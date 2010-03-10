OCZ Onyx: 99$ seviyesinde 32GB kapasiteli SSD

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NAND flash tabanlı SSD depolama sürücüleri, yüksek maliyetlerinden ötürü henüz geleneksel disklerin yerini alabilecek düzeye gelmiş olmasalar da arka arkaya tanıtılan yeni modeller, gelecek için olumlu sinyaller vermiyor da değil. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, Onyx adını verdiği maliyet odaklı SSD ailesinin 32GB kapasiteli ilk modeli tanıtıldı. 2.5-inç boyutundaki sürücü, Indilinx firmasının Amigos ismli NAND flash kontrolcüsünü kullanıyor ve 125MB/saniye okuma ile 70MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

SATA-II uyumlu olan ve uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği ile gelen yeni sürücü, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor. Düşük güç tüketimi, daha iyi erişim süresi ve sessiz çalışmasıyla en azından birinci disk olarak SSD düşününen kullanıcıların hedeflendiği 32GB kapasiteli OCZ Onyx'in önümüzdeki haftalarda 99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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