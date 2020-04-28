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    One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı

    One Notebook OneGX 1 modeli grafik tarafında beklentilerin yüksek olduğu 10nm Tiger Lake işlemci ve 5G modem desteği ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı
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    Son dönemde yonga üreticilerinin farklı çözümlerini kullanarak küçük boyutlarda ama performanslı dizüstü sistemlerini sıkça görmeye başladık. Küçük sistemleri ile ünlü Çinli One Notebook firması 7 inçlik kasaya Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırıyor.

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    One Notebook OneGX 1 özellikleri

    One Notebook OneGX 1 modeli 7 inçlik bir ekrana sahip. Arka kısımda yer alan çıkıntı soğutma sistemi için düşünülmüş. Klavyenin hemen altına fare için minik bir üçlü tuş grubu yerleştirilmiş.

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    Minik dizüstü modeli Intel’in yakında piyasaya çıkacak 10nm+ sürecindeki Tiger Lake U işlemcisine yer verecek. Bu işlemcide Gen 12 grafik biriminin oldukça iyi bir performans vermesi bekleniyor. Bu bakımdan OneGX 1 modeli oyun açısından da alternatif olacak.

    Kasa içerisinde 5G modemin entegre edildiği sistem M.2-2280 NVMe genişleme slotu ile ek 2TB SSD daha sağlayabiliyor. Hem taşınabilir anlamda kullanımı hem de harici ekranlara vereceği çıkış ile OneGX 1 modeli ilgi görebilir. Ürünün Intel Tiger Lake işlemciler ile aynı zamanda piyasaya çıkması bekleniyor.

    One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı
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    https://www.techpowerup.com/266311/one-notebook-onegx-1-7-inch-umpc-features-tiger-lake-soc-and-5g-modem Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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