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OCZ Z-Drive serisi PCIe x4 uyumlu yeni SSD modellerini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,8b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Z-Drive serisi PCIe x4 uyumlu yeni SSD modellerini gösterdi
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Yüksek performanslı bellek kitleri ve NAND flash tabanlı depolama çözümleriyle tanınan OCZ, ilk defa CeBIT 2009 fuarında tanıttığı Z-Drive kod adlı SSD sürücü ailesinde tasarım güncellemesine gitti. Firnanın PCIe x4 ara birimiyle uyumlu olan yeni ve geliştirilmiş sürücüleri yüksek performans değerleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik kapasite seçenekleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Tasarım anlamında daha kompakt ve komplike bir kimliğe bürünen depolama sürücülerinde MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen ve yüksek performans için 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilen Z-Drive serisi yeni SSD modellerinde ayrıca entegre RAID kontrolcüsü de bulunuyor.

Açıklanan performans değerlerine göre 1TB'lık tepe model, 878MB/sn'lik okuma ve 781MB/sn'lik yazma hızlarına desteklemekte. Tasarım özellikleriyle giriş seviyesi ekran kartlarını andıran NAND flash tabanlı yeni nesil depolama çözümlerinin 900.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunabildiği ve çalışmak için 4-pin'lik MOLEX konnektörünü kullandıkları da gelen bilgiler arasında.

OCZ tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak Z-Drive serisi yeni ve geliştirilmiş SSD modellerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

OCZ Z-Drive serisi PCIe x4 uyumlu yeni SSD modellerini gösterdi
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OCZ Z-Drive serisi PCIe x4 uyumlu yeni SSD modellerini gösterdi
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rx7enes 10 yıl
@running_wild: W7 için güzel olabilir ama linüx kullananlar için de benzer bi çözüm olabilir mi ki
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running_wild 10 yıl
@rx7enes: performans düşüşüyle ilgili korkunuz yersiz. çünkü adamlar wiper programıyla ssd'lerdeki performans düşüşünü zaten çözmüşler. ayrıca w7 entegre olarak trim (wiper tarzı bir program) adlı programla birlikte satışa sunulacak.
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NemesisR3 10 yıl
gerçektende çok güzel değerleri var, ileride PCIe x16 versiyonlarıda çıkar ve harddiski ram yerine kullanırız
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Rusty 10 yıl
Fusion IO ya gönderme yapmışlar :)
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Beriko 10 yıl
Hizlar gercekten cok yuksek.10tane mekanik diski raid0 baglasan bu hizi ulasamazsin
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erolsipar 10 yıl
Ya bu ssd ler çok güzel hızı falan ama.
Şuradaki haberi okuduktan sonra
""Yine Intel'in X25-M'sini örnek vermek gerekirse, testler birkaç aylık kullanım sonunda yazma performansının 80Mbps'den 30Mbps'ye düştüğünü gösteriyor. Okuma hızındaki düşüş de korkunç, 250Mbps'den 60Mbps'ye!""
chip.com.tr/...
Böyle bi yazı gördüm.Bu da beni ssdlerden açıkca soğutmaya başladı.
SLC ve MLC arasindaki farkini bilmediğin için korkuyorsun. Adamlar özel programıyla ssdyi dinledikten sonra eski hıza kavuşturuyorlar. Kaynak veremiyecem çünkü bulamadim.
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rx7enes 10 yıl
Ya bu ssd ler çok güzel hızı falan ama.
Şuradaki haberi okuduktan sonra
""Yine Intel'in X25-M'sini örnek vermek gerekirse, testler birkaç aylık kullanım sonunda yazma performansının 80Mbps'den 30Mbps'ye düştüğünü gösteriyor. Okuma hızındaki düşüş de korkunç, 250Mbps'den 60Mbps'ye!"" chip.com.tr/...
Böyle bi yazı gördüm.Bu da beni ssdlerden açıkca soğutmaya başladı.
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Kénan 10 yıl
Okuma hızları falan herşey yerinde ancak SSDlerin fiyatı düşmedikçe yaygınlaşması zor. Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi "Zengin işi" resmende öyle..
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dennjS 10 yıl
z serisi güç kaynakları vardı birde hatta 80plus gold almıştı onlar nezaman çıkıcak?
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Gt95 10 yıl
fiyati 2 bin tl kesin gec bunlari zengin isi bunlar haber icin tesekkurler f57 kardesim
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ali277 10 yıl
Harika birşey


Ama çok pahalıdır bu
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fatihcanery 10 yıl
okuma ve yazma hızı müthiş gerçekten,simdi hdd'lerin yanında süpersonic ucak gibi kalıyor.Arkadaşlarında dediği gibi acilen artık evimize girse iyi olur bunlar :( bu ürünün fiyatına galiba araba alınır
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St Batuhan 10 yıl
Güzel ama fiyat daha güzel olucak bu belli :( Ah ah o gün gelicek mi acaba bunları her ev kullanıcısının kullanıcagı :?: Ve acaba bununda kendi özel sli-cf falan modu olucak mı? Daha önemlisi lucid hydra motorunda buna destek verecek mi? En güzeliyse bu saydıgım 3 sey celiski mi?
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