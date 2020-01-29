NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu

Adını İngilizce ileri kelimesinin biraz bozulmasından alan NZXT donanım dünyasında özellikle de kasaları ve sıvı soğutma çözümleriyle biliniyor. Firma sisteminde özelliştirmeye giderken soğutma performansını da arttırmak isteyen kullanıcıları hedef alan soğutucularını duyurdu.

X-3 serisi daha uygun fiyatlı modeller olarak karşımıza çıkarken Z-3 modelleri daha ileri seviyede özelleştirme imkanı sunuyor. Z-3 ailesinde 280-360 mm uzunluklarındaki radyatörlere yer verilmiş. X-3’te ise 240-360 mm aralığı sunulmuş durumda.

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Pompa Asetek imzalı

Asetek’in 7. nesil pompalarını temel alan modellerdeki çözüm 800-2800 RPM aralığında görev yapıyor. Pompa için biçilen ömrün paylaşılmadığını da belirtelim. Fan olarak NZXT’nin Aer P120 fanlarının tercih edildiği AIO modellerinde fanlar 21-36 dBA gürültü çıkarırken 73.11 CFM’ye kadar havayı itebiliyor. Ayrıca 4 watt güç tüketen pompanın dolaştırdığı sıvıyı serinleten PWM fanlara 60 000 saat üzeri ömür biçilmiş.

Son olarak X-3 çözümlerinde yer alan kapak 360 derece dönebildiği gibi önceki nesle göre RGB aydınlatmalı dairesi %10 daha büyük. Z-3 ailesinde ise 2.36’’ büyüklüğe sahip 24-bit renk derinlikli ekran kullanıcının tercihine bağlı olarak bir görseli ya da GIF medyasını görüntüleyebiliyor.

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AMD’nin TR4 soketinin yanı sıra Intel tarafında LGA 2066 sokete kadar geniş uyumluluk listesine sahip modellerin fiyatı ise taban modelden üst modele doğru 129.99 dolardan 279.99 dolara kadar yükseliyor.

https://www.techpowerup.com/263374/nzxt-announces-kraken-x-3-and-z-3-series-aio-liquid-coolers

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