OCZ Vertex Turbo serisi yüksek performans odaklı yeni SSD'lerini duyurdu

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Yüksek performanslı, hız aşırtma dostu bellek kitleriyle tanınan OCZ, SSD pazarındaki iddiasını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle pekiştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olacağı ön görülen NAND flash tabanlı SSD çözümleri için farklı fiyat ve performans kategorilerinde çok sayıda modele sahip olan OCZ, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Vertex Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu.

İsimlendirmesindeki Turbo ifadesinden de anlaşılabileceği üzere yüksek performans tutkunları için hazırlanan, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD çözümleri, 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile geliyorlar. 180MHz'de çalışan 64MB'lık tampon bellek ile donatılan ve Indilinx NAND flash kontrolcüsüne sahip olan Vertex Turbo serisi yeni SSD modelleri SATA-II ara birimine destek veriyorlar ve ayrıca 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım ömrü sunuyorlar.

32GB ve 64GB'lık modelleri 240MB/sn okuma ve 145MB/sn yazma, 120GB ve 250GB kapasiteli üst modeller ise 270MB/sn okuma ve 210MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Vertex Turbo serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.