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OLPC organizasyonunda ARM sesleri yükseliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OLPC organizasyonunda ARM sesleri yükseliyor
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Düşük maliyetli mini-bilgisayar kavramının yaygınlaşmasında etkin rol üstlenen ve One Laptop Per Child (OLPC) - Her Çocuğa Bir Bilgisayar - organizasyonu, kullanımda olan eğitim amaçlı dizüstü bilgisayarı XO'nın X0-2 kod adını taşıyacak yeni nesil versiyonu üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre organizasyon, yeni modelde işlemci olarak AMD kullanmayacak.

Düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlanan XO-2'nin ilk modelde kullanılan AMD üretimi Geode işlemcisi yerine ARM tarafından geliştirilen yongada sistem (SoC) çözümü kullanacağı belirtiliyor. XO modeline kıyasla yeni modelde güç tüketimini daha da aşağı çekmek isteyen organizasyonunun ARM tabanlı çözümlere yoğunlaştığı belirtiliyor. Tabii bu noktada akıllara ister istemez önemli bir soru geliyor.

Bilindiği üzere ARM çözümlerinin Windows işletim sistemleriyle uyum sorunu bulunuyor. Bu sorunu aşmak için OLPC'nin Microsoft ile görüştüğü ve XO-2 için Windows/Linux destekli dual-boot desteğini gündemine aldığı belirtiliyor. XO-2'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, bu sene içerisinde farklı firmalarca ARM tabanlı netbook'ların satışa sunulacağını da hatırlatalım.


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max975 10 yıl
bunlar ne yavvv...
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Public_Enemy 10 yıl
Madem maliyet odaklı bir sistem yapılıyor, neden windowsun bir dolu özelliği kırpılmış bir versiyonu ile donatılıyor anlamak mümkün değil, microsoft bu kampanyaya büyük bağışmı yapıyor yoksa? Büyük firmalar vergiden düşmek için hersene hayır işi yaparlar, eh bu microsoft olduğuna göre hayır işini kendine sipariş olarak dönecek bir yere yapmış olabilir.
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rmemis 10 yıl
Eğer bu makineler linux tabanlı olursa o zaman bunları kullanan çocuklar buyunce linux tabanlı sistemlerde devam edecekler ve şirketlerde linux tabanlı bilgisayarlar kullanacaklar; mikisoftta böyle bir durumda havasını alacak.
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Vuze 10 yıl
maliyet odaklıysa işletim sistemini kendileri yapması gerekli diye düşünüyorum
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Confusion 10 yıl
arm yerine via c7 görmek isterdim
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yc#1 10 yıl
Koysunlar mis gibi Linux'u, lisans maliyetlerini asgariye indirgesinler.
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Tolgá 10 yıl
@Alx Çocukluğumuzda hamur, top oynardık. Şimdiki oyuncaklara bak
:D::D:D::D:D
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Alx 10 yıl
Çocukluğumuzda hamur, top oynardık. Şimdiki oyuncaklara bak
...
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