Ödüllü Samsung LED TV C8000 Şimdi 65 inç

SAMSUNG 3D LED TV C8000 SERİSİ TEKNOLOJİSİ VE TASARIMIYLA BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR



Tüketici elektroniğinde dünya lideri Samsung Electronics'in EISA (European Imaging & Sound Association) ödüllü 3 boyutlu LED televizyonu C8000, 65 inç dev ekran ile satışa sunuldu. Avrupa'nın 19 ülkesinden ses, görüntü, ev görüntü sistemleri, mobil elektronik ve fotoğraf alanında öncü 50 dergininin ortalığı ile kurulan EISA tarafından en iyi televizyon seçilen C8000, 65 inç ekranı ve ödülleri hakeden özellikleri ile büyülemeye devam edecek.



C8000 ile Yüzde 40'a Varan Tasarruf

Samsung C8000 TV'nin LED (light emitting diode) teknolojisi, elektriği direkt olarak ışığına dönüştürdüğü için kontrast ve renk kalitesinde önemli bir artış yaşanıyor. Aynı zamanda verimli aydınlatma teknolojisi daha az elektrik tüketerek bütçeye de katkıda bulunuyor. Aynı zamanda doğa dostu bir tasarıma sahip Samsung C8000, çevreye olan etkisini en aza indirgiyor.

Tüm özellikler birarada...

Samsung C8000'de Full HD kalitesinin yanı sıra 2 boyutlu görüntüyü 3 boyutluya çevirme özelliği, Samsung App-Store uygulamalarına sahip Internet TV ve HD-Tuner ile donatılmış Media Centre TV; USB ve Skype özellikleri de bulunuyor. Tüm bu özellikler ile evinizde tam anlamıyla bir multimedia center yaratmış olacaksınız.

Mega Kontrast Değeri ve 200Hz Netliği

Mega değerlere ulaşan dinamik kontrast oranları ile daha yoğun siyahlar ve eşsiz görüntüler artık salonunuzda... Şaşırtıcı ultra ince tasarıma sahip incecik gövdesine Media @ 2.0 (USB 2.0 film, İçerik Kütüphanesi, Kablosuz DLNA) özelliklerini de sığdıran 3D LED C8000 TV, yine televizyonu bir multimedya merkezine dönüştürüyor. Samsung'un 200 Hz teknolojisi ile hareketli sahneler daha net ve daha doğal hale gelirken, spor karşılaşmaları ve aksiyon filmlerini izlemek de eşsiz bir zevke dönüşüyor...

Tüm bu özelliklerin yanı sıra 8 serisi LED TV'lerde, Samsung'un kristal tasarımındaki son yenilik olan ve krom rengin içinde kaybolduğu, kenarları bir prizma gibi ortaya çıkaran piano black rengi hakim. Ultra Clear Panel ise, en parlak ortamlarda bile, her bir detayı koruyarak mükemmel görüntü sağlıyor. Bunu da ekrandan daha verimli bir şekilde ışığın geçmesine olanak tanıyarak ve çevredeki ışığın yansımalarını azaltarak gerçekleştiriyor.

Yeni 65 inç boyutu ile raflarda yerini almaya hazırlanan ödüllü Samsung 3D LED TV C8000 ile aradığınız şıklığa ve doğa dostu özelliklere evinizde yer açmaya hazırlanın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı