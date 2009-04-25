OCZ, Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD modellerini duyurdu

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SSD pazarının hızlı isimlerinden OCZ, ilk defe CeBIT Hannover fuarında tanıttığı Z-Drive isimli SSD ailesini yaptığı açıklama ile resmi olarak duyurdu. Firmanın mevcut çözümlerinden farklı olarak PCIe tabanlı olan yeni SSD ailesi yüksek performans tutkunlarını, en iyisini isteyen sıkı oyuncuları ve iş istasyonlarını hedef alıyor. PCIe x4 arabirimini destekleyen serisi dahilinde en azından şimdilik 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

MLC (Mutli Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve 256MB ön bellek ile donatılan yeni SSD'lerin 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 250GB ve 500GB'lık modelleri sırasıyla 450MB/sn-300MB/sn ile 510MB/sn-480MB/sn, 1TB'lık tepe modeli ise 500MB/sn-470MB/sn'lik okuma ve yazma hızları sunan Z-Drive serisi yeni SSD'lerin iki yıllık garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatlar ise sırasıyla 1400, 2200 ve 3400 Avro olarak belirlenmiş.

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