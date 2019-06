OLPC organizasyonunda ARM sesleri yükseliyor

Tam Boyutta Gör

Düşük maliyetli mini-bilgisayar kavramının yaygınlaşmasında etkin rol üstlenen ve One Laptop Per Child (OLPC) - Her Çocuğa Bir Bilgisayar - organizasyonu, kullanımda olan eğitim amaçlı dizüstü bilgisayarı XO'nın X0-2 kod adını taşıyacak yeni nesil versiyonu üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre organizasyon, yeni modelde işlemci olarak AMD kullanmayacak.

Düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlanan XO-2'nin ilk modelde kullanılan AMD üretimi Geode işlemcisi yerine ARM tarafından geliştirilen yongada sistem (SoC) çözümü kullanacağı belirtiliyor. XO modeline kıyasla yeni modelde güç tüketimini daha da aşağı çekmek isteyen organizasyonunun ARM tabanlı çözümlere yoğunlaştığı belirtiliyor. Tabii bu noktada akıllara ister istemez önemli bir soru geliyor.

Bilindiği üzere ARM çözümlerinin Windows işletim sistemleriyle uyum sorunu bulunuyor. Bu sorunu aşmak için OLPC'nin Microsoft ile görüştüğü ve XO-2 için Windows/Linux destekli dual-boot desteğini gündemine aldığı belirtiliyor. XO-2'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, bu sene içerisinde farklı firmalarca ARM tabanlı netbook'ların satışa sunulacağını da hatırlatalım.