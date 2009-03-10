OCZ, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynağı hazırlıyor

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha çok SSD modelleriyle gündeme gelen OCZ'nin güç kaynağı piyasasında da liderliğe oynamak istediği biliniyor. Belirlenen bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda sektörün alanında en saygın isimlerinden birisi olan PC Power & Cooling firmasına bünyesine katan OCZ, Z-serisi güç kaynakları üzerinde çalışıyor.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında, Z-serisi 1TB'lık SSD'sini tanıtan firma görünen o ki önümüzdeki dönemde yüksek performans segmentini hedef alan ürün ve çözümlerini ağırlıklı olarak Z-serisi dahilinde lanse edebilir. Firmanın aynı seri dahilinde hazırladığı 1000 Watt'lık yeni güç kaynağının 80 Plus GOLD sertifikasına sahip olacağı bildiriliyor.

PC Power & Cooling genlerine sahip olan yeni güç kaynağının %20-%100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik sağlayabileceği belirtiliyor. OCZ'nin önümüzdeki haftalarda duyurmayı planladığı Z-serisi yeni güç kaynağının detaylı özellikleri ve olası fiyat bilgisi hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.