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OCZ, Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD modellerini duyurdu
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SSD pazarının hızlı isimlerinden OCZ, ilk defe CeBIT Hannover fuarında tanıttığı Z-Drive isimli SSD ailesini yaptığı açıklama ile resmi olarak duyurdu. Firmanın mevcut çözümlerinden farklı olarak PCIe tabanlı olan yeni SSD ailesi yüksek performans tutkunlarını, en iyisini isteyen sıkı oyuncuları ve iş istasyonlarını hedef alıyor. PCIe x4 arabirimini destekleyen serisi dahilinde en azından şimdilik 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

MLC (Mutli Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve 256MB ön bellek ile donatılan yeni SSD'lerin 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 250GB ve 500GB'lık modelleri sırasıyla 450MB/sn-300MB/sn ile 510MB/sn-480MB/sn, 1TB'lık tepe modeli ise 500MB/sn-470MB/sn'lik okuma ve yazma hızları sunan Z-Drive serisi yeni SSD'lerin iki yıllık garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatlar ise sırasıyla 1400, 2200 ve 3400 Avro olarak belirlenmiş.

OCZ, Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD modellerini duyurdu
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OCZ, Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD modellerini duyurdu
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sertacaygun 10 yıl
Isınma durumu olduğu için mi fan koydular ? SSD'nin yeni bir teknoloji olduğunu söylemek hata o zaman. HDD'lerimizi soğutmaya gerek yokken, SSD'yi soğutmak ...
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TuVNeRa 10 yıl
PC kasanının içinde ısınmayan bir parça var mı?
Elektrik akımı geçen herşey ısınır. Süper iletkenler hariç. Ama onları da oda sıcaklığında elde etmek şimdilik imkansız.
Bildiğimiz seramik çok düşük sıcaklıklarda süper iletken olabiliyor. Araştırıcalak daha neler neler var.
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max975 10 yıl
avrolar havada uçuşuyor.
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rx7enes 10 yıl
Sata hikaye oldu artık.Sata3 yerine yeni bir birim getirilmeli SSD ler için.
Ayrıca Windows için NTFS de çok eskidi SSD ler gelicekken Microsoftun da yeni bir format hazırlıyor olması lazım.
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DeWe 10 yıl
Fiyatlar bu kadar yüksekken bence SATAII hala güçlü duruyor. Aynı hızlara ulaşamayacağız belki hiçbir zaman ama, "...fiyatlar ise sırasıyla 1400, 2200 ve 3400 Avro olarak...", bu fiyat aralığında, RAID0 benim gibi kullanıcılar için ideal. RAID0 hakkında forumda ne okuduysak hep insanları korkutacak yönce, 2000lerde BIOS'u ayarlanamaz ayarlar gibi gösteren insanlar yüzünden yine. Evet tehlikesi var ama, PC'nin durduğu yerden düşüp titreşim yüzünden HDDlerin bozulmasıyla aynı risk. 1 senedir RAID0 kullanıyorum 2 diskle, hiç sorun yaşamadım desem yeridir ki benimki gibi ucuz disklerin bile 3'lü 4'lü RAIDleri gayet hoş duruyor.
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fatihcanery 10 yıl
gerçekten bu ssdler ile bir çağ acılacak,yaygınlaştıkları zaman hdd lere takoz gözüyle bakacaz,bence simdi islemcileri,ramlari felan hdd ler kısıtlıyor
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venom88 10 yıl
Bugün için kurumsal firmalara hitap ediyor yakın bir geleçekte umarım bizde alabiliriz :D
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tolgaciik 10 yıl
abi bu nedir yaaa.. Böyle fiyatmı olur... Ev kullanıcılarını hiçmi düşünmüyor bunlar... :)
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esses... 10 yıl
Bu alet tamı tamına 171,23287671232876712328767123288 saat yapıyor.
yani tamı tamına 171 yıl yapıyor. Artık siz düşünün, Standart HDD ler artık bir 1980 öncesi PC veya bilgisayar malzemeleri gibi ilkel olacak.
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rmemis 10 yıl
arkasında fan mı var?
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YaRaNoZ 10 yıl
Komik bir şey ya cici fan
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