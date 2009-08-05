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NXZT yeni kasa modeli Beta EVO'yu Eylül ayında lanse edecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NXZT yeni kasa modeli Beta EVO'yu Eylül ayında lanse edecek
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Tasarım odaklı kasa modelleriyle tanınan NZXT, Eylül ayında ürün gamına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın Beta EVO olarak isimlendirdiği yeni kasa, 4 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 180 derece döndürülmüş sabit disk kafesiyle kullanıcıların depolama sürücülerini daha kolay monte edebilmesi hedeflenen Beta EVO, alet bağımsız donanım kurulumunu da destekliyor.

Su soğutma sistemine sahip olan kullanıcılar için boru kanallarına sahip olan NZXT Beta EVO, 6 adet 120mm ve opsiyonel olarak iki adet te 140mm çapında fan kullanımına olanak tanıyor ancak kasa ile birlikte standart olarak herhangi bir fan gelmiyor. Üst segmette yer alan kasa modellerinde olduğu gibi güö kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Beta EVO, ön panel tasarımıyla dikkat çekiyor.

Üst kısmına konumlandırılan I/O bölümünde USB ve ses konnektörlerini barındıran, Çelik yapılı Beta EVO'nun Eylül ayında 50$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

NXZT yeni kasa modeli Beta EVO'yu Eylül ayında lanse edecek
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yagmurteam 10 yıl
türkiyeye 100 lira civarından gelsin hemen alıyorum
galiba baslıktaki marka ismi yanlıs yazılmıs.. olur böyle seyler erdi abi
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HoLY.oNE 10 yıl
50 dolar mı tek kelimeyle

Süper.
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Themat34 10 yıl
fiyatı iyi, standart gürültülü fanlardan koyacağımıza kullanıcı istediği gibi fan taksın diye düşünmüşler sanırım, ama toplamda 8 tane fan kullanılabilen bir kasa için de fan kontrol ünitesi şart gibi...
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mumak 10 yıl
up
ne oldu bu kasa ben göremedim hiç bi yerde ekim oldu
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winnerS 10 yıl
Aslında fan psu ekleneceğini düşünürsek o kadarda düşük değil ki bunun yanında bu tarz kasaların 150$-250$ segmentinde olduğunu düşünürsek çok uygun :)
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artenis 10 yıl
BRAVO
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MrPerFormance 10 yıl
Komple siyah renk moda olmaya başladı. tüm bileşenler siyah renkte olursa dark knight olur.
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SnCrhn 10 yıl
şokeyim şu an:S bu fiyata bu böyle kasa:S her yerinde de fan için yer var:S....nzxt den rouge kasasını da bu fiyata satmasını talep ediyorum, bu haksızlık:((
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bordoomavii 10 yıl
bencede fiyatına göre süper bi kasa olmuş. inşallah ülkemizede fazla bi fiyat farkı olmadan gelir.
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Aktif Çamur 10 yıl
fiyatı çok uygun, malzeme kaliteside iyise daha ne olsun
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uzm@n 10 yıl
Eğer resimde durduğu gibi kaliteli ise F/P olarak iyi satışlara ulaşabilir.
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brnvarol 10 yıl
fan yok, güç kaynağı yok, lüzumsuz plastik kaplamalar yok
fiyatı da o ölçüde düşük doğal olarak
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K58 10 yıl
150 dolarlık kasalardan hiçbir eksiği yok gibi gözüküyor.Gerçekten göründüğü kadar kaliteliyse iyi satış rakamlarına ulaşır
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StreamRolleR 10 yıl
fiyatı fazla uygun gibi hadi hayırlısı
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