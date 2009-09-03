OCZ Z-Drive serisi PCIe x4 uyumlu yeni SSD modellerini gösterdi

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Yüksek performanslı bellek kitleri ve NAND flash tabanlı depolama çözümleriyle tanınan OCZ, ilk defa CeBIT 2009 fuarında tanıttığı Z-Drive kod adlı SSD sürücü ailesinde tasarım güncellemesine gitti. Firnanın PCIe x4 ara birimiyle uyumlu olan yeni ve geliştirilmiş sürücüleri yüksek performans değerleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik kapasite seçenekleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Tasarım anlamında daha kompakt ve komplike bir kimliğe bürünen depolama sürücülerinde MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen ve yüksek performans için 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilen Z-Drive serisi yeni SSD modellerinde ayrıca entegre RAID kontrolcüsü de bulunuyor.

Açıklanan performans değerlerine göre 1TB'lık tepe model, 878MB/sn'lik okuma ve 781MB/sn'lik yazma hızlarına desteklemekte. Tasarım özellikleriyle giriş seviyesi ekran kartlarını andıran NAND flash tabanlı yeni nesil depolama çözümlerinin 900.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunabildiği ve çalışmak için 4-pin'lik MOLEX konnektörünü kullandıkları da gelen bilgiler arasında.

OCZ tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak Z-Drive serisi yeni ve geliştirilmiş SSD modellerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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