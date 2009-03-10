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OCZ, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynağı hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynağı hazırlıyor
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha çok SSD modelleriyle gündeme gelen OCZ'nin güç kaynağı piyasasında da liderliğe oynamak istediği biliniyor. Belirlenen bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda sektörün alanında en saygın isimlerinden birisi olan PC Power & Cooling firmasına bünyesine katan OCZ, Z-serisi güç kaynakları üzerinde çalışıyor.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında, Z-serisi 1TB'lık SSD'sini tanıtan firma görünen o ki önümüzdeki dönemde yüksek performans segmentini hedef alan ürün ve çözümlerini ağırlıklı olarak Z-serisi dahilinde lanse edebilir. Firmanın aynı seri dahilinde hazırladığı 1000 Watt'lık yeni güç kaynağının 80 Plus GOLD sertifikasına sahip olacağı bildiriliyor.

PC Power & Cooling genlerine sahip olan yeni güç kaynağının %20-%100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik sağlayabileceği belirtiliyor. OCZ'nin önümüzdeki haftalarda duyurmayı planladığı Z-serisi yeni güç kaynağının detaylı özellikleri ve olası fiyat bilgisi hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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XivA 10 yıl
ocz gerçekten her üründe kullanıcısını memnun etmeyi biliyor hem fiayt hemde kalite yönünden.
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EcZaNeT 10 yıl
OCZ ilk psu dektorune girdiğinde bildiğim kadarı ile psu larını kendi üretmiyordu(fason çalışıyordu) ama pc power i satın aldıgından artık kendi üretimi oluyor.. büyük balık küçük balığı yutmuş..
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alito 10 yıl
OCZ gamextream 700watt psu kullanıyorum bu kadar serin bir psu görmedim makina günde 23 saat açık ve 1 yıldır bu şekilde. o kadar yüklenmeme rağmen hiç ısınmıyor. bence OCZ bu iştede gayet başarılı ve eminim ilerde dahada başarılı olacaktır.
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ellerimkirli 10 yıl
OCZ güzel, serin ve verimli PSU lar üretiyor gerçekten. Ben kullanıyorum, memnunum.
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max975 10 yıl
eee artık bu adımları atması normal..
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Evet OCZ madem liderliğe oynamak istiyor bu tip ürünleri çıkarması gerek. Hala Enermax ve Silverstone gibi markalar kadar kaliteli olmasa da orta üst segment ürünler üretiyor OCZ, tabii bu söylediğim sadece PSU'ları için geçerli.
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