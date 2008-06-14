OCZ'den Diesel serisi yeni usb bellekler

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Yüksek performanslı bellekleri ve flash bellek teknolojisini esas alan depolama çözümleriyle tanıdığımız OCZ, geride bıraktığımız Computex 2008 fuarında sergilediği Diesel serisi yeni usb belleklerini duyurdu. Firmanın yeni bellek serisi tasarımıyla dikkat çekerken özellikle, taşınabilirlik, performans ve fiyat arasında denge kurmayı hedefliyor. Alüminyum kasaya sahip olan ve USB 2.0 arayüzünü destekleyen yeni seri 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB'lık depolama alternatiflerine sahip. Henüz teknik veriler ve performans değerleri hakkında açıklama yapılmayan yeni Diesel serinin 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtiliyor.