Ön Bakış: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi P55-UD6

Intel'in yeni nesil işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Lynnfield kod adını taşıya LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin P55 yonga seti ile birlikte 8 Eylül'de lanse edilmesi bekleniyor. 2. jenerasyon Nehalem mimarisi ile birlikte Intel soket tasarımında değişikliğe gittiği için, yeni çıkacak Core i5 veya Core i7 800 serisi işlemcilerine terfi etmek isteyecek kullanıcıların aynı zamanda anakartlarını da güncellemesi gerekecek zira yeni nesil işlemciler soket değişimine bağlı olarak X58 yonga setini kullanan modeller de dahil olmak üzere piyasada satılmakta olan hiçbir anakart modeliyle uyumlu değiller. Core i7 işlemci ailesinin yüksek geçiş maliyetlerinden ötürü Nehalem mimarisini henüz ciddi anlamda yaygınlaştıramayan Intel, Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcileri ve X58 ile kıyaslandığında daha düşük maliyetli P55 yonga seti ile Bloomfield platformuna (Core i7, X58 ve Üç kanal DDR3) kıyasla yakın performansı, daha düşük geçiş maliyetleri ile sunmayı ve Nehalem mimarisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

8 Eylül'de lanse edilecek yeni işlemci ve anakartlar, satılmakta olan güncel çözümlere göre bazı önemli farklılıklar içeriyorlar. Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilere baktığımızda aynı genleri taşıyor olmalarına rağmen geçtiğimiz Kasım ayından bu yana satılmakta olan mevcut Core i7 jenerasyonuna göre temel bazı farklılıklara sahip olduklarını görüyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz soket değişikliğine ek olarak yeni nesil işlemcilerde kullanılan IMC yani entegre bellek kontrolcüsü üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Öte yandan QPI (Quickpath Interconnection) isimli yeni nesil iç bağlantı teknolojisi ile yüksek bant genişliğinin (FSB 1600 teknolojisine göre iki kat daha yüksek!) keyfini süren Core i7 900 serisinden farklı olarak yeni çıkacak işlemcilerde yaygın olarak kullanılan DMI veri yolu teknolojisi ile yola devam ediliyor. Intel'in yeni nesil işlemcileriyle birlikte yaptığı en büyük değişikliklerden birisi de yonga seti tasarımında değişikliğe gitmek oldu zira P55 bu noktada ciddi farklılıklara sahip.

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Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler P55 yonga setiyle birlikte kullanılacaklar.

Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle hedeflediği pazar payını elde edebilmek için uygun fiyatlı anakartlar sunmak zorunda olduğu biliniyor. Satışı devam eden Core i7 işlemcileri için X58 anakartların tek alternatif olması ve yüksek performans segmenti için hazırlanan X58 yonga setinin (X58 ve ICH10R) anakart üreticilerine maliyetinin 73$'I bulması, uygun fiyatlı X58 çözümlerinin önüne geçen belkide en önemli kriterdi. Hatırlanacağı gibi uzunca bir süre X58 anakart fiyatları 250$+ seviyesinde seyretmiş, fiyatlar ancak kısa bir süre önce 200$'ın altını görmeye başlamıştı. Peki bu noktada Intel, P55'e nede bu kadar çok güveniyor? Yeni yonga setinin en önemli özelliği Intel'in tedavülde olan güncel tüm yonga seti çözümlerinden farklı olarak, kuzey ve güney köprüsünden oluşan çift yongalı yapının terk ediliyor ve Platform Kontrol Merkezi olarak tanımlanan tek yongalı P55 tasarımına geçiliyor ki bu önemli zira Intel tek yonga tasarımı ile özellikle maliyetleri aşağı çekmeyi amaçlıyor.

P55 PCH ile tek yonga tasarımına geçilmesinin arkasında yatan en önemli nedenlerden birisi de Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle birlikte kuzey köprüsünün kontrolünde olan gelişmiş özelliklerin işlemci üzerine entegre edilmesi gösterilebilir. Nehalem mimarisinin ilk defa kullanıldığı Core i7 900 işlemci ailesi ile birlikte entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan Intel, Core i5 ve Core i7 800 serisi ile birlikte entegre özellikleri geliştirerek PCIe kontrolünü de işlemci üzerine taşıdı. Yapılan değişiklikler sonunda kuzey köprüsünün temel işlevleri işlemci üzerine entegre edilince doğan boşluğu nasıl değerlendireceğini düşünen Intel, kuzey ve güney köprüüsünü birleştirmeye karar verdi. Intel'in resmi diyagramların da da görülebileceği üzere P55 yonga seti genel özellikleri itibariyle ağırlıklı olarak güney köprüsünü anımsatıyor zira yonganın temel işlevlerine baktığımızda ağırlık olarak giriş/çıkış operasyonları ile ses ve ethernet gibi özelliklerin kontrolü olduğunu söylebilmek te mümkün.

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P55 diyagram.

Platform geçiş maliyetleri açısından Intel'in Nehaleme jenerasyonu altındaki en iddialı girişimi olacak Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemciler ve P55 yonga seti, yarıiletken devi kadar anakart üreticilerini de heyecanlandırıyor. Zira okula dönüş dönemi olarak ta bilinen ve durgun geçen yaz aylarından sonra satışların yeniden tırmanmaya başladığı Eylül ayında anakart üreticileri P55 rekabetinde damalı bayrağı önde gören isim olmaya çalışacaklar. P55 konusunda iddialı isimlerden birisi de Gigabyte. Tayvanlı merkezli anakart devi, ilk defa geçtiğimiz Mart ayında Almanya'da yapılan CeBIT 2009 fuarında gösterdiği P55 anakartlarının üretime hazır versiyonlarını Haziran ayındaki Computex 2009 fuarında göstermiş ve kısa bir süre önce ülkemiz pazarı da dahil olmak üzere pek çok satış noktasında yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 11 yeni model ile P55 konusundaki iddiasını gözler önüne seren firma, önümüzdeki aylarda SATA-III ve USB 3.0 destekli modellerle ürün gamını genişletmeyi de planlıyor.

P55 yonga seti için Gigabyte'ın yeni amiral gemisi P55-UD6 modeli olacak. Yüksek performans segmenti için hazırladığı anakartlarını P55 öncesinde DQ6 ve Extreme serileri altında kullanıma sunan Gigabyte, P55 ile birlikte modellendirme konusunda ufak bir değişikliğe giderek, UD yani Ultra Durable III teknolojili güncel ürün gamının tepe modeli sıfatıyla yeni amiral gemisini P55-UD6 olarak isimlendirdi. Firmanın ülkemiz pazarında da satışa sunduğu P55-UD6 modeli test merkezimize ulaştı ve biz de anakartın genel özelliklerini masaya yatırdık ve Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği yeni nesil işlemcilerden birisi olan Core i7 860 modeliyle test ettik. Test sonuçlarına geçmeden önce Smart6 ve 2. jenerasyon Dinamik Enerji Tasarrufu (DES2) gibi teknolojilerle donatılan ayrıca kaslı görünümü ve hız aşırtma odaklı esktra özellikleriyle dikkat çeken Gigabyte P55-UD6'yı kutu içeriğinden başlayarak yakından tanıyoruz.

Özel tasarlanan kutu ile anakartı görebilmek ve genel özellikleri hakkında fikir sahibi olabilmek mümkün - Görselleri üzerlerine tıklayarak büyütebilirsiniz.

Gigayte'ın yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı P55 yonga setli yeni amiral gemisi P55-UD6, oldukça şık bir kutuya sahip. Anakartın temel özelliklerinin açıklandığı çift parçalı üst kapak ve şeffaf kapak penceresi ile Gigabyte, satın alma aşamasındaki kullanıcıların özellikle teknoloji mağazalarında anakartı daha yakından görmesini ve temel özellikleri hakkında fikir sahibi olmasını hedefliyor. Computex 2009 fuarında görüşme fırsatı bulduğumuz Gigabyte üst düzey yöneticisi Henry Kao'nun da belirttiği gibi P55 serisi için Gigabyte, Ultra Durable III teknolojisi ve Smart6 sistem yönetim paketi ile ön plana çıkmayı hedefliyor kaldı ki P55-UD6 modelinde de özellikle bu iki teknolojiyi ön plana çıkardığı görülmekte. Gigabyte'ın kutu üzerinde vurgu yaptığı bir diğer önemli detay ise 24 fazlı güç tasarımı. Firma P55-UD6 modelinde kullandığı 24 fazlı güç tasarımı ile P55 arenasında özellikle "extreme" hız aşırtma uygulamaları için güç stabilitesi en yüksek çözümü sağlamayı hedefliyor.

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Gigabyte P55-UD6'nın kutu içeriğine baktığımızda firmanın güncel modellerine benzer bir içeriğe sahip olduğunun görüyoruz. SATA, IDE ve USB uzatma kabloları ile birlikte çoklu ekran kartı kurulumları için SLI köprüsüne yer verildiğini görüyoruz. Gerekli sürücüleri ve Smart6 uygulamasını içeren kurulum CD'si ile birlikte anakart panel çerçevesi ve ilgili kurulum kılavuzları da yine kutu içerisinde yer alan komponentler arasında. Anakart ile birlikte gelen kitapçıklar arasında özellikle Smart6 rehberi için detaylı bir çalışma yapıldığı görülüyor. Kullanıcıların farklı ihtiyaçları için etkin sistem kullanımının hedeflendiği 6 farklı uygulamayı bir araya getiren Smart6 paketi için hazırlanan rehberde tüm uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kitapçıklar İngilizce hazırlanmış olsa da dilin oldukça yalın olduğu ayrıca anlatımın görsellerle desteklendiğini belirtmekte de fayda var. Anakartın kutu tasarımına ve beraberinde gelen komponentlere baktıktan sonra yavaş yavaş genel özelliklerine geçebiliriz.

Gigabyte P55-UD6 kaslı bir görünüme sahip. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Gigabyte P55-UD6 iddialı bir tasarıma ve kaslı bir görünüme sahip. Anakart ile ilgili olarak dikkatimizi çeken ilk nokta 6 adet DIMM slotuna sahip olması. Bilindiği üzere Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinde çift kanal bellek desteği sunuluyor dolayısıyla P55 anakartların önemli bir kısmı 4 adet bellek slotu ile geliyor. Ancak bu noktada farklılaşma yoluna giden Gigabyte, 6 adet bellek slotu kullanmayı tercih etmiş. Mavi renkli slotlar ile kullanıcılar çift kanal DDR3 desteği için 4 adet bellek modülünü eş zamanlı olarak kullanabilirken, Beyaz renkli slotlarda tek kanal esasına bağlı olarak kullanılabiliyor. P55-UD6 ile kullanıcılarına daha fazla bellek kurulum konfigürasyonu sunmayı amaçlayan Gigabyte, yeni modelinde 6 adet bellek slotuna yer vererek farklılaşma yoluna gitmiş. Ancak anakartıın üç kanal bellek desteği sunmadığını, çünkü bellek desteğinin anakarttan farklı olarak işlemci üzerindeki IMC yani entegre bellek kontrolcüsüyle ilgili olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

P55-UD6, Gigabyte'ın 24 fazlı güç tasarımına sahip ilk anakart modeli. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

LGA1156 formundaki Lynnfield işlemci ailesinin tamamına destek veren Gigabyte P55-UD6 modeli, soket etrafına konumlandırılan 24 fazlı güç tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. P55 yonga setli diğer pek çok anakarttan farklı olarak P55-UD6'da kullanılan 4 parçalı soğutucu akıllara X58 yonga setli çözümleri getiriyor. P55 yonga seti tek çip tasarımına sahip olmasına karşın Gigabyte ısı transferini daha etkin gerçekleştirebilmek adına P55-UD6 modelinde de 4 parçalı soğutucu kullanmaya devam ediyor. P55 ile birlikte soğutucu blok tasarımında da güncellemeye giden Gigabyte, firma mühendislerinden aldığımız bilgilere göre P55 yonga setli yeni nesil anakartlar için hazırlanan soğutucuların tasarımında yol otomobillerinde kullanılan V8 motorlardan esinlenilmiş. Ultra Durable III teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılan özel tasarımlı baskılı devre ve yüksek stabilite için uzun ömürlü Japon kapasitörlerin kullanıldığı anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor.

Soğutucu tasarımında binek otomobillerdeki V8 motorlardan esinlenilmiş. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Hem Crossfire X hem de SLI teknolojilerine destek veren Gigabyte P55-UD6 üzerinde PCIe x16 slotlarıne ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuna yer veriliyor. Ultra Durable III teknolojisi kapsamında Dual BIOS özelliğine de yer verilen anakart üzerinde 12 adet SATA-II portu yer alıyor. Bağlantı özellikleri açısından oldukça zengin olan P55-UD6 üzerinde ayrıca iki Power eSATA konnektörü de bulunuyor ve bu konnektör aracılığı ile ek güç girişine ihtiyaç duyan USB sürücüler için gerekli güç sağlanarak fazladan kablo bağlantısının önüne geçilebiliyor. Smart Dual BIOS teknolojisi ile donatılan ve iki adet Gigabit Ethernet portuna sahip olan Gigabyte P55-UD6 ile ağ bağlantısı öncelik ve yük durumuna optimize edilebiliyor. Profesyonellere yönelik olarak anakart ile ilgili pek çok parametrenin takip edilip değiştirilmesine olanak tanıyan detaylı BIOS menüsü ve DeBUG LED gibi detaylarla donatılan anakartın özellikle hız aşırtma uygulamalarında iddialı olacağı bildiriliyor.

Gigabyte P55-UD6, giriş/çıkış özellikleriyle de iddialı. Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

P55-UD6 ile Gigabyte'ın üzerinde durduğu temel teknolojilerden birisi de DES2. Firma tarafından ilk defa 2007 yılında tanıtılan ve geçtiğimiz yıl revize edilen Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisinin 2. jenerasyonu P55-UD6 tarafından destekleniyor. P55-UD6 modeli ile yüksek performansın yanında güç tasarrufu sağlayan, enerji verimli bir model hazırlamayı hedefleyen Gigabyte, yeni modelin DES2 teknolojisi ile dinamik faz kontrolü yapabildiğini ve kullanılmayan fazların sistem tarafından otomatik olarak kapatılarak gereksiz güç tüketiminin önüne geçilebildiğini belirtiyor. Ayrıca Gigabyte, DES2 teknolojisi ile işlemci, bellek ve yonga setine ek olarak ekran kartı, sabit disk ve fan uygulamaları için de enerhji tasarrufu sağlanabildiğini belirtiyor. Tabii enerji tasarrufuna yönelik tüm uygulamalar ve yapılan değişiklikler sonucunda elde edilen kazanım DES2 için geliştirilen uygulama ara birimi üzerinde kontrol edilebilirken, kullanıcılara DES2 üzerinde temel parametreler için ellek kontrol olanağı da tanınıyor.

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Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle donatılan anakart performansın yanında güç tasarrufu ve enerji verimliliği de vaat ediyor.

Dinamik Enerji Tasarrufu 2.0 teknolojisi ile birlikte P55-DU6, Smart6 uygulama paketini de beraberinde getiriyor. Gigabyte tarafından ilk defa Computex 2009 fuarında tanıtılan ve P55 tamamında standart özellik olarak sunulacak Smart6 uygulama paketi, sistemin daha hızlı açılmasını sağlayan Smart Quickboot, birkaç basit adımda kullanıcıların işlemci saat hızını arttırarak daha yüksek performans elde etmesine olanak tanıyan Smart QuickBoost, sistem güvenliği için bilgisayarın açılışı ve kapanışı ile birlikte herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını ve hatta harici sürücüler de dahil olmak üzere farklı kaynaklara kopyalanıp kopyalanmadını takip eden Smart Recorder, çocuklu aileler için geliştirilen bilgisayarın sadece belirlenen süre boyunca çalışmasına olanak tanıyan Smart Timelock, dosya güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir riks unsuruan karşı geliştirilmiş sistem geri yükleme ve kişilerin bilgilerin kayıt altına alınabileceği Smart Dual BIOS gibi 6 farklı özelliği bir araya getiriyor.

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Smart6 yazılımı ile farklı ihtiyaçlar için 6 farklı uygulama ile sistemi etkin bir şekilde kontrol edebilmek mümkün.

Farklı fiyat ve performans segmentleri için P55 yonga setini taşıyan 11 yeni model hazırlayan Gigabyte'ın performans segmentindeki ağır topu P55-UD6 olacak. 24 fazlı güç tasarımı, 6 adet bellek slotu ve ısı iletim teknolojisini temel alan geliştirilmiş soğutucu tasarımı ile iddialı olan anakart, Ultra Durable III teknolojisi ile kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) baskılı devresi, uzun ömürlü katı kapasitörleri ve yüksek hızlı bellek desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bu özelliklere ek olarak çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteğine,, eSATA ve USB kullanımına olanak tanıyan kombo konnektörleri, çift Gigabit Ethernet bağlantısı ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylarla donatılan P55-UD6 modeli DES2 teknolojisini ve Smart6 yazılımını da beraberinde getiriyor. Henüz uyumlu işlemciler lanse edilmiş olmasa da ülkemiz pazarında da satışa sunulan Gigabyte P55-UD6 hakkında detaylı fiyat bilgisi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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