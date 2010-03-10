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OCZ Onyx: 99$ seviyesinde 32GB kapasiteli SSD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Onyx: 99$ seviyesinde 32GB kapasiteli SSD
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NAND flash tabanlı SSD depolama sürücüleri, yüksek maliyetlerinden ötürü henüz geleneksel disklerin yerini alabilecek düzeye gelmiş olmasalar da arka arkaya tanıtılan yeni modeller, gelecek için olumlu sinyaller vermiyor da değil. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, Onyx adını verdiği maliyet odaklı SSD ailesinin 32GB kapasiteli ilk modeli tanıtıldı. 2.5-inç boyutundaki sürücü, Indilinx firmasının Amigos ismli NAND flash kontrolcüsünü kullanıyor ve 125MB/saniye okuma ile 70MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

SATA-II uyumlu olan ve uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği ile gelen yeni sürücü, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor. Düşük güç tüketimi, daha iyi erişim süresi ve sessiz çalışmasıyla en azından birinci disk olarak SSD düşününen kullanıcıların hedeflendiği 32GB kapasiteli OCZ Onyx'in önümüzdeki haftalarda 99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

OCZ Onyx: 99$ seviyesinde 32GB kapasiteli SSD
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OCZ Onyx: 99$ seviyesinde 32GB kapasiteli SSD
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hakanr 9 yıl
o ne biçim okuma yazma hızı öyle resmek adam kazıklıyolar bunların fiyatları bi 5 yıl düşmez bence
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ser_ka_n 9 yıl
Kingston SSDNow V-Series 30GB Solid State Boot Drive Review
thinkcomputers.org/...

testtekiler :
Kingston SSDNow V-Series 30GB
OCZ Agility 60GB
OCZ Vertex 32GB

ve

seagate barracuda 7200rpm 160gb
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hacı.basat 9 yıl
Bu fiyat diğer SSD modelleriyle kıyaslandığında, heleki bir de geçtiğimiz senenin SSD fiyatlarıyla kıyaslandığında, ucuzla uzaktan yakından alakalı değil, hem de SATA2.
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Apex Master 9 yıl
@CeFurkan
hızı düşük mü? gecikme süresi nerdeyse sıfır hocam nasıl yavaş oluyor? sen hangi modeli, nasıl denedin merak ettim.

bu fiyata türkiyeye gelirse çok satar bence
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KiLLeR© 9 yıl
Laptop kullanıcıları bunu düşünmeli bence. Masaüstü için gereksiz..
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CeFurkan 9 yıl
Apex Master

@CeFurkan
hızı düşük mü? gecikme süresi nerdeyse sıfır hocam nasıl yavaş oluyor? sen hangi modeli, nasıl denedin merak ettim.

bu fiyata türkiyeye gelirse çok satar bence



forum.donanimhaber.com/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



505 mb avg read

daha nasil deniyeyim :D
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El_domingo 9 yıl
bu fiyat yurt dısı fiyatı newegg de de indirim kartlarıyla fiyatlar zaten 89$ civarı.. yani cok ucuz değil...
SSD ler sadece yazma ve okuma hızları ile değil erişim sureleriylede degerlendirilmeli yani standrt harddsklere her halukarda cok daha iyiler...
newegg.com/...
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CeFurkan 9 yıl
ssd raid kullanmis biri olarak

bundan birkac tane alacaginiza gidin normal hdd alin birkac tane onla raid yapin

cok net soyluyorum
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Alish 9 yıl
Okuma hızı çok düşük. Normal HDD alırım daha iyi.
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ASiL35 9 yıl

CeFurkan

ssd raid kullanmis biri olarak

bundan birkac tane alacaginiza gidin normal hdd alin birkac tane onla raid yapin

cok net soyluyorum



katılıyorum en azından aynı paraya daha fazla kapasiteli sistem kurarsınız. okuma hızıda yakın olur fakat erişim hızı konusunda ssd tek tercih
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lvlono 9 yıl
Bu fiyata en aşağı 64 Gb olsaymış, tereddütsüz herkes alırdı...
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Elegant Man 9 yıl
fiyatlar düşmeye başlıyor yavaş yavaş.
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fatihcanery 9 yıl
sistemi buna kurarız,hdd yi ise arşivlemede.yinede pahalı ya :(
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mav1li 9 yıl
Raid 0 yapılırsa başarımı ve kapasitesi anca normalin üstüne çıkacak bir ürün olmuş. İki tane alınsa 250+kdv den 450tl yapar. 64gb için çok yüksek bir mebla.
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baysan240 9 yıl
çok güzel bir fiyat vermişler sadee sistem kurmak için yeterli bide türkiyedeki fiyarını görmek lazım aslında
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Father Torque 9 yıl
Netbook'um için tam da aradığım model. Uygun fiyatlı, TRIM desteği var ve performansı yeterli düzeyde.
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TELESCOPE 9 yıl
bizdeki fiyatı uygun olursa, sistem kurmak için uyar
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