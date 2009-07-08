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OCZ Vertex Turbo serisi yüksek performans odaklı yeni SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Vertex Turbo serisi yüksek performans odaklı yeni SSD'lerini duyurdu
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Yüksek performanslı, hız aşırtma dostu bellek kitleriyle tanınan OCZ, SSD pazarındaki iddiasını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle pekiştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olacağı ön görülen NAND flash tabanlı SSD çözümleri için farklı fiyat ve performans kategorilerinde çok sayıda modele sahip olan OCZ, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Vertex Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu.

İsimlendirmesindeki Turbo ifadesinden de anlaşılabileceği üzere yüksek performans tutkunları için hazırlanan, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD çözümleri, 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile geliyorlar. 180MHz'de çalışan 64MB'lık tampon bellek ile donatılan ve Indilinx NAND flash kontrolcüsüne sahip olan Vertex Turbo serisi yeni SSD modelleri SATA-II ara birimine destek veriyorlar ve ayrıca 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım ömrü sunuyorlar.

32GB ve 64GB'lık modelleri 240MB/sn okuma ve 145MB/sn yazma, 120GB ve 250GB kapasiteli üst modeller ise 270MB/sn okuma ve 210MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Vertex Turbo serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Remobile 10 yıl
SATA2 band genişliği 3gb/sn imiş yani izin veriyormuş.(kendi cevabımı kendim vereyim dedim)
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Remobile 10 yıl
SSDler bu kadar hızlanıyor ama sata2 band genişliği buna izin veriyor mu?
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Momo-Oz 10 yıl
sıkıldım artık şu ssd haberlerinden bikerede ucuz ssd haberi koyun !!!!
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selcuksert38 10 yıl
bellek kapasıtesı mevcut hdd lere gore oldukca dusuk ve fıyat da bı haylı yuksek.pazar hakımıyetı ve alınabılır olması ıcın en az 2 sene gereklı bence
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Kénan 10 yıl
Kalitesine lafım yok ancak SSD'ler ucuzlamadıkça pek alıcısı olmaz.
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hülya_umut 10 yıl
ürün özelliklerine bakılırsa zaten ha deyince hemen ucuza vermezler zaten.
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Chris Brown 10 yıl
Çok güzel , bu tür kaliteli ürünlerle piyasa şenleniyor.
Umarım en kısa zamanda ucuzlarlar.

Haber için teşekkürler.
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