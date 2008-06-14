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OCZ'den Diesel serisi yeni usb bellekler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellekleri ve flash bellek teknolojisini esas alan depolama çözümleriyle tanıdığımız OCZ, geride bıraktığımız Computex 2008 fuarında sergilediği Diesel serisi yeni usb belleklerini duyurdu. Firmanın yeni bellek serisi tasarımıyla dikkat çekerken özellikle, taşınabilirlik, performans ve fiyat arasında denge kurmayı hedefliyor. Alüminyum kasaya sahip olan ve USB 2.0 arayüzünü destekleyen yeni seri 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB'lık depolama alternatiflerine sahip. Henüz teknik veriler ve performans değerleri hakkında açıklama yapılmayan yeni Diesel serinin 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
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max975 11 yıl
gerçekten güzel birşeye benziyor ama corsairin daha şık bir ürününü görmüştüm
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AnseLmo82 11 yıl
ben bunu kaybederim yaw
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