekliyor.

Su soğutma sistemine sahip olan kullanıcılar için boru kanallarına sahip olan NZXT Beta EVO, 6 adet 120mm ve opsiyonel olarak iki adet te 140mm çapında fan kullanımına olanak tanıyor ancak kasa ile birlikte standart olarak herhangi bir fan gelmiyor. Üst segmette yer alan kasa modellerinde olduğu gibi güö kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Beta EVO, ön panel tasarımıyla dikkat çekiyor.

Üst kısmına konumlandırılan I/O bölümünde USB ve ses konnektörlerini barındıran, Çelik yapılı Beta EVO'nun Eylül ayında 50$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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