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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD: 6 bakır ısı borulu Wraith Prism RGB sahte

    AMD’nin güncel stok soğutucu çözümlerinden Wraith Prism RGB’de değişikliğe gittiği iddiassı firma tarafından yalanlandı.
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD: 6 bakır ısı borulu Wraith Prism RGB sahte
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    İşlemci pazarına yıllardır özlenen rekabet koşullarını tekrardan getiren AMD aynı zamanda stok soğutucu kavramına da yeni bir soluk getirdi. Wraith ailesiyle hem sessizlik hem de düşük sıcaklık vadeden firmanın tepe model çözümünde güncellemeye gittiği iddiası firma tarafından yalanlandı.

    AMD'den soğutucuya yönelik uyarı

    Geçtiğimiz gün Çinli teknoloji forumlarında paylaşılan Wraith Prism RGB ile bakır ısı borusu sayısı dışında aynı görünüme sahip soğutucu AMD’nin açıklamasına göre sahte veya kopya. Firma hali hazırda soğutucusunda herhangi bir değişiklik planlamadığını aktarırken paylaşılan soğutucuya karşı da kalite ve performans gereksinimlerinin test edilip onaylanmaması nedeniyle uyarıda bulundu.

    Ayrıca Bkz. "AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti"

    4 bakır ısı borusu ve dikkat çeken tasarımına ek olarak RGB aydınlatmasıyla tepe model işlemci satın alan kullanıcıların tarafından benimsenen Wraith Prism RGB’nin orijinal halinde 4 bakır ısı borusu bulunuyor. Sahte modelse aynı ürün koduna sahip olmasıa karşın 6 bakır ısı borusuna sahip. Son olarak ortaya çıkan sahte modelin kaynağının AMD tarafından araştırıldığını ekleyelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-the-wraith-prism-rgb-processor-cooler-with-6-heatpipes-is-fake.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nak512 2 sa.
    Mantıksızdı zaten kenarlarda birer boru boşta kalıcak.
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    ilkerinanç 2 sa.
    Sahtesi daha iyi yani?
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